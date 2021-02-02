РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
1 213 3
карантин (16730) Киев (24537) Кличко (4512) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Киеве почти в 6,5 раза больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19. За сутки умерли семь человек. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве зафиксировали 284 новых случая заболевания, с начала пандемии - 128834.

Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, заболели: 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет; 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет; 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет. 

Также зафиксировано 7 летальных случаев от вируса (всего 2377), а госпитализировано 36 пациентов.

Преодолели болезнь 1823 человека, с начала пандемии - 71145.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Дарницком (67), Деснянском (50) и в Соломенском (35) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое, - Степанов

В Киеве почти в 6,5 раза больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19. За сутки умерли семь человек 01
В Киеве почти в 6,5 раза больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19. За сутки умерли семь человек 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай вай і шо ти фраєр здал назад?
Тепер розслідування Нюренберг 2,0 і шибениці ,гільйотини ! У Києві майже в 6,5 раза більше видужалих, ніж хворих на COVID-19. За добу померли семеро осіб - Цензор.НЕТ 2454
показать весь комментарий
02.02.2021 11:11 Ответить
Пора вводить локдаун!
показать весь комментарий
02.02.2021 11:14 Ответить
 
 