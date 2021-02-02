СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник со снарядами к противотанковому оружию, "закрытый" растяжкой. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области сокрытый арсенал с военными средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Тайник был оборудован в канализационной трубе на территории одного из поселков вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли более 40 снарядов к противотанковому гранатомету ПГ-9 и 43 стартовых пороховых заряда ПГ-15П.

Также саперы обезвредили растяжку, которая была установлена ​​на входе в трубу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.

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Мероприятия по выявлению и изъятию военных средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Фото: сайт СБУ