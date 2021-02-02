Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Слуге народа" пока не определились, в каком формате будут сотрудничать с фракцией "Батькивщина".
Об этом рассказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари. И чему этот будет посвящено. Потому что у нас много разногласий с Юлией Владимировной: она предлагает газ по три гривны, а мы предлагаем чтобы рынок газа был, она против продажи земли, а мы за. У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает. Надо договориться о принципах, с которыми мы работаем, а потом дальше говорить о каком-то формате: коалиция или просто поддержка, или общее голосование, или просто поддержка законопроектов. Мы видим, что у "Слуги народа" есть в принципе сотрудничество с различными фракциями по различным вопросам и она не формализуется какими-то соглашениями", - сказал Корниенко.
По его словам, на уровне двух фракций постоянно ведется диалог "по отдельным законопроектам, реформам и тем позициям, по которым расходятся мысли".
Напомним, ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
Пожалуйста, подождите...
В Європі подібні партії при владі десятиліттями. Та і в штатах демократи ідеологічно дуже близько.
Коаліція між соціал-демократами і лібералами (СН і Голос) в принципі можлива.
Там просто більш ні з ким домовлятись. Все інше повністю у власності олігархів.
эх, эх, эх невежда корниенко, аки забыл : кто платит, тот и барышню танцует и ее не спрашивает хочет она танго, вальс или ламбаду
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В "Укренерго" пояснили, що згідно із ч.11. ст.38 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.
"Відповідно до ч.9 ст.38 закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.
"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - пояснили в компанії.
"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.
Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.
Також наголошуємо, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми (ст.38 Закону)", - підкреслили в прес-службі.
вот это пусть танцуют.. канкан)
Но как-то и не жалко. Одноразовая получилась партия. С президентом вопрос пока открытый.
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Сказано було давно, але ніби про день сьогоднішній.
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад!
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
А потом наоборот!
Дамы, дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Я не видел "яблочко" в паре, но с удовольствием посмотрю, очень люблю всякие збочення.