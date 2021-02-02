В Киеве почти в 6,5 раза больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19. За сутки умерли семь человек. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 284 новых случая заболевания, с начала пандемии - 128834.

Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, заболели: 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет; 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет; 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет.

Также зафиксировано 7 летальных случаев от вируса (всего 2377), а госпитализировано 36 пациентов.

Преодолели болезнь 1823 человека, с начала пандемии - 71145.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Дарницком (67), Деснянском (50) и в Соломенском (35) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое, - Степанов



