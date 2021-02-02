Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей

Верховная Рада намерена до формирования полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) временно передать Высшему совету правосудия (ВСП) отдельные полномочия с целью завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов.

Принятие в первом чтении законопроекта №4229 о внесении изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов на пленарном заседании во вторник поддержал 251 народный депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является обеспечение законодательного урегулирования временной передачи полномочий ВККС в ВСП по проведению и завершению специальной проверки, объявления, проведения и определения результатов конкурсов для кандидатов на должность судьи.

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По мнению авторов законодательной инициативы, принятие законопроекта будет способствовать частичному преодолению кадрового кризиса в судебной системе и обеспечению стабильности ее работы.

Речь идет о временной передаче полномочий ВККС Высшему совету правосудия по проведению и завершению специальной проверки, объявлению, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи.

Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.

Документ нормирует порядок временной передачи ВСП полномочий ВККС по проведению и завершению специальной проверки, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи, а также объявлению, проведению и определению результатов конкурса для кандидатов на должность судьи, прошедших все процедуры отбора, но набравших менее 75% максимально возможного балла квалификационного экзамена.