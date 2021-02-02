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коалиция (3773) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о коалиции

В "Слуге народа" пока не определились, в каком формате будут сотрудничать с фракцией "Батькивщина".

Об этом рассказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари. И чему этот будет посвящено. Потому что у нас много разногласий с Юлией Владимировной: она предлагает газ по три гривны, а мы предлагаем чтобы рынок газа был, она против продажи земли, а мы за. У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает. Надо договориться о принципах, с которыми мы работаем, а потом дальше говорить о каком-то формате: коалиция или просто поддержка, или общее голосование, или просто поддержка законопроектов. Мы видим, что у "Слуги народа" есть в принципе сотрудничество с различными фракциями по различным вопросам и она не формализуется какими-то соглашениями", - сказал Корниенко.

По его словам, на уровне двух фракций постоянно ведется диалог "по отдельным законопроектам, реформам и тем позициям, по которым расходятся мысли".

Напомним, ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Также читайте: Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу, или контемпорари" - Цензор.НЕТ 493
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02.02.2021 13:16
+21
Ви танцюєте 7-40. Акомпанує відомий маестро на роялі.
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02.02.2021 13:11
+15
Это какую Юлю? Ту, что "газовой принцессой" при Лазаренко называлась и ту, что при Ющенко кабальный для Украины договор по газу с Ху..лом подписала, и по которому с Украины "Газпром" 60 миллиардом долларов содрать хотел?
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02.02.2021 13:21
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Увы, я рождён и вырос в Совке. Как и ваши мама и папа.
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02.02.2021 14:46 Ответить
Та і я теж народився наприкінці 70-х...
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02.02.2021 15:07 Ответить
Салага. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 2066
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02.02.2021 15:14 Ответить
Плохо танцуете и мешать вам нечему
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02.02.2021 13:18 Ответить
Дерибан
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02.02.2021 13:18 Ответить
Коаліція можлива між реальними ідеологічними партіями- а в нас їх просто нема, так що і обговорювати нема чого.
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02.02.2021 13:19 Ответить
"Батькывщина" - соціал-демократи (ліво-центристи)
В Європі подібні партії при владі десятиліттями. Та і в штатах демократи ідеологічно дуже близько.
Коаліція між соціал-демократами і лібералами (СН і Голос) в принципі можлива.
Там просто більш ні з ким домовлятись. Все інше повністю у власності олігархів.
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02.02.2021 14:06 Ответить
ОйфсЬО...)))
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02.02.2021 14:15 Ответить
батьківщина давно уже не ліво-центриська, а бабліська, брехліва та хамелеон-ліцемірка.
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02.02.2021 18:05 Ответить
Грязные танцы.... Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 6322
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02.02.2021 13:20 Ответить
танцуете вы на шесте в дешевом стриптизклубе
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02.02.2021 13:20 Ответить
Хіба ресторанні музиканти визначаються,що і як їм грати?..Вони грають те,за що їм платять,і грають так як їм платять...В даному випадку вони репертуар весь відіграли - землю продали,гральний бізнес узаконили,тарифи піднесли...і тепер кажуть "надо опрєдєліца шо іграть"...Вони не знають...
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02.02.2021 13:22 Ответить
Вы клоуны из 95 анала.
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02.02.2021 13:22 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4524
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02.02.2021 13:23 Ответить
О! Ото ви будете "Бариню" танцювати Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 6929
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02.02.2021 13:23 Ответить
Та ну... який там валльс .. Батькивщина і БабЮлька зараз танцює танець живота....Ну а СН виконуює танець пацаков як у Кіндзаза КУ...фільм такий є ...цікаві алегорії в ньому передевіться... Результат цієї пари відомий заздалегідь...Пацаки будуть повними КЮ а Батьківщина піде танцювати танець булочек перед наступними більшостю
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02.02.2021 13:23 Ответить
Юля гарно потанцюе вас .
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02.02.2021 13:24 Ответить
Юлю танцюють олігархи коломойський і ахметов.
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02.02.2021 14:31 Ответить
Какая там коалиция!Зеленые ничтожества даже не хотят снизить тарифы!Пусть сами топят свой рейтинг!Так что на Выборы Рады!
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02.02.2021 13:25 Ответить
Тверк, только тверк. И только коля катлета как у ким.
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02.02.2021 13:29 Ответить
у косатой курвы есть видимо план... как ******* всех... и влезть на вершину власти.
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02.02.2021 13:32 Ответить
· Я вам не как-либо что, а что-либо как!· Дети мои, паруйтесь друг с другом! (с)
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02.02.2021 14:36 Ответить
никто ее туда не пустит - люди поумнели, наелись уже Жульки.
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02.02.2021 18:01 Ответить
"Надо определиться, что мы танцуем" Источник: https://censor.net/ru/n3245516
эх, эх, эх невежда корниенко, аки забыл : кто платит, тот и барышню танцует и ее не спрашивает хочет она танго, вальс или ламбаду
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02.02.2021 13:32 Ответить
пасасику
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02.02.2021 13:32 Ответить
Вам -слугам мафіозі Беніто , одним і другим , не завадило б вже танцювати під один , знаменитий на весь світ , музичний твір Фредеріко Шопена . Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5865 . А ви ще щось там патякаєте про кааліцию ,, гниди .!!
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02.02.2021 13:35 Ответить
В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В "Укренерго" пояснили, що згідно із ч.11. ст.38 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.
"Відповідно до ч.9 ст.38 закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.
"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - пояснили в компанії.
"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.
Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.
Також наголошуємо, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми (ст.38 Закону)", - підкреслили в прес-службі.
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02.02.2021 13:35 Ответить
АТО буде тривати лічені години))
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02.02.2021 13:38 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8325.
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02.02.2021 13:40 Ответить
танцуйте ужэ чачача! или чунга-чангу...
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02.02.2021 13:39 Ответить
Нет, вы с Юлькой будете танцевать ламбаду.
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02.02.2021 13:41 Ответить
Хава нагілу ви танцюєте.
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02.02.2021 13:42 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4924
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02.02.2021 13:42 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8672

вот это пусть танцуют.. канкан)
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02.02.2021 13:44 Ответить
Кадриль ви на танцюєте гниди!! Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 595
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02.02.2021 13:45 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 205
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02.02.2021 13:46 Ответить
Сажотруси смалять Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4983.
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02.02.2021 14:31 Ответить
Які там танці! В корабельних соснах хоча б не заблудились.
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02.02.2021 13:47 Ответить
Юлєчка врєжте с Владіміром ламбаду!
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02.02.2021 13:50 Ответить
А може зразу в крематорій??
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02.02.2021 13:56 Ответить
Ваша музыка господа сн и Батькивщина https://useraudio.net/search/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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02.02.2021 13:56 Ответить
контемпорари - даа, які танці слуги знають ...
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02.02.2021 13:57 Ответить
Коаліція Юлі з Зе була Б на кшалт союзу з Ющенком. Тільки Ющ деякий час робив вигляд наявності з нею спільного бачення і дій, а Зеленського від Тимошенко вже заздалегідь публічно тіпає. Ось свіженьке відео від нього про неї.
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02.02.2021 13:58 Ответить
Танго. Причем прощальное.
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02.02.2021 14:00 Ответить
Главное чтобы не "барыню"... Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5475
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02.02.2021 14:01 Ответить
Ах вот чем занимается законодательная власть в Парламенте! А я-то думал!
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02.02.2021 14:03 Ответить
Тут наверное интереснее не, что танцуют, а кто кого танцует.
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02.02.2021 14:04 Ответить
Тимошенко использует Слуг в своих интересах. Отщипнёт кусочек их скудного рейтинга и под конец каденции этого созыва пережуёт и выплюнет.)) Очень целеустремлённая женщина.))
Но как-то и не жалко. Одноразовая получилась партия. С президентом вопрос пока открытый.
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02.02.2021 14:35 Ответить
она и свой рейтинг потеряет и Рейтинг Зеленых и СН уже меньше 20% - там нечего отщипывать.
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02.02.2021 18:00 Ответить
Главное чтобы не забывали - анал табу.
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02.02.2021 14:04 Ответить
Какая офигенная эрудиция у этого слуги! А я, грешным делом, думала, что он специалист узкого профиля, разбирается только в "корабельных соснах"!
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02.02.2021 14:06 Ответить
Горизонтальний регетон...
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4748
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02.02.2021 14:11 Ответить
А шо, Тюлька ещё жива? Я думал КОВИД поглотил ея, давно не видел. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8537
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02.02.2021 14:17 Ответить
Зуби короночка виплюнула Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 1613.
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02.02.2021 14:35 Ответить
Мурка - любимый танец ЮВТ.
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02.02.2021 14:17 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 9771

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02.02.2021 14:23 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 7967 Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 2877
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02.02.2021 15:07 Ответить
Як там було у дідуся Крилова? - "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь".
Сказано було давно, але ніби про день сьогоднішній.
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02.02.2021 14:34 Ответить
Якщо зелені підуть на коаліцію з тимошенко - можуть забути про свою фракцію і партію. Тимошенко їх зжере і не подавиться.
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02.02.2021 14:39 Ответить
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад!

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
А потом наоборот!

Дамы, дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
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02.02.2021 14:41 Ответить
"Поговорим о пользе менуэта"
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02.02.2021 14:41 Ответить
Юлька вам вжарить таку польку, що, поки оговтаєтесь, то крісло прем'єра вже буде її. В цьому вся Жулька
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02.02.2021 14:42 Ответить
Это уникальный танец "Пьяный Вася на сельской дискотеке".
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02.02.2021 14:44 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 9091
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02.02.2021 14:49 Ответить
выпуск из зоны?
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02.02.2021 16:56 Ответить
Вас Юля будет шпили вили
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02.02.2021 14:49 Ответить
Эй слуги , мать вашу, ваш хозяин помница на бабу юлю ботаксную ,бочку катил , мол хрен тебе корито с мёдом , а теперь , что приказал вам юлю в засос лабызать? Ох чешится у юльки хотелка, хочет юлька в премьеры.
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02.02.2021 14:50 Ответить
Они танцуют кацапскую " Сударушку" с пришлепом по красным юфьтевым сапожкам и в косоворотках а бабы вокруг в кокошниках так и пляшут-так и пляшут... "сударышку-барыню" с присвистом кругом -петушком вокруг молодцев офисных.
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02.02.2021 14:55 Ответить
Калинку малинку
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02.02.2021 15:01 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4336
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02.02.2021 15:19 Ответить
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 173Ф. Раневская: Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация фактически старая!
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02.02.2021 15:25 Ответить
корабельні сосни под айкос танцують бубочку. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5907
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02.02.2021 15:26 Ответить
Взагалі слуга народа то вже не танцюрист, а підлога на якій танцюють...
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02.02.2021 15:36 Ответить
Вы вообще не танцуете-вы срете стоя и не снимая штанов. Только бабуля последнего шанса, ради так жеданной власти ,может согласится на сей совместный с вами .....перформанс. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 7152
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02.02.2021 16:15 Ответить
Долбо@обы , так Юля вас на понт взяла , после закона о дерибане земли закона о нереферендме и поднятии тарифов в коалицию к вам никто не пойдет.
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02.02.2021 17:11 Ответить
Танцювати будуть матаню перед ******.(Матаня - русская народная хороводная пляска.)
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02.02.2021 18:45 Ответить
Вы суки танцуете "яблочко", и уже давно синхронно.

Я не видел "яблочко" в паре, но с удовольствием посмотрю, очень люблю всякие збочення.
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02.02.2021 19:12 Ответить
всі хто спробував щось замутити з юлею, погано закінчили, вже накупили попкорну
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02.02.2021 20:42 Ответить
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