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ВВП (633) НБУ (4807) промышленность (287) спад промышленности (10)

Впервые с 2015 года в Украине зафиксировано падение в базовых отраслях экономики, - Нацбанк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Впервые с 2015 года в Украине зафиксировано падение в базовых отраслях экономики, - Нацбанк

Последний раз падение в базовых отраслях наблюдалось в 2015 году.

В 2020 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Это произошло впервые с 2015 года. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным НБУ, в декабре ИПБО ускорил рост (до 9% г/г) за счет улучшения показателей в большинстве секторов.

Рост с/х стремительно ускорился (до 26,0% г/г) вследствие смещения темпов уборки поздних зерновых и технических культур. Определенное восполнение отложенного спроса после карантина выходного дня, ожидание январского локдауна и увеличение темпов роста зарплат обусловило ускорение роста розничной торговли (до 13,4% г/г).

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Впервые с 2015 года в Украине зафиксировано падение в базовых отраслях экономики, - Нацбанк 01
Впервые с 2015 года в Украине зафиксировано падение в базовых отраслях экономики, - Нацбанк 02

Благодаря высокому внешнему спросу, наращиванию расходов бюджета и более холодной, чем в прошлом году, погоде, возобновился рост в промышленности (на 4.8% г/г). Значительные темпы увеличения расходов бюджета на дорожную инфраструктуру поддерживали рост в строительстве.

"В то же время оживление промышленности и строительства, а также наращивание экспорта стимулировали оптовый товаро - и грузооборот", - говорится в обзоре.

Напомним, индекс производства базовых отраслей в 2015 году упал на 11,7%. После этого наблюдался рост индекса: в 2016 году на 5,2%, в 2017 году на 2,6%, в 2018 году - на 4,4%, в 2019 году - на 1,9%.
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Топ комментарии
+77
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8616
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02.02.2021 11:50
+59
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1248
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02.02.2021 11:51
+58
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 7833
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02.02.2021 11:52
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Ну що ж... Вітаю зебуїнів з черговою перемогою! Ви зробили це разом!
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02.02.2021 18:20 Ответить
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2936
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02.02.2021 19:05 Ответить
Як чітко графік 2.2. фіксує коли в Україну прийшло "НЕЩАСТЯ". Червень 2019 - і все в низ, крім самовпевненості блазня і рукожопості зелених. При чому і самовпевненість і рукожопість тільки зростають.
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02.02.2021 19:52 Ответить
ось тепер це і тарифи намажте на хліб та дивіться квартал
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02.02.2021 21:32 Ответить
та чому квартал? 4-ий сезон "слуга, але свого урода". З ефектом зануреної присутності (окуляри та спагеті на вухах,можете не знімати).
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02.02.2021 23:19 Ответить
порошенкоАстанавись !!!
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02.02.2021 22:04 Ответить
странно что они про 91 и 2008 года забыли вот так и едем то холмик то канава живем как на вулкане аокой нам только сниться
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02.02.2021 22:25 Ответить
пакой нам только сниться
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02.02.2021 22:26 Ответить
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4801
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02.02.2021 22:27 Ответить
странно написано какбудто в стране экономика есть
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02.02.2021 22:29 Ответить
кацапе, шланг з тебе ніякий, бо пляшка стирчить... Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6776
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02.02.2021 23:28 Ответить
ЭТО ПОСЛЕ ТОГО ЧТО МЫ ВТОРЫЕ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА ПОСЛЕ США !?)
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03.02.2021 02:27 Ответить
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