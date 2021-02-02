1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Херсонщине киберполицейские разоблачили двух сестер-мошенниц, которые "cнимaли пopчу" пo интepнeту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Так, по данным правоохранителей, двое сестер создали страницу в социальной сети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов.
Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул. Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили злоумышленниц.
"Мошенницами оказались две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания были изъяты мобильные телефоны, сим-карточки и банковские карты, которые злоумышленницы использовали в своей преступной деятельности", - сообщил начальник отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Богдан Палисика.
Женщины объяснили, что сами воспитывают детей и требовали деньги на их содержание. Сейчас полиция устанавливает окончательное количество пострадавших от преступной деятельности сестер.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).
Пожалуйста, подождите...
т.е. - они брали деньги и не выполняли работу.
Если бы они после получения фото переходили на общение по eMail с автоответчиком "Работы ведутся - результаты скоро будут." - то никаких претензий быть не должно.
Организм, поняв что помощи ждать неоткуда, мобилизует внутренние резервы и ими же убивает порчу.
Порчи как небывало!
А в чём вина сестёр?
Ведь попам гос-во дает льготы и т.д., а они тем же самым занимаются.
Камлают например: Яхве, дай дождя!
а) дождь пошел = , дэнги давай, даавай дэнги
б) не пошел = Бок на нас прогневался, давай дэнги, нам
Мерседессвеч надо прикупить и усердней "работать"
так и ту - если ребенок окочурился = духи оказались сильней, бабло не возвращаем т.к. надо "ману" пополнить, а это недешево. а если поправился = , ну вот видите, давай дэнги(бонус)
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем...
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
а потом бац, караулЬ, памагІте!!!
есть одна телка . двумя твитами с гривни порчу снимает . вот это я понимаю экстрасенс
А чем само государство отличается от этих сестер?Но их закон еще и защищает и наказывает лохов за непоступление денег.
что то я не слышал что бы прокуратура, в купе с пожарными и санэпидстанцией сильно озаботились этим
Так что государство должно компенсировать потери.
просто именно "геморР" - не "звучит".
Да и если произнести вслух - получишь как "троль", "гемор". и последнее - "тролЛить", или "тролить"?
Что касается грамотности, то у тебя ошибка на ошибке и ошибкой погоняет: у тебя в посте их 6 штук.
Беги уроки делай, а то мамка заругает (и на пунктуацию налегай, а то так и останешься неучем).
а тебе школоо стыдно писать неграмотно, ты же себя вроде как росиянским позиционируешь? ну и соответствуй. интересно , а чего ты на наших сайтах пасешься? что своих нет? или на ностальжи тебя крысчанина пробивает? или изучаешь чего?
Объясняю для детишек: "гемор" обозначает в том числе и собственно болезнь. В русском языке таких жаргонизмов полно. Например, "сифон" - сифилис. При чем здесь молодежный сленг? И вот какой ты мне брат? Неуч бестолковый.
Заодно и вылечу тебя, убогого: не "астрал" (сиречь "нематериальный мир"), а "астор" ("ястреб" с итальянского).
Срочно в школу...
Ну так я об этом и говорю!! а не о болезни то.
астрал, у меня и в школе и в политехе английский был но никак не итальянский. ястреб он б л я..... ха ха ха, ну да вы там в рашке все ястребы и во главе у вас тоже ворона плешивая двуголовая! поучи свою жену как сифон с трепаком лечить, дятел в лаптях. и вообще пошел на йух козломордый!
закрывай уже срач ибо он ни о чем то.
Давай может тут хирургов еще пригласим, они на(по) латыни нас разбросают по углам как Членин - буржуазию?
Яка тільки дурна тварина людина, вірить у всяку дурню!
А коза ні в що не вірить, їсть собі сінце-комбікормце і весела, і жартівлива!
Дурачйо не переведеться ніколи, або іще,на наш вік дураків хватить!
А гадалки молодчинки, так їх лохів розводить і треба!
а опустить грехи от имени небесной канцелярии - это не мошенничество ))
странная логика )))
пусть в суде докажут что их деятельность не принесла результат.
с доказательствами.
Ну а вообще лох на то и лох, чтобы платить...пока живут на свете дураки...
Я живу никого не обманывая, но вот жертв этих хитрожеппых теток мне не жаль, иногда даже обидно за свои моральные принципы - деньги ведь на дороге валяются, а я мимо прохожу
презумпция невиновности.
пусть докажут что не сняли порчу.
от рака лечат? деньги за лечение врачи получают? а каков процент успешного лечения?
тем более тетка, написавшая заяву, прошла и доХторов тоже и бабло платила ((
доказать мошенничество при правильной защите невозможно, или сажать ВСЕХ ПОПОВ И ДОКТОРОВ ))
НИЧЕГО!
а вот девки присядут.
как говорил Виктор Палыч "гораздо безопаснее красть вагонами, это я тебе конкретно говорю"
почти каждый знает чет такое в семье или у знакомых - каждый чет такое слышал
Заказчик сказал - есть порча или сглаз.
Проведите экспертизу, есть ли сейчас порча? Если нет, значит сняли!
Ну нет мозгов, считай калека.