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Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в

В Украине снизилось количество больных коронавирусом, некоторые отделения в частных клиниках закрываются, однако в реанимациях по-прежнему много "тяжелых" больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила инфекционист.

Отмечается, что в отделениях интенсивоной терапии больных очень много и больные тяжелые.

"В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.

Напомним, ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое.

Читайте: В США выявлен высокозаразный "бразильский" штамм COVID-19, от которого вакцина может не защитить, - Голубовская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
І саме цікаве: щороку зимою писалося про епідемію грипу. А нині її немає, як і нічого про грип!Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона - Цензор.НЕТ 2864
Люди хворіти перестали?
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02.02.2021 11:27
+4
Цензор продолжает раскручивать проходимцев...
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02.02.2021 11:45
+3
статистика это поле для манипуляций. Надо локдаун - грипп Ковидом будет, надо задницу спасать, и Ковид в ОРЗ превратится. Эта методика еще в СССР практиковалась
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02.02.2021 11:32
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Снова выборочная слабость зрения? Вот это Вы в постах выше не заметили "Термы императора Диоклетиана были построены в IV веке н. э. Банный комплекс поражает своим масштабом, его площадь составляла 130 000 м²."? А там и бани Константина еще строились...
Сравнивая с Византией...

Нестор повествует о походе Олега в Константинополь в 907 году. В договоре с Византией говорится о праве русичей пользоваться банями: «И да творят мовь елико хотят». Историк Прокопий Кеасарийский упоминает о том, как местные, враждовавшие с войском Олега, возмущались: «Живем мы в хижинах в стране пустынной, а этим кутингурам дано право мыться в византийских банях и жить в золоте». Так они говорили о победоносных войсках князя Олега.

По Вашей версии там уже все бани должны были закрыться. Как так?
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10.02.2021 10:47 Ответить
Чуму переносят блохи, которые жили на крысах, бомжах и обычных крестьянах и горожанах, а так-же и в различнях щелях в местах их ночевок. И бани тут помогали очень слабо. Было даже мнение, что общественные бани ухудшали ситуацию.
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10.02.2021 12:41 Ответить
Не так. По моей версии, бани были не для всех. И твой источник это подтверждает ибо местные (византийцы, ведь речь о походе на константинополь) жалуются мол живут в стране пустынной (ау, проточная вода, ты где....) и в бани их (в отличие от воинов Олега) - НЕ ПУСКАЮТ.
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10.02.2021 12:49 Ответить
Общественные - возможно. (опять же... мнение историков? тогдашних? помним, где приобреталось тогда образование - в церковных школах и универах в основном... а попы были так-то против регулярного мытья и бань, мол болезни от бога.
Маркетинг. С учетом специфики времени, в общем)
А вот русские (на семью рассчитанные, то есть на несколько людей, а не на сотни) наоборот.
Там, для начала, никто тебе не кричит "ВРЕМЯ!!!! Продлевать (за деньги) будете??!?!?!" ))) И ты можешь помыться обстоятельно... блох там всяких понавыбирать... Как-то так.

Вот-вот. Обычных крестьянах, горожанах... которых в бани, коих было немного и далеко не для всех - не пускали. Ну или они себе не могли позволить, что одно и то же.
А так... без бани... ну куснула блоха... ну чешется... ну несешь ты ее... ну и что... почесал и ладно - пора впахивать на феодала... а вечерком руки да лицо ополоснул и ладно.
И ладно летом в пруд там какой тайком феодальский пробрался... а зимой... та скока там той зимы...
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10.02.2021 12:55 Ответить
Там вообще-то источник мутноватый, я позже глянул, Прокопий Кесарийский умер около 565 года н.э., так что об Олеге он врядли что-то писал. Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону - Цензор.НЕТ 9061
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10.02.2021 13:10 Ответить
Традиции мыться в банях помешала не столько церковь (она была в основном против совместного мытья мужчин и женщин), сколько кризис городов (недостаток воды) и малый ледниковый период в Европе (дефицит и резкое подорожание дров).
Но все-таки бани распространению чумы не помешали. Это городские легенды позднего времени.
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10.02.2021 13:21 Ответить
Историки. Журналисты.
Одного поля ягоды, работающие на дядю... а кто девочке платит, тот ее....
Блогеров тогда не изобрели еще. Хотя и те...))
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10.02.2021 15:51 Ответить
Возможно ты и прав.
Но... думается мне, что у человека, который моется регулярно - в своей (подчрекиваю) бане - несколько иное отношение к чистоте в целом (к крысакам тем же).
Так что я бы не списывал со счетов как один из факторов.
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10.02.2021 15:52 Ответить
Ну, не будьте идеалистом. Чел. может чисто помыться, а потом вдруг напялить что-то вроде этого
"В XVII в. среди французских кавалеров считалось модным хранить, как сладкое воспоминание, блоху, пойманную собственноручно на теле дамы своего сердца. Держали блоху в миниатюрной, часто прекрасной ювелирной работы шкатулке-клетке, висящей на цепочке на шее, и блоха каждый божий день сосала кровь «счастливого» владельца. Этим безумно своеобразным сувениром оригинал старался обратить на себя внимание окружающих и только с ним был вхож в сомнительные компании. А когда блоха издыхала, убитый горем кавалер отправлялся на ловлю нового сувенира при живом участии всей распутной братии! "
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10.02.2021 16:07 Ответить
Мог. В дремучей Московии... разве что юродивый какой.
Тоже причина. К разряду социальных относящаяся))
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10.02.2021 16:47 Ответить
В дремучей Московии достаточно было снова надеть меховую шапку с блохами.
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10.02.2021 17:20 Ответить
Ага. Зимой. До того как глобальное потепление начало убивать экосистему и зимой было... за -30. А то и минус 50.
Блохам весьма проблематично выжить при таком.
Для европейцев такие морозы были непривычны, как мы помним из истории войн. Генерал Мороз, помнишь?
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10.02.2021 23:13 Ответить
1. Юстинианова чума была до малого ледникового периода.
2. При минус 50 крестьянам дров еле хватило бы на отопление избы, куда там уже баню растапливать... А шпка обогревается от головы, да и на время ношения они в волосы перелезть могут. Ведь болхи с диких животных и в минус 50 не исчезают. Так что генерал Мороз мимо кассы. что и подтверждает карта, если Вы забыли. Там и Норвегию и Швецию и Россию накрыло, просто несколько позже остальных.
Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону - Цензор.НЕТ 2150
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11.02.2021 10:26 Ответить
Крестьяне были посильнее нынешних хлюпиков... и нарубить дров проблем не составляло. И на дом и на баньку. Да и строить... уметь надо. Видел... Сибирь. Минус 50. Дом по старым канонам выстроен. И баня. Мужик выбегает, клубы пара... и прыгает в сугроб... Как видишь - хватило дровишек-то. Кстати... всегда мечтал это повторить))).
И эти самые блохи вроде же только "некоторое время" могут на холоде быть. То есть недолгое.
И да, пришла. В крупные города. В которых с гигиеной, массовой, думаю было похуже. Потому как стены... место... земля дорогая...
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11.02.2021 11:14 Ответить
При минус 50 не очень то поездишь в лес и порубишь. В Сибири изначально дома строили с расчетом на суровый климат. А при резком изменении климата в Средней полосе, когда все время минус 5 - минус 10 и вдруг минус 50 - скорость рубки и доставки будет равна скорости расхода на отоплкеие. Тут и нехлюпик загнется. Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону - Цензор.НЕТ 6705
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11.02.2021 11:21 Ответить
Один мой знакомый удивлялся. Мол приехал в село. Решил вот жить ... не в городе.
С местных - был в шоке. Они за день успевали сделать работу за неделю и оставшиеся 6 дней бухать.
Это к слову о "загнется".
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11.02.2021 11:28 Ответить
В Германии работают в селах с 8 до 17 пять дней в неделю. Села сравнивать будем?
ПС У меня трое знакомых в селе умерли до 50 лет, один до 40. Причина - алкоголизм.
Кстати, топить по-черному в России перестали только при Петре 1. А в холодное время скотину часто дежали в сенях. Это к вопросу о блохах и общей гигиене и санитарии.
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11.02.2021 13:36 Ответить
Да, и кусок графика, охватывающий начало 20в. - относительно прямой и коррелирует с числом случаев. То есть ... как раз с началом 20в. (ну ОК, чуть позже) с развитием медицины... смертность пошла вниз.
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03.02.2021 11:13 Ответить
скоріше інше.
ІСНУЮТЬ "СУПЕРНОСІЇ"
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02.02.2021 21:24 Ответить
Привет)
Антип, да они en masse и не прекращали.
Сектантов типа меня мало, а с изменением законодательства по штрафам - и того меньше.

Тётя дело говорит. Эпидсезон имеет свойство заканчиваться. Это раз.
Меньше тестов делают - это два.
Меньше тестов, потому как меньше обращаются с симптомами (см. эпидсезон) - это три.
Ну и... есть у меня подозрение, что многие таки переболели либо безсимптомно, либо недиагностировано (вот взять к примеру меня... правосторонняя пневмония, тест отрицательный... а даже семейный врач сказала вроде "давай сердечко проверим, ковид на него дает осложнения иногда - на мой резонный вопрос "А нафига, я ж не болел, тест жеж"... она ответила в стиле "Та те тесты как в анекдоте про тиранозавра")
Ну и имеют иммунитет теперь... на время. Но имеют. Оттого и минус имеем.

Забавно кстати смотрится на фоне усиления карантинных мер в Израиле и введении темно-красных зон в Европе - то есть там где началась вакцинация. Хотя вроде ж по идее наоборот. Под защитой вакцины должны отменять ограничения, тем более в Израиле где и начали раньше и делают поголовно. Но нет (вроде пока не время заявлять "а я говорил", но ... )
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02.02.2021 12:01 Ответить
в Ізраїлі купа ортодоксів,На яких немає ради...

Друга приватна мемарня




Більше не хочемо слухати нарікань українських ковід-дисидентів! Їм взагалі прекрасно живеться. У Європі же таких пи*дять та розганяють водометами.
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02.02.2021 13:16 Ответить
По логике вещей, написанной тобой, диссиденство (то есть идти против власти, подвергать сомнению ее решения) = зло, которое надо разогнать водометами и в автозак.
Украина - это Европа. Спорить будешь?
Ну так вот. В 2013 году на Майдан тоже вышли недовольные властью диссиденты.
Слабо твой лозунг повторить в их отношении? Язык не поднимется и мы оба понимаем почему.
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02.02.2021 15:44 Ответить
1.
"ковід -дисиденти" не дисиденти в точному розумінннні слів..

можна їх назвати скоріше довбо... бами..
в Китаї найпростіше.найактивніших там по Закону можуть розстріляти,І ЦЕ ЛОГІЧНО..
ЗА ЗАГРОЗУ ЖИТТЯМ ІНШИХ.
2. ЦЕ НЕ Я ЇХ ТАК НАЗВАВ..
я їх називаю дуранинофілами)
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02.02.2021 21:21 Ответить
Тогда я предлагаю ... превентивно посадить тебя в камеру. Потому как ты теоретически можешь меня побить (по аналогии с заразить ковидом). Угрожаешь моей жизни в общем.
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03.02.2021 09:20 Ответить
Просто люди забили болт на тестирование без нужды. Далеко не у каждого есть возможность тратить полторы штуки на периодическое тестирование.
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02.02.2021 11:30 Ответить
Нет сейчас такого ажиотажа. Не знаю как в других городах, в Киеве по направлению семейного врача, делают бесплатно. Хоть предупреждают, что ждать до 5ти дней, в реальности, на следующий день результаты готовы.
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02.02.2021 13:39 Ответить
Да ,или когда делают мало тестов и специально занижают статистику ... Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона - Цензор.НЕТ 1744
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02.02.2021 11:32 Ответить
Зеленим балаболам вже ніхто не вірить.
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02.02.2021 11:40 Ответить
Цензор продолжает раскручивать проходимцев...
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02.02.2021 11:45 Ответить
Пропихнули Байдена в Белый Дом; ковидное шапито можно сворачивать.
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02.02.2021 11:50 Ответить
Тьотя пабедила короновирус ...
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02.02.2021 13:23 Ответить
В марте следующие волны, пики и плато, мис доктор?)))
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02.02.2021 13:26 Ответить
А как же? До курортного сезона надо все пункты выполнить, летом все равно придется сворачивать этот ковидный балаган, как в прошлом году.
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02.02.2021 13:51 Ответить
событие 201 будет продолжаться до тех пор, пока не дойдет до отметки 65млн смертей суммарно. Это если верить рассуждению Гейтса и его желанию быть "санитаром этого леса"
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02.02.2021 15:00 Ответить
Руки стали мити частіше і менше в лікарнях сидіти.
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02.02.2021 16:28 Ответить
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