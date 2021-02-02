Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона
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В Украине снизилось количество больных коронавирусом, некоторые отделения в частных клиниках закрываются, однако в реанимациях по-прежнему много "тяжелых" больных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила инфекционист.
Отмечается, что в отделениях интенсивоной терапии больных очень много и больные тяжелые.
"В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.
Напомним, ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое.
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Сравнивая с Византией...
Нестор повествует о походе Олега в Константинополь в 907 году. В договоре с Византией говорится о праве русичей пользоваться банями: «И да творят мовь елико хотят». Историк Прокопий Кеасарийский упоминает о том, как местные, враждовавшие с войском Олега, возмущались: «Живем мы в хижинах в стране пустынной, а этим кутингурам дано право мыться в византийских банях и жить в золоте». Так они говорили о победоносных войсках князя Олега.
По Вашей версии там уже все бани должны были закрыться. Как так?
Маркетинг. С учетом специфики времени, в общем)
А вот русские (на семью рассчитанные, то есть на несколько людей, а не на сотни) наоборот.
Там, для начала, никто тебе не кричит "ВРЕМЯ!!!! Продлевать (за деньги) будете??!?!?!" ))) И ты можешь помыться обстоятельно... блох там всяких понавыбирать... Как-то так.
Вот-вот. Обычных крестьянах, горожанах... которых в бани, коих было немного и далеко не для всех - не пускали. Ну или они себе не могли позволить, что одно и то же.
А так... без бани... ну куснула блоха... ну чешется... ну несешь ты ее... ну и что... почесал и ладно - пора впахивать на феодала... а вечерком руки да лицо ополоснул и ладно.
И ладно летом в пруд там какой тайком феодальский пробрался... а зимой... та скока там той зимы...
Но все-таки бани распространению чумы не помешали. Это городские легенды позднего времени.
Одного поля ягоды, работающие на дядю... а кто девочке платит, тот ее....
Блогеров тогда не изобрели еще. Хотя и те...))
Но... думается мне, что у человека, который моется регулярно - в своей (подчрекиваю) бане - несколько иное отношение к чистоте в целом (к крысакам тем же).
Так что я бы не списывал со счетов как один из факторов.
"В XVII в. среди французских кавалеров считалось модным хранить, как сладкое воспоминание, блоху, пойманную собственноручно на теле дамы своего сердца. Держали блоху в миниатюрной, часто прекрасной ювелирной работы шкатулке-клетке, висящей на цепочке на шее, и блоха каждый божий день сосала кровь «счастливого» владельца. Этим безумно своеобразным сувениром оригинал старался обратить на себя внимание окружающих и только с ним был вхож в сомнительные компании. А когда блоха издыхала, убитый горем кавалер отправлялся на ловлю нового сувенира при живом участии всей распутной братии! "
Тоже причина. К разряду социальных относящаяся))
Блохам весьма проблематично выжить при таком.
Для европейцев такие морозы были непривычны, как мы помним из истории войн. Генерал Мороз, помнишь?
2. При минус 50 крестьянам дров еле хватило бы на отопление избы, куда там уже баню растапливать... А шпка обогревается от головы, да и на время ношения они в волосы перелезть могут. Ведь болхи с диких животных и в минус 50 не исчезают. Так что генерал Мороз мимо кассы. что и подтверждает карта, если Вы забыли. Там и Норвегию и Швецию и Россию накрыло, просто несколько позже остальных.
И эти самые блохи вроде же только "некоторое время" могут на холоде быть. То есть недолгое.
И да, пришла. В крупные города. В которых с гигиеной, массовой, думаю было похуже. Потому как стены... место... земля дорогая...
С местных - был в шоке. Они за день успевали сделать работу за неделю и оставшиеся 6 дней бухать.
Это к слову о "загнется".
ПС У меня трое знакомых в селе умерли до 50 лет, один до 40. Причина - алкоголизм.
Кстати, топить по-черному в России перестали только при Петре 1. А в холодное время скотину часто дежали в сенях. Это к вопросу о блохах и общей гигиене и санитарии.
ІСНУЮТЬ "СУПЕРНОСІЇ"
Антип, да они en masse и не прекращали.
Сектантов типа меня мало, а с изменением законодательства по штрафам - и того меньше.
Тётя дело говорит. Эпидсезон имеет свойство заканчиваться. Это раз.
Меньше тестов делают - это два.
Меньше тестов, потому как меньше обращаются с симптомами (см. эпидсезон) - это три.
Ну и... есть у меня подозрение, что многие таки переболели либо безсимптомно, либо недиагностировано (вот взять к примеру меня... правосторонняя пневмония, тест отрицательный... а даже семейный врач сказала вроде "давай сердечко проверим, ковид на него дает осложнения иногда - на мой резонный вопрос "А нафига, я ж не болел, тест жеж"... она ответила в стиле "Та те тесты как в анекдоте про тиранозавра")
Ну и имеют иммунитет теперь... на время. Но имеют. Оттого и минус имеем.
Забавно кстати смотрится на фоне усиления карантинных мер в Израиле и введении темно-красных зон в Европе - то есть там где началась вакцинация. Хотя вроде ж по идее наоборот. Под защитой вакцины должны отменять ограничения, тем более в Израиле где и начали раньше и делают поголовно. Но нет (вроде пока не время заявлять "а я говорил", но ... )
Друга приватна мемарня
Більше не хочемо слухати нарікань українських ковід-дисидентів! Їм взагалі прекрасно живеться. У Європі же таких пи*дять та розганяють водометами.
Украина - это Европа. Спорить будешь?
Ну так вот. В 2013 году на Майдан тоже вышли недовольные властью диссиденты.
Слабо твой лозунг повторить в их отношении? Язык не поднимется и мы оба понимаем почему.
"ковід -дисиденти" не дисиденти в точному розумінннні слів..
можна їх назвати скоріше довбо... бами..
в Китаї найпростіше.найактивніших там по Закону можуть розстріляти,І ЦЕ ЛОГІЧНО..
ЗА ЗАГРОЗУ ЖИТТЯМ ІНШИХ.
2. ЦЕ НЕ Я ЇХ ТАК НАЗВАВ..
я їх називаю дуранинофілами)