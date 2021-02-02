1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту

На Херсонщине киберполицейские разоблачили двух сестер-мошенниц, которые "cнимaли пopчу" пo интepнeту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Так, по данным правоохранителей, двое сестер создали страницу в социальной сети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул. Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили злоумышленниц.

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"Мошенницами оказались две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания были изъяты мобильные телефоны, сим-карточки и банковские карты, которые злоумышленницы использовали в своей преступной деятельности", - сообщил начальник отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Богдан Палисика.

Женщины объяснили, что сами воспитывают детей и требовали деньги на их содержание. Сейчас полиция устанавливает окончательное количество пострадавших от преступной деятельности сестер.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).