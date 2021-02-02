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Новости Общество
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Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн

Отмена налогового контроля за предпринимателями и гражданами с годовым доходом меньше 400 тыс. грн станет стимулом для выхода микробизнеса из тени и увеличит количество официально зарегистрированных самозанятых людей.

Об этом заявил председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.

По данным совета, в Украине четверть ФЛП - около 440 тыс. - имеют годовые обороты меньше 400 тыс. грн.

По словам Кучеренко, такие предприятия не являются инструментом для олигархической оптимизации налогов, поэтому чрезмерный контроль за ними неэффективен.

Эксперты также отмечают, что в отличие от Украины, в международной практике принято считать эффективность системы сбора налогов. В США сбор 100 долл. налогов обходится налогоплательщикам в 0,32 доллара. В Индии и Польше - 0,58 и 0,65 долл. соответственно.

По расчетам Совета институциональных реформ, аналогичный показатель Украины значительно выше - страна тратит 1,08 долл. на каждые 100 долларов собранных налогов.

По мнению экспертов, отмена проверок для предпринимателей с оборотами до 400 тыс. грн. высвободит тысячи работников налоговых органов, что уменьшит смету на сбор налогов для их плательщиков.

Уменьшение налогового давления также является мировым трендом - развитые страны применяют налоговые механизмы для поощрения международных инвесторов.

Например, Турция отменила НДС для капитальных вложений и резко сократила время ожидания на возврат НДС. Благодаря этому страна за один год поднялась в рейтинге Paying Taxes с 80-й на 20-ю строчку. Украина же, наоборот, потеряла баллы в рейтинге. Это произошло лишь потому, что украинская система налогообложения не менялась в то время, когда другие страны автоматизировали процессы уплаты и контроля и упростили администрирование.

По мнению Кучеренко, для снижения налогового контроля есть и идеологическая причина. Украина понесла серьёзные социальные потрясения за последние 100 лет.

В отличие от зажиточных европейских стран, у нас было остановлено постоянство накопления состояний - у семей забирали землю, имущество, средства производства. В данном контексте ежегодные доходы до 400 тыс. грн только в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине.

Поэтому эксперт считает, что налоговая политика нашей страны должна способствовать накоплению капитала самым широким слоям населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.
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Топ комментарии
+10
Он правильно говорит.
400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
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02.02.2021 13:33
+5
Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8589
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02.02.2021 13:03
+4
А в нас когось посадили за несплату податків?..Хіба того,хто купив євробляху і не відстебнув чиновникам її повну вартість...А Коломоя з Ахметкою,які мільярди винні бюджету в упор не бачать...
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02.02.2021 13:27
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Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8589
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02.02.2021 13:03 Ответить
ВСЕ НАЛОГИ НА МИНИМАЛКУ НАДО ОТМЕНЯТЬ !!!
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02.02.2021 13:05 Ответить
Шо за цікавий експерт? В плані перевірки на цей рік стоюїть трохи більше 1500 осіб підприємців і я впевнений, що у кожного дохід більше 1 млн грн. Дивна ініціатива...
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02.02.2021 13:09 Ответить
Я його всерйоз не сприймаю, цього спеціаліста з усього не світі.
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02.02.2021 13:10 Ответить
Розповідала журналістка з телеканалу "Прямий". Прислали до них перед президентськими виборами 2019 "експерта", вона його запитує - Ви хто? - Бармен з Борисполя, відповідає той...
Нам, на всіх телеканалах таких "експертів" підсовують, головне щоб язиком мололи те, що олігархів-господарів влаштовує.
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02.02.2021 14:10 Ответить
В нас нема журналістів- тим більше на таких пропагандонських каналах, як "Прямий", "Г+Г" та їм подібних.
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02.02.2021 14:17 Ответить
Більша частина персоналу, просто працює за зарплату, часто навіть ті які несуть пургу на перших позиціях. Вибору в них немає, безробітні в чергу стоять.
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02.02.2021 14:28 Ответить
Їх хтось примушував обирати таку ницу професію?
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02.02.2021 14:40 Ответить
Разумное предложение
И налоги 5/10 по Балашову
Нечего в нищей стране третьего мира ОБДИРАТЬ НАРОД
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02.02.2021 13:20 Ответить
А в нас когось посадили за несплату податків?..Хіба того,хто купив євробляху і не відстебнув чиновникам її повну вартість...А Коломоя з Ахметкою,які мільярди винні бюджету в упор не бачать...
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02.02.2021 13:27 Ответить
Он правильно говорит.
400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
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02.02.2021 13:33 Ответить
Рыба-коломойша, в сеть не помещается и через ячейки проскакивает..
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02.02.2021 14:13 Ответить
Ви правильно кажете, але тут не до кінця зрозуміло, що мається на увазі, - річний оборот (обіг), чи річний прибуток (доход).
Це абсолютно різні речі, але у новині взаємосуперечна інформація. В одному рядку йдеться про обіг, а в іншому, - про прибуток.

Скасування податкового контролю за підприємцями та громадянами з річним доходом менш як 400 тис. грн

За даними ради, в Україні чверть ФОП - приблизно 440 тис. - мають річні обіги менше 400 тис. грн.
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02.02.2021 14:20 Ответить
Та яка різниця? Ну заробив навіть чистими ті 1000 баксів на місяць - хіба це гроші, щоб їх "контролювати"? Комуналку оплатив, харчі-садочки, може ще й собаку доведеться продати. То не гроші, то сльози.
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02.02.2021 14:37 Ответить
Прибыль - прибуток. Доход - дохід, обіг у ФОПа - це той же дохід. Такими категориями оперируют и налоговики.
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02.02.2021 15:19 Ответить
А як може бути маржа 20 у фізособи ,на фізособи ПДВ 20 + ПДФО 20 це при отриманні доходу,а потім ще один ПДВ 20 коли витрачаєш
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02.02.2021 17:52 Ответить
отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн...

Важно отметить: при суммарном задекларированном доходе. На самом деле там может и сто миллионов, но покажут только 399 тыс. И как это правило выведет кого-то из тени? Да НАОБОРОТ. Те кто показывает 500-600 и тп теперь будут показывать 390. То есть эта хрень еще хуже сделает. Неужели эти кретины не понимают, что создавая любую лазейку- они толкают людей ей воспользоваться?
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02.02.2021 13:35 Ответить
Ты мыслишь категорией совка и сразу записал всех мелких фопов в мошенники.
Тут вопрос в культуре уплаты налогов. у нас ее нет, с этими государству нужно будет ещё долго работать. В развитых экономиках предприниматели более ответственно относятся к уплате налогов.
Но работает это по другому. Если ты часть денег не декларируеш, а потом покупаешь дорогую недвижимость или ещё что нибудь, тогда всегда можно задать вопрос, откуда деньги.
Это как наши чиновники вроде бы зарабатывают несколько тысяч долларов в месяц , а живут в особняках за миллионы.
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02.02.2021 13:50 Ответить
У меня куча знакомых и мелких и покрупнее и ни один честно не платит налоги. И среди их знакомых таких или нет или единицы. На какие деньги ты машину купил - вообще никого не интересует. А вот если остров купишь - так то не на свои, а на деньги бабушки, жены и пр.
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02.02.2021 15:49 Ответить
Пару раз чесно все заплатиш і залишишся з голою сракою😆
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02.02.2021 18:07 Ответить
Может еще и % контролирующих, проверяющих, учитывающих снизить до уровня Швейцарии?
Например, кабинет министров Швейцарии - 8 человек (вместе с замами, помами и водителями).
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02.02.2021 13:47 Ответить
І президент Конфедерації змінюється щороку. )))
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02.02.2021 14:22 Ответить
"400 тыс." видимо всё-таки берутся не с потолка: в налоговой есть отчеты ФОПов, скажем за последние 10 лет.
По отчетам по форме 20-ОПП видны "средства производства"(коммерческая недвижимость). Делается простой анализ - и картина видна.
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02.02.2021 13:53 Ответить
Опять путают доход и оборот)
При обороте в 400 тысяч, доход может быть и 50тыс и 5тыс)
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02.02.2021 14:26 Ответить
А може і взагали його не бути. Карантини підкосили фопів, тут вижити бізнесу проблема, а його ще й дрючать.
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02.02.2021 14:39 Ответить
Правильно, при таких доходах можно было бы отменить налоги.
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02.02.2021 14:34 Ответить
и они сядут на шею остальным налогоплательщикам?
Автор не об отмене налогов, а о том чтобы отменить проверки и кучу отчетов для налоговой. А налоги остаются.
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02.02.2021 15:11 Ответить
Все было так хорошо написано, а закончилось как всегда дерьмом - новыми налогами.
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02.02.2021 17:06 Ответить
Для начала нужно установить минимальный базовый доход. (В США 7200 $) У кого ниже базового дохода - доплачивает государство, у кого выше - платит налог по прогрессивной шкале.
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02.02.2021 18:58 Ответить
Для начала нужно установить минимальный базовый доход. (В США 7200 $) У кого ниже базового дохода - доплачивает государство, у кого выше - платит налог по прогрессивной шкале. Чтобы минимизировать контроль, ввести налог с оборота.
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02.02.2021 19:00 Ответить
 
 