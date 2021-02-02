Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что во время исключения Александра Дубинского из фракции процедура была соблюдена.
Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Процедура была выдержана, решение принято. Александру Анатольевичу желаем успехов и прогресса в его дальнейшей политической карьере. Он много сделал для нашей победы два года назад, год назад, он один из депутатов, которые много сделали для трансформаций, которые состоялись. Но сейчас ситуация сложилась так, как сложилась. Думаю, что он самобытный, молодой, активный политик. Не знаю, будет ли у него возможность вести соцсети, потому что есть определенные ограничения, хочется пожелать, чтобы минимальный уровень доступа к жизни у него сохранялся, чтобы не все банковские карты закрыли и может оставили какой-то телеграмм канал", - сказал Корниенко.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
1 февраля его исключили из фракции.
Пожалуйста, подождите...
так расхваливал...ну так насхваливал ... прямо как сваха хромого жениха ))))
"Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента."
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
Это все равно что пожелать преступнику успехов в профессиональной деятельности.