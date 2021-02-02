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Новости Политика Украины
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КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК

Более 10 тыс. должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, есть и бывшие народные депутаты. Среди них: Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

"Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9179
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02.02.2021 12:50
+4
Как говориться в 28 сонете Бытия Янелоха 43-го, - И благословил их ЗЕ, и сказал им ЗЕ: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте карманы свои и счета в офшорах и не только там, и обладайте ею, страной, и владычествуйте над ЗеДятлами, и над ЗеЛохами, и над всяким тупыми животным из племени избирателей ЗЕ, пресмыкающимся перед вами по земле.
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02.02.2021 13:05
+3
Ещё одна победа зели ?
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02.02.2021 12:49
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НУ КАКАЯ МИЛОТА ..... Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 3653
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02.02.2021 12:49 Ответить
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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02.02.2021 13:21 Ответить
Ещё одна победа зели ?
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02.02.2021 12:49 Ответить
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9179
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02.02.2021 12:50 Ответить
Ай да молодцы! Ай да ςγκιны сыны!
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02.02.2021 12:51 Ответить
так зеленский же все "восстановил"? Или не совсем все? Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 7396
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02.02.2021 12:51 Ответить
Те, кто не подал декларации после восстановления ответственности, будут отвечать.
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02.02.2021 12:56 Ответить
дай Бог!
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02.02.2021 13:17 Ответить
Це перемога?
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02.02.2021 12:52 Ответить
еще какая
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02.02.2021 13:18 Ответить
Не может быть !!;
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02.02.2021 12:52 Ответить
Скот (гои)всё стерпят,жгите исчо кошерные!
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02.02.2021 12:55 Ответить
Лозовой - Ляшко
Шинькович - самовыдвиженц
Винник - БПП
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02.02.2021 12:56 Ответить
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9634
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02.02.2021 12:59 Ответить
Еще одна безоговорочная победа Зели над ..... здравым смыслом зебилов

Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 5143
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02.02.2021 12:56 Ответить
Так я не понял, Петю посодют или нет??! Доколе эти опшоры нам жить будут мешать?!
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02.02.2021 12:57 Ответить
т.е теперь те декларации и на фиг никому не нужны ...
10 000 брехунов в декларации...это может достойно каконить рекорда у.... Гиннесса? ))))
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02.02.2021 12:57 Ответить
тогда граждане Украины не обязаны платить налоги и оплачивать коммуналку.
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02.02.2021 12:58 Ответить
Граждане Украины обязаны на выборах думать головой, а не задницей. Все остальное вторично.
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02.02.2021 13:01 Ответить
Мафия криминала , судей , олигархов и коррупционеров - чиновников -становиться все более крепче. Скоро обгонят Эквадор 😀😀😀
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02.02.2021 12:59 Ответить
Эквадор не вводил санкции против Никарагуа, кишка у них тонка! Так шо мы мчим впереди на белом коне! Только бы треуголку у фельдмаршала ветром не сдуло!
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02.02.2021 13:02 Ответить
"руки цих чиновників нічого не крали!" (С) )
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02.02.2021 13:00 Ответить
Ніби-то хоч-ктось поніс відповідальність за це, липові ви антикорупціонери!
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02.02.2021 13:02 Ответить
С 2014 по 2919 кто из коррупционеров понёс уголовную ответственность? Сейчас из цветочков выросли ягодки. Прыскать цветочки надо было раньше.
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02.02.2021 13:35 Ответить
Вони вже тридцять років ростуть- які ягідки? Це непролазні хащі!!!
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02.02.2021 13:40 Ответить
Досягнення на досягненні. Слеподыры криворукие.
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02.02.2021 13:05 Ответить
Как говориться в 28 сонете Бытия Янелоха 43-го, - И благословил их ЗЕ, и сказал им ЗЕ: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте карманы свои и счета в офшорах и не только там, и обладайте ею, страной, и владычествуйте над ЗеДятлами, и над ЗеЛохами, и над всяким тупыми животным из племени избирателей ЗЕ, пресмыкающимся перед вами по земле.
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02.02.2021 13:05 Ответить
С судей, которые голосовали за отмену закона, нужно содрать мантии. Тупые ублюдки. Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8082 К тому же, как минимум трое из них сами подавали недостоверные декларации. А один проходил по уголовному делу о коррупции. Это сказка просто, а не Конеституционный суд.
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02.02.2021 13:25 Ответить
__А в Китае вешают ! странные эти китайцы. Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2623 Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5604
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02.02.2021 13:31 Ответить
У тому числі і особисто Зеленський...
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02.02.2021 13:45 Ответить
Шкоду може компенсувати держава українцям відмінивши податки
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02.02.2021 14:11 Ответить
Это все что нужно знать о борьбе с коррупцией в нашей стране
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02.02.2021 15:44 Ответить
Собаки знали, що робили!!!
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02.02.2021 17:26 Ответить
 
 