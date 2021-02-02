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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Дубинский Александр (413)

Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что во время исключения Александра Дубинского из фракции процедура была соблюдена.

Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура была выдержана, решение принято. Александру Анатольевичу желаем успехов и прогресса в его дальнейшей политической карьере. Он много сделал для нашей победы два года назад, год назад, он один из депутатов, которые много сделали для трансформаций, которые состоялись. Но сейчас ситуация сложилась так, как сложилась. Думаю, что он самобытный, молодой, активный политик. Не знаю, будет ли у него возможность вести соцсети, потому что есть определенные ограничения, хочется пожелать, чтобы минимальный уровень доступа к жизни у него сохранялся, чтобы не все банковские карты закрыли и может оставили какой-то телеграмм канал", - сказал Корниенко.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.
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Топ комментарии
+4
Він мажоритарник, його не позбавиш просто так... Хоча слуги і не горять бажанням, просто бояться американців, то вирішили виключити із фракції кацапського шпійон. Для Саші страшніше, що йому ютюб-канал заблокували і банкіські картки. Але тут питання до зеленого Баканова - де кримінальні справи за шпіонаж на користь кацапів???
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02.02.2021 13:09
+4
Москалику, чого свого триколора встидаєшся?
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
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02.02.2021 13:13
+3
У коментарі керівника фракції «Слуга народу» Д.Арахамія щодо виключення з фракції його коллеги Дубинського є показове визнання: президент В.Зеленський закликав Дубинського вийти з фракції «хоча б тимчасово», щоб не кидатитінь на їїрепутацію - і на репутацію самого Зеленського відповідно .
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
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02.02.2021 13:04
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Відпрацьований матеріал утілізується на смітник !!! )))
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02.02.2021 13:01 Ответить
Вот бы так всем "слугам" пожелать успеха .
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02.02.2021 12:45 Ответить
а хорошего настроения? )
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02.02.2021 12:46 Ответить
весь собачий род исключить
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02.02.2021 12:47 Ответить
Прогнулись.
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02.02.2021 12:50 Ответить
Абидно, що у вас жовтий господин?
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02.02.2021 12:52 Ответить
Привет! Ты как? Надеюсь получше, чем этот исключенный?! Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6243
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02.02.2021 12:57 Ответить
можно глянуть Г+Г, - если там зеленский еще не убил собственного брата, значит ваше "исключение" цирк для зебилов)
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02.02.2021 12:49 Ответить
ой...как будто извиняется...))) аж заизжожило))))
так расхваливал...ну так насхваливал ... прямо как сваха хромого жениха ))))
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02.02.2021 12:49 Ответить
Юлия Владимировна подставит плечо. Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 814

"Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента."
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02.02.2021 12:49 Ответить
Как там мама? Волнуюсь я отчего-то? Ведь она всё ещё любит скорость, а погоды щас вон какие!
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02.02.2021 12:50 Ответить
Машини буде продавати, бо синочку банківські карточки заблокували, харчуватися якось же треба.
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02.02.2021 13:53 Ответить
Ух ,сейчас ДУБИНУШКА как УХНЕТи САМА ПОЙДЁТ-САМА ПОЙДЁТ ... Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6416
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02.02.2021 12:50 Ответить
Вангую, що по "печерних" судах, так би мовити шляхом Трампа і вірогідно з таким же успіхом.
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02.02.2021 13:56 Ответить
У коментарі керівника фракції «Слуга народу» Д.Арахамія щодо виключення з фракції його коллеги Дубинського є показове визнання: президент В.Зеленський закликав Дубинського вийти з фракції «хоча б тимчасово», щоб не кидатитінь на їїрепутацію - і на репутацію самого Зеленського відповідно .
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
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02.02.2021 13:04 Ответить
А шо в принципі трапилось? Ну виключили його з ХВракції, і Шо. Шо дальше? Мандата ніхто не позбавив. Буде й далі слугам повітря псувати Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2602
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02.02.2021 13:04 Ответить
Він мажоритарник, його не позбавиш просто так... Хоча слуги і не горять бажанням, просто бояться американців, то вирішили виключити із фракції кацапського шпійон. Для Саші страшніше, що йому ютюб-канал заблокували і банкіські картки. Але тут питання до зеленого Баканова - де кримінальні справи за шпіонаж на користь кацапів???
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02.02.2021 13:09 Ответить
Москалику, чого свого триколора встидаєшся?
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
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02.02.2021 13:13 Ответить
Я не прав, Мой жутко нэзалэжный и свободолюбивый, собиратель польской редиски? Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9178
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02.02.2021 13:15 Ответить
Ти хоч коми навчися нормально розставляти... Чому кацапські тролі завжди такі тупі і неграмотні? Що у тебе за утворення, ПТУ?))))))
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02.02.2021 13:21 Ответить
Твой слив засчитан Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1067 Хотя для тебя это еще несёт и прямой смысл... наверное канализационные сливы в Польше тоже твой профиль, гастербайтер?
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02.02.2021 13:24 Ответить
Знову ком немає... Так яке утворення маєш?))
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02.02.2021 13:32 Ответить
Десь в районі Немирова, Жмеринки та Вінниці.
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02.02.2021 13:33 Ответить
Оспаді, ти з яндекс-транслейтом мене читаєш, чи що?
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02.02.2021 13:50 Ответить
Ну. як хошь, най буде так Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7377
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02.02.2021 13:51 Ответить
То шо там дядьку, перемога вже близько? Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7370
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02.02.2021 13:52 Ответить
Саме так, прийшли годинники брати стовбури і цибулі та міняти державний будуй. Бо нема сечі терпіти ці пекельні борошна!
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02.02.2021 13:58 Ответить
Мовчить дядьку, я і так бачу що ви дурник Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1938
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02.02.2021 14:06 Ответить
Ну якщо "хошь" - то точно він з "Южного Бутово"... Хоча-б, віртуально...У товариша, в Чернігові, прямо в його під"їзді, виловили такого "Ложкинда", з кацапським паспортом. Зняв квартиру, завіз апаратуру, літературу підривну... Почав паскудить в Інтернет. Пов"язали СБУшники, в тому році...
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02.02.2021 15:53 Ответить
Ага, "москалику". Саме так. Імперсько-сталінський народ РФії, бздить і далі позбутися свого задавненого цісаря та тирана: Зато ми ядерная дєржава, що живе китайськими продуктами, технікою і шмотками..
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02.02.2021 13:37 Ответить
Да, у Украины нужно учиться как жить на металлололме, бурштыне и рапсе, и никакой головной боли о высоких технологиях Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1371
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02.02.2021 13:40 Ответить
Капец дебил.
Это все равно что пожелать преступнику успехов в профессиональной деятельности.
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02.02.2021 13:14 Ответить
При исключении из фракции, правильно было бы и депутатского мандата лишать. А так это только фикция.
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02.02.2021 13:15 Ответить
та собачий рот в депутатскую группу "за майбах" сразу переползет
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02.02.2021 13:27 Ответить
Ов! То воно ще й партійному начальстві ходить? Нєпорядок, мама!
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02.02.2021 13:31 Ответить
У фракціі "слуг" розкол...Лінія розколу - по одну сторону під...раси чесні але тупі,по другу під...раси хитрі і злодійкуваті...Чесність не сумісна з хитрістю,а тупість довго не краде...Політичний конфлікт інтересів...
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02.02.2021 13:33 Ответить
Дотримано Закон чи ні... це Портнов вирішить
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02.02.2021 13:44 Ответить
Дуремары зеленые, этот ваш финт ушами проканает перед лопухом зебильным. Перед американцами вам придётся определиться с тем, что вы будете танцевать: сальсу, танго, или может монолог клоуна с названием: «А почему?». В общем есть над чем подумать(без знаков препинания и всяких других разделителей).
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02.02.2021 14:04 Ответить
В Дубинського тільки життя починається. Скільки соратників Овоча повернулось з Росії - грошей вистачає на всіх, тусуються на путінських канал і живуть непогано.
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02.02.2021 17:18 Ответить
 
 