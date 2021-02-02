Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона

В Украине снизилось количество больных коронавирусом, некоторые отделения в частных клиниках закрываются, однако в реанимациях по-прежнему много "тяжелых" больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила инфекционист.

Отмечается, что в отделениях интенсивоной терапии больных очень много и больные тяжелые.

"В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.

Напомним, ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое.

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