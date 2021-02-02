Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн
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Отмена налогового контроля за предпринимателями и гражданами с годовым доходом меньше 400 тыс. грн станет стимулом для выхода микробизнеса из тени и увеличит количество официально зарегистрированных самозанятых людей.
Об этом заявил председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.
По данным совета, в Украине четверть ФЛП - около 440 тыс. - имеют годовые обороты меньше 400 тыс. грн.
По словам Кучеренко, такие предприятия не являются инструментом для олигархической оптимизации налогов, поэтому чрезмерный контроль за ними неэффективен.
Эксперты также отмечают, что в отличие от Украины, в международной практике принято считать эффективность системы сбора налогов. В США сбор 100 долл. налогов обходится налогоплательщикам в 0,32 доллара. В Индии и Польше - 0,58 и 0,65 долл. соответственно.
По расчетам Совета институциональных реформ, аналогичный показатель Украины значительно выше - страна тратит 1,08 долл. на каждые 100 долларов собранных налогов.
По мнению экспертов, отмена проверок для предпринимателей с оборотами до 400 тыс. грн. высвободит тысячи работников налоговых органов, что уменьшит смету на сбор налогов для их плательщиков.
Уменьшение налогового давления также является мировым трендом - развитые страны применяют налоговые механизмы для поощрения международных инвесторов.
Например, Турция отменила НДС для капитальных вложений и резко сократила время ожидания на возврат НДС. Благодаря этому страна за один год поднялась в рейтинге Paying Taxes с 80-й на 20-ю строчку. Украина же, наоборот, потеряла баллы в рейтинге. Это произошло лишь потому, что украинская система налогообложения не менялась в то время, когда другие страны автоматизировали процессы уплаты и контроля и упростили администрирование.
По мнению Кучеренко, для снижения налогового контроля есть и идеологическая причина. Украина понесла серьёзные социальные потрясения за последние 100 лет.
В отличие от зажиточных европейских стран, у нас было остановлено постоянство накопления состояний - у семей забирали землю, имущество, средства производства. В данном контексте ежегодные доходы до 400 тыс. грн только в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине.
Поэтому эксперт считает, что налоговая политика нашей страны должна способствовать накоплению капитала самым широким слоям населения.
Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.
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Нам, на всіх телеканалах таких "експертів" підсовують, головне щоб язиком мололи те, що олігархів-господарів влаштовує.
И налоги 5/10 по Балашову
Нечего в нищей стране третьего мира ОБДИРАТЬ НАРОД
400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
Це абсолютно різні речі, але у новині взаємосуперечна інформація. В одному рядку йдеться про обіг, а в іншому, - про прибуток.
Скасування податкового контролю за підприємцями та громадянами з річним доходом менш як 400 тис. грн
За даними ради, в Україні чверть ФОП - приблизно 440 тис. - мають річні обіги менше 400 тис. грн.
Важно отметить: при суммарном задекларированном доходе. На самом деле там может и сто миллионов, но покажут только 399 тыс. И как это правило выведет кого-то из тени? Да НАОБОРОТ. Те кто показывает 500-600 и тп теперь будут показывать 390. То есть эта хрень еще хуже сделает. Неужели эти кретины не понимают, что создавая любую лазейку- они толкают людей ей воспользоваться?
Тут вопрос в культуре уплаты налогов. у нас ее нет, с этими государству нужно будет ещё долго работать. В развитых экономиках предприниматели более ответственно относятся к уплате налогов.
Но работает это по другому. Если ты часть денег не декларируеш, а потом покупаешь дорогую недвижимость или ещё что нибудь, тогда всегда можно задать вопрос, откуда деньги.
Это как наши чиновники вроде бы зарабатывают несколько тысяч долларов в месяц , а живут в особняках за миллионы.
Например, кабинет министров Швейцарии - 8 человек (вместе с замами, помами и водителями).
По отчетам по форме 20-ОПП видны "средства производства"(коммерческая недвижимость). Делается простой анализ - и картина видна.
При обороте в 400 тысяч, доход может быть и 50тыс и 5тыс)
Автор не об отмене налогов, а о том чтобы отменить проверки и кучу отчетов для налоговой. А налоги остаются.