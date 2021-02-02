Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина ожидает получить $2,2 миллиарда в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд долларов) каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальную часть средств - в 2022 году", - сказал Шевченко.
По словам главы НБУ, работа миссии продолжается и по результатам этой недели станет яснее, какие договоренности будут достигнуты.
Шевченко также сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов в 2021 году.
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От веселого шута
До печального ждуна
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На базі Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ), здійснюється розбудова ******** лабораторно-випробувальної бази.
Як повідомила пресслужба ДНДІ, наразі вже створена та отримала відповідну акредитацію лабораторія текстильних та конструкційних матеріалів.
Нове обладнання дозволяє проводити випробування за стандартами Альянсу парашутно-десантного, аварійно-рятувального, речового майна, спеціального спорядження, комплексів бойової екіпіровки, складових польових містечок, тощо.
Зокрема, вперше з 2014 року військовими науковцями було проведено лабораторні випробування щодо збільшення встановлених показників десантної парашутної системи Д-5, що знаходиться на постачанні та має широке застосування в Збройних силах України.
Найближчим часом нова лабораторія випробує парашутні гальмівні посадкові системи вітчизняного розробника для винищувачів МіГ-29, а надалі для Су-24, Су-25 та Су-27.
Також у поточному році планується проведення випробувань парашутних рятувальних систем, які використовується на гелікоптерах Мі-2, Мі-8, Мі-24, Ка-27 та на військово-транспортних літаках Повітряних сил ЗСУ.https://uprom.info/news/vpk/v-********-stvoryly-suchasnu-laboratoriyu-z-vyprobuvannya-tekstylnyh-ta-konstrukczijnyh-materialiv-foto/
Отдавать будет кто, когда и чем ?
Провалили все реформы? Пытаются постоянно обмануть?
Мог бы и сразу им перечислить, но народ будет против. А так Президент с гордостью и о народе позаботился и деньги олигархам отдал.
Источник: https://censor.net/ru/n3245496
Едрить, да это же огромная сумма.
особенно по сравнению с гос долгом Украины:
"Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах Совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне - до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,8%, до $82,12 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу.Jun 26, 2020"
как любезно сообщает нам Гугль.
Что, Слуги Народа, не дают вам больше?
А если креативно сыграть на пианино?
ось одна із схем:
На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности - в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти - это проценты. Больше всего придется оплатить в первом и третьем квартале.В январе-марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи.Во втором квартале Украина должна заплатить меньше - 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентовВ период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов - процентные платежи.На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали
https://economy.24tv.ua/ru/dolgi-ukrainy-2021-skolko-dolg-kak-budut-otdat_n1454502
Украина оевреивает...
Результат - це вечеря на яку здатний заробити!!!!!!