Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал заявление о прекращении полномочий. Кроме того в этом же райсуде сменили судью, которая будет рассматривать дело об изменении меры пресечения оппозиционному политику Алексею Навальному по делу "Ив Роше".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на материалы Квалификационной коллегии судей Москвы. Сайт коллегии на момент публикации заметки был недоступен.

В повестке заседания коллегии от 28 января сказано, что Детишин подал заявление о прекращении полномочий с 1 марта. Какое решение приняла коллегия, неизвестно.

"Совсем незадолго до начала заседания стало известно, что Навальному заменили судью. Теперь же стало известно, что подал в отставку глава Симоновского райсуда (его выездное заседание сегодня проходит в Мосгорсуде)", - говорится в сообщении издания.

Фото: скриншот сайта Квалификационной коллегии судей Москвы

В пресс-службе Симоновского суда подтвердили "МБХ медиа", что Детишин подал заявление об отставке, других подробностей в суде не привели.

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2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.

Перед заседанием стало известно о замене судьи, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой, чьих родственников СМИ связали с контрактами для ФСИН, МВД и ФСО, в карточке дела на сайте суда значится Наталья Репникова.