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МВФ (3297) НБУ (4807) Шевченко Кирилл (69)

Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко

Украина ожидает получить $2,2 миллиарда в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд долларов) каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальную часть  средств - в 2022 году", - сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, работа миссии продолжается и по результатам этой недели станет яснее, какие договоренности будут достигнуты.

Шевченко также сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов в 2021 году.

Читайте: Прибыль Нацбанка будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в Госбюджете, - Шевченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
А МВФ в курсе что вы ожидаете? Если и этот вылез с заявлениями об ожиданиями, значит где то пошел сбой в сценарии...
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02.02.2021 11:49
+9
Докатилась Украина...
От веселого шута
До печального ждуна
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7594
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02.02.2021 11:58
+7
И ведь не соврал ни капли. Ключевое слово - ожидает. Я тоже ожидаю в этом году получить в наследство миллион долларов. Но вот получу ли, это уже другая история )))
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02.02.2021 11:54
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А навіщо, кожен рік українці з-за кордону перераховують 10-12 млрд. дол. , але правда це не для бариг.
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02.02.2021 12:15 Ответить
ДУЛЮ ВАМ с МАКОМ а не бабки -- Все просрете шайка ДЕГЕНЕРАТОВ Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4398
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02.02.2021 14:55 Ответить
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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02.02.2021 11:47 Ответить
К Вашему сведению, трамвайные, троллейбусные и железнодорожные станции в количестве великом, появились именно после революции Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7051
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02.02.2021 13:12 Ответить
Зелені балаболи.
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02.02.2021 11:48 Ответить
А МВФ в курсе что вы ожидаете? Если и этот вылез с заявлениями об ожиданиями, значит где то пошел сбой в сценарии...
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02.02.2021 11:49 Ответить
До кінця минулого року мали отримати ще два транші. Шо ж пішло не так? Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7694
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02.02.2021 11:50 Ответить
а как в кино эффектно прозвучало.."идите в жопу"....и всякое разное насчёт валютного фонда и госдолга Украины...хороший фильм, жаль фантастический
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02.02.2021 11:51 Ответить
И ведь не соврал ни капли. Ключевое слово - ожидает. Я тоже ожидаю в этом году получить в наследство миллион долларов. Но вот получу ли, это уже другая история )))
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02.02.2021 11:54 Ответить
Неа
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02.02.2021 11:56 Ответить
Ворам деньги взаймы не дают.
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02.02.2021 11:58 Ответить
Докатилась Украина...
От веселого шута
До печального ждуна
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7594
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02.02.2021 11:58 Ответить
А МВФ про то знает? Знает, что вы ожидаете? Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5010
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02.02.2021 12:00 Ответить
принимаю со всех сторон в любом количестве и позах?
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6152
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02.02.2021 12:00 Ответить
в прошлом году ожидания не оправдались, будем ожидать оправдания ожиданий в этом году. тут фигня-то всего осталась - 333 дня.
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02.02.2021 12:01 Ответить
якщо вам щось і дадуть - удар в морду, і це буде не від МВФ
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02.02.2021 12:08 Ответить
Так кредитів не ****** навіть Юлька, мовчу вже про Азарова...
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02.02.2021 12:10 Ответить
Шевченко в очікуванні запланованого траншу МВФ
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3207
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02.02.2021 12:10 Ответить
цэ пэрэмога
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02.02.2021 12:13 Ответить
Охренительная! Даже Порошенко таких "успехов" не добивался!
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02.02.2021 12:37 Ответить
Пісенька "Про мальчіка Бєню, який любив гроші"

..Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8446 Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5050
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02.02.2021 12:15 Ответить
шевченко может и ожидает... но мвф даже не знает про его ожидалки )))
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02.02.2021 12:17 Ответить
В Україні створили ******* лабораторію з випробування текстильних та конструкційних матеріалів

На базі Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ), здійснюється розбудова ******** лабораторно-випробувальної бази.
Як повідомила пресслужба ДНДІ, наразі вже створена та отримала відповідну акредитацію лабораторія текстильних та конструкційних матеріалів.

Нове обладнання дозволяє проводити випробування за стандартами Альянсу парашутно-десантного, аварійно-рятувального, речового майна, спеціального спорядження, комплексів бойової екіпіровки, складових польових містечок, тощо.
Зокрема, вперше з 2014 року військовими науковцями було проведено лабораторні випробування щодо збільшення встановлених показників десантної парашутної системи Д-5, що знаходиться на постачанні та має широке застосування в Збройних силах України.
Найближчим часом нова лабораторія випробує парашутні гальмівні посадкові системи вітчизняного розробника для винищувачів МіГ-29, а надалі для Су-24, Су-25 та Су-27.
Також у поточному році планується проведення випробувань парашутних рятувальних систем, які використовується на гелікоптерах Мі-2, Мі-8, Мі-24, Ка-27 та на військово-транспортних літаках Повітряних сил ЗСУ.https://uprom.info/news/vpk/v-********-stvoryly-suchasnu-laboratoriyu-z-vyprobuvannya-tekstylnyh-ta-konstrukczijnyh-materialiv-foto/
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02.02.2021 12:20 Ответить
Это же не подарок, а займ.
Отдавать будет кто, когда и чем ?
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02.02.2021 12:24 Ответить
Если бы я этого не знал, я такой комментарий не оставил бы, очевидно.
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02.02.2021 12:36 Ответить
А что зеля и ВР для этого сделали?
Провалили все реформы? Пытаются постоянно обмануть?
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02.02.2021 12:24 Ответить
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5381
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02.02.2021 12:25 Ответить
С Татаровым, Портновым, Вовком и Тупицким можно на все 10 млрд рассчитывать.
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02.02.2021 12:26 Ответить
И этот займ Зеленский сольет в субсидии для оплаты Ахметову и Коломойскому.
Мог бы и сразу им перечислить, но народ будет против. А так Президент с гордостью и о народе позаботился и деньги олигархам отдал.
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02.02.2021 12:32 Ответить
"Украина ожидает получить $2,2 миллиарда в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году."
Источник: https://censor.net/ru/n3245496

Едрить, да это же огромная сумма.
особенно по сравнению с гос долгом Украины:
"Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах Совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне - до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,8%, до $82,12 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу.Jun 26, 2020"
как любезно сообщает нам Гугль.

Что, Слуги Народа, не дают вам больше?
А если креативно сыграть на пианино? Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3423
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02.02.2021 12:36 Ответить
Ці зелені ідіоти можуть очікувати хоч дощу з доларів і євро.
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02.02.2021 12:42 Ответить
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7429
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02.02.2021 12:45 Ответить
На туалетную бумагу хватит ?
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02.02.2021 15:11 Ответить
На жаль мвф платить нам нашими ж грошима. Як?
ось одна із схем:
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02.02.2021 12:50 Ответить
Откуда у семита,фамилия-Шевченко?кругом одни евреи,кроме евреев хорошо никому не будет.
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02.02.2021 12:50 Ответить
Это преподноситься уже как победа
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02.02.2021 12:51 Ответить
Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2476
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02.02.2021 12:52 Ответить
ВВП Украины - 150 млрд. $. По ооочень скромным оценкам, при откатах/воровстве в 10%, бюджет ежегодно недополучает 15 млрд.$. Их дети - покупают яхты и виллы, наши дети будут отдавать кредиты МВФ.
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02.02.2021 13:03 Ответить
мы выпустим 2лярда долговых обязательств и может быть! перекредитуем эту сумму у мвф ))) а не прекредетуемся то напечатаем )))
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02.02.2021 13:06 Ответить
Брать беруть, а потім розкрадають і виводять на свої закордонні рахунки, а борги народ та його діти виплачують стаючи батраками. Нічого не давати цим виродкам доки не здолають корупцію та злодійство!
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02.02.2021 13:07 Ответить
МВФ не дастьі всьо бакс 50гр, і ціни космос , зато пенсії добавили по 300гр , і то не всім.
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02.02.2021 13:16 Ответить
Совсем работать перестали...хотя если ожидание транша уже считается как получение валового дохода страны за текущий период--тогда это Да))))))).
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02.02.2021 13:23 Ответить
Сколько Украина должна отдать в 2021
На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности - в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти - это проценты. Больше всего придется оплатить в первом и третьем квартале.В январе-марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи.Во втором квартале Украина должна заплатить меньше - 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентовВ период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов - процентные платежи.На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали
https://economy.24tv.ua/ru/dolgi-ukrainy-2021-skolko-dolg-kak-budut-otdat_n1454502
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02.02.2021 14:16 Ответить
"Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко" - если бы подарили, то подошло бы, а так всё то что одолжили придётся нашим детям и внукам отдавать с процентами. С 1994-го года Украиной руководят воровитые дураки, не могут наладить производство, а всё одалживают у МВФ деньги под проценты, после те деньги крадут и прячут в офшорах.
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02.02.2021 14:27 Ответить
"Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году" - в 2020 году украинцы, которые сбежали от Зеленского за границу, переслали в Украину более $12 млрд.. Нельзя ли их попросить чтобы они там поднажали, или отправить им дополнительно украинцев в помощь, чтобы в 2021 году переслали в Украину $14,2 млрд.?
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02.02.2021 14:41 Ответить
Пошел второй год ожидания "вот-вот уже почти совсем"...
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02.02.2021 14:55 Ответить
Зеленский согласен принять с любой стороны и побольше?
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02.02.2021 15:37 Ответить
Украина ожидает
Украина оевреивает...
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02.02.2021 15:53 Ответить
Тут нещодавно якесь чмо лякало язиком:"...що дуже мовляв погано коли ти стоїш із простягнутою рукою..." ну щось таке. І як це називати? Пропоную послати "найвеличнішого" з піаніном в гастрольний тур по світу))) От скажіть- де ще в світі є такий "віртуоз-членограй",та це ж "національноєдостояніє". От де "золота жила")))
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02.02.2021 15:59 Ответить
мендельша пусть шест возьмёт с собой и тоже с членограем в турне, членограй на пианине а йуля на шесте танцевать, во бабла для Украины заработают......
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02.02.2021 16:22 Ответить
А ОТДАТЬ 4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ !!! ЧТО ВООБЩЕ ******* !!!
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02.02.2021 16:06 Ответить
ждуны, а за что вам деньги давать? чтотвы для этого сделали? гарант же дальше Бердичева и Кривого рога никуда не ездит ни с кем не общается.... даже журналюге из американских зми такой куйни напорол, что у Байдена очки с носа упали и разбились.... ждуны.... вон премьер шмыг обещает благополучие к 2030 году. шмыг этоткогда зельца на 3-й срок изберут? шмыг а ты доживешь?
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02.02.2021 16:16 Ответить
тут один вчера жабу предлагал, но зелёная..... а те вчера были большие, просто звери-раки, но по 3 рубля.... ждите ждите....
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02.02.2021 16:18 Ответить
Надія - це бажаний сніданок
Результат - це вечеря на яку здатний заробити!!!!!!
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02.02.2021 16:18 Ответить
Так нелох орал про мвф что наши дети отдавать будут сколько попередники набрали, что уже наши дети все отдали?)))))
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02.02.2021 19:01 Ответить
 
 