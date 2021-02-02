Нужно внести изменения в план вакцинации, чтобы президент и премьер могли привиться и стать примером, - Степанов
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Министерство здравоохранения может внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививки от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава сообщил, что будет делать прививку от коронавируса. По его словам, готов это сделать и президент Владимир Зеленский, чтобы собственным примером показать, что прививки важні и их делать необходимо. Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться.
"Нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - рассказал Степанов.
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ну не китайской же ему вакцинироваться, в самом-то деле )))
к китайской и так доверия у народа хоть отбавляй,
а вот Пфайзер пиндосовский под сомнением.
но пацаны решили рискнуть.
(ну каждый же день перлы... как не от презЕ..так от его околоплодных соучастников))))
Чи може ці гаврики, як завжди, набрехали про те що перехворіли ковідом.
Останется у вас, 73% лохов, только одно: *опа.
Тим більш,що перехворіши ковідом не тільки не треба робити щепленя від 8 місяців - це небезпечно по наслідкам!
що це було?
И не как он ссал, а прилюдно, лучше посреди стадиона со зрителями. А ****.
Степанов - молодес!