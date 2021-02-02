Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари"

В "Слуге народа" пока не определились, в каком формате будут сотрудничать с фракцией "Батькивщина".

Об этом рассказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари. И чему этот будет посвящено. Потому что у нас много разногласий с Юлией Владимировной: она предлагает газ по три гривны, а мы предлагаем чтобы рынок газа был, она против продажи земли, а мы за. У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает. Надо договориться о принципах, с которыми мы работаем, а потом дальше говорить о каком-то формате: коалиция или просто поддержка, или общее голосование, или просто поддержка законопроектов. Мы видим, что у "Слуги народа" есть в принципе сотрудничество с различными фракциями по различным вопросам и она не формализуется какими-то соглашениями", - сказал Корниенко.

По его словам, на уровне двух фракций постоянно ведется диалог "по отдельным законопроектам, реформам и тем позициям, по которым расходятся мысли".

Напомним, ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

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