Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что во время исключения Александра Дубинского из фракции процедура была соблюдена.

Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура была выдержана, решение принято. Александру Анатольевичу желаем успехов и прогресса в его дальнейшей политической карьере. Он много сделал для нашей победы два года назад, год назад, он один из депутатов, которые много сделали для трансформаций, которые состоялись. Но сейчас ситуация сложилась так, как сложилась. Думаю, что он самобытный, молодой, активный политик. Не знаю, будет ли у него возможность вести соцсети, потому что есть определенные ограничения, хочется пожелать, чтобы минимальный уровень доступа к жизни у него сохранялся, чтобы не все банковские карты закрыли и может оставили какой-то телеграмм канал", - сказал Корниенко.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.