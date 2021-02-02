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боеприпасы (1937) оружие (9383) правоохранительные органы (2944) СБУ (18679) тайник (127)

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник со снарядами к противотанковому оружию, "закрытый" растяжкой. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области сокрытый арсенал с военными средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Тайник был оборудован в канализационной трубе на территории одного из поселков вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли более 40 снарядов к противотанковому гранатомету ПГ-9 и 43 стартовых пороховых заряда ПГ-15П.

Также саперы обезвредили растяжку, которая была установлена ​​на входе в трубу.

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник со снарядами к противотанковому оружию, закрытый растяжкой 01

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.

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Мероприятия по выявлению и изъятию военных средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник со снарядами к противотанковому оружию, закрытый растяжкой 02
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+5
СБУ - молодцы! Теперь я за Безопасность Украины спокоен. А всякие Медведчуки, Бойки, Рабиновичи и любители русского мира ... ну то такое.
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02.02.2021 12:16
+1
СБУ вже й до каналізації залізла.
Молодці!
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02.02.2021 12:08
+1
Тамжінашілюді.
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02.02.2021 12:09
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СБУ вже й до каналізації залізла.
Молодці!
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02.02.2021 12:08 Ответить
То заслуга сантехніка, поліз чистити каналізацію.
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02.02.2021 12:20 Ответить
А Деркачу пофіг.
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02.02.2021 13:40 Ответить
Тамжінашілюді.
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02.02.2021 12:09 Ответить
СБУ - молодцы! Теперь я за Безопасность Украины спокоен. А всякие Медведчуки, Бойки, Рабиновичи и любители русского мира ... ну то такое.
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02.02.2021 12:16 Ответить
О великий и мудрый, я искал тебя. Научи как жить дальше. (за свою безопасность и Украину я понял) Может еще какие советы дашь? О чем думать, за что беспокоиться?
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02.02.2021 12:56 Ответить
Яка ж "багата" на зброю донецька земля! А казали, що там тільки одне вугілля.
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02.02.2021 12:17 Ответить
Чоловіче, це ж сарказм! Я ж виділив в лапках слово багата! За сім років навіть телята знають звідки та зброя взялася.
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02.02.2021 13:41 Ответить
Ага, з тих кількох складів, які були підірвані. Вибуховими хвилями туди занесло.
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02.02.2021 14:01 Ответить
Хоть бы прикопали ...сами привезли , сами обнаружили , работу имитировать хоть профессионально начните
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02.02.2021 12:20 Ответить
Чистенькое все...как будто бы только из ящика... хотя почему как будто бы?
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02.02.2021 12:30 Ответить
какой в\ч на передовой повезет с пополненем боеприпаса? или будет лежать в вещдоках а потом на утилизацию??
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02.02.2021 13:01 Ответить
СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою - Цензор.НЕТ 8921 СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою - Цензор.НЕТ 872
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02.02.2021 13:21 Ответить
опять сталкерский хабар к сидору тащите
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02.02.2021 13:48 Ответить
 
 