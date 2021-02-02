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Россия (91256) суд (24699) Навальный (825)

Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал заявление о прекращении полномочий. Кроме того в этом же райсуде сменили судью, которая будет рассматривать дело об изменении меры пресечения оппозиционному политику Алексею Навальному по делу "Ив Роше".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на материалы Квалификационной коллегии судей Москвы. Сайт коллегии на момент публикации заметки был недоступен.

В повестке заседания коллегии от 28 января сказано, что Детишин подал заявление о прекращении полномочий с 1 марта. Какое решение приняла коллегия, неизвестно.

"Совсем незадолго до начала заседания стало известно, что Навальному заменили судью. Теперь же стало известно, что подал в отставку глава Симоновского райсуда (его выездное заседание сегодня проходит в Мосгорсуде)", - говорится в сообщении издания.

Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку 01

Фото: скриншот сайта Квалификационной коллегии судей Москвы

В пресс-службе Симоновского суда подтвердили "МБХ медиа", что Детишин подал заявление об отставке, других подробностей в суде не привели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники

2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.

Перед заседанием стало известно о замене судьи, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой, чьих родственников СМИ связали с контрактами для ФСИН, МВД и ФСО, в карточке дела на сайте суда значится Наталья Репникова.
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Топ комментарии
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Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 5176 Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 3102
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02.02.2021 12:27
+7
То не Майдан, а хороводи а ля Білорусь.
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02.02.2021 12:41
+6
Сегодня на РАБссии Хождение по Мукам Алексея Толстого в перемешку с Горем от Ума Грибоедова Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 1196Короче На Дне,Максима Горького,еси коротко...
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02.02.2021 12:39
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На Зону Вона при вфя теж не потрапила.
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02.02.2021 13:18 Ответить
Вчера смотрел эфир в Ютьюбе, Саша Сотник - Алина Витухновская.Раскритиковала Майдан Льохи по полному тарифу Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 4769
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02.02.2021 12:35 Ответить
То не Майдан, а хороводи а ля Білорусь.
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02.02.2021 12:41 Ответить
Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 8423 До Майдана ему еще -- украинский выучить и Крым вернуть.
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02.02.2021 12:52 Ответить
Сегодня на РАБссии Хождение по Мукам Алексея Толстого в перемешку с Горем от Ума Грибоедова Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 1196Короче На Дне,Максима Горького,еси коротко...
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02.02.2021 12:39 Ответить
+100500!!! Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 2590
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02.02.2021 12:52 Ответить
Даже судьи не хотят настолько зашкварьваться- выполнять такой абсурдный приказ. А уволиться с тёплого места судьи- это потерять огромную зарплату, огромные премии и всевозможную халяву от государства. Но настолько прилюдно позорятся не хотят + против них введут санкции, тогда дорога на Запад точно закрыта, а у них там недвижимость и бабки.
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02.02.2021 12:39 Ответить
нічо, басмачнскій суд єслічо всіда готоф)))
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02.02.2021 12:42 Ответить
Судьи любят отпуск в «гнилой» Европе. А может и детки там учатся.))
Будут таки закрывать Лёху. Интересно, он ещё при жизни Путена выйдет или уже после? И выйдет ли?😳
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02.02.2021 12:43 Ответить
В отставку он подал. Застрелится пусть! И Навальный тоже. И *****. Пусть они все там застрелятся. Вот был бы классный выпуск новостей!: Рашка вся застрелилась на...уй! Причины выяснять некому, бо ихняя говнополиция тоже застрелилась. Но ветер юго-западный, вонять нам не будет. Аминь.
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02.02.2021 12:43 Ответить
ізмєна!!!!
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02.02.2021 12:44 Ответить
Операция по смене дряхлеющего имперца на молодого на грани провала.
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02.02.2021 12:44 Ответить
поменяли своего судью поставили, который будет садить Навального реально тупо невзирая ни на что
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02.02.2021 14:28 Ответить
В Ютьюбе один хмырь мавзолейный меня спросил недавно...ну что ты бандеровец добился со своим Майданом? Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 658
Говорю,до ваших Майданов Степана Разина и Емельяна Пугачева Украина еще не доросла...,а мочить Чечню в сортире 2 раза могут только Мавзолейные,убеждая РАБссию что Чечня это РАБссия..
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02.02.2021 12:45 Ответить
У орков эпидемия. Ящур. Ховайся кто может.
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02.02.2021 12:50 Ответить
Бєларус расєянам - а хто ваші брати?

видео (55 сек. всего) -- https://www.youtube.com/watch?v=wRSOi27RwJ8&feature=youtu.be
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02.02.2021 12:50 Ответить
таки ДА! Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 9187
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02.02.2021 13:04 Ответить
Путина-***** загнали в капкан ,посадить Навального хреново ,новые санкции прилетят ,не посадить тоже хреново ,значит пошёл на уступки испугавшись Запада - КРАСИВАЯ МНОГОХОДОВОЧКА !
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02.02.2021 12:52 Ответить
Ни кто, ни куда его не загонял. Пока раб не поймет, что рабовладельца надо гнать не из москвы, а из своего уезда толку не будет. Этот блогер похер и ***** и всем в Европе, а нам так и подавно, пусть сидит падло.
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02.02.2021 15:52 Ответить
Вот так нужно готовится к суду над клоуном.
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02.02.2021 12:52 Ответить
Столкнуть лбами Донбасс под прикрытием защиты рюсскаязычного населения от бандеровцев,это не скотство кремлевских баранов,это намного хуже...А потом орать на весь мир что виноваты Порошенко и Госдеп,это в высшей степени Идиотизм
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02.02.2021 12:55 Ответить
3,5 года колонии ему для начала, вроде бы, хотят попробовать ))
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02.02.2021 13:04 Ответить
Отвлекусь от политики,сбегаю в Ютьюб, сын нашел крутой музыкальный Джем "Энигма",музыка моей молодости в современной обработке.Говорит круто.
До вечера.
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02.02.2021 13:05 Ответить
так эта тайна еще существует и сейчас. и в прошлом году у них альбум был.
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02.02.2021 14:24 Ответить
П-у-т-е-н па-са-ди !!! П-у-т-е-н па-са-ди !!! П-у-т-е-н па-са-ди !!!

Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945 Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945 Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945
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02.02.2021 14:26 Ответить
Судя не захотел ложиться под каток сакций.
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02.02.2021 15:58 Ответить
А когда Путина уберут, то что тогда будет с этими пропагандонами, агентурой и другими любителями Пуйла, в какой то момент они останутся без защитными.

Понимаете уберут Путина и им капец.
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02.02.2021 20:34 Ответить
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