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Новости Политика Украины
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Соболев о коалиции "Батькивщины" и "Слуг": Предлагаем утвердить ключевые программные моменты и в соответствии с ними голосовать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соболев о коалиции

"Батькивщина" предлагает "Слуге народа" утвердить общую программу и в соответствии с ней проводить совместные голосования.

Так прокомментировал возможную коалицию в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ситуативные голосования, которые происходят, по целому ряду даже очень принципиальных вопросов приводят к тому, что сегодняшнего монобольшинства уже не существует. Все голосования последних месяцев происходят, за очень редким исключением, только благодаря голосам других фракций или групп. Мы считаем, что это абсолютно неправильная ситуация... Поэтому наше предложение абсолютно четкое: кто готов, мы предлагаем утвердить ключевые программные моменты, согласно которым и должны происходить голосования в парламенте, а не временно, исходя из тех или иных интересов Украины", - сказал Соболев.

Он отметил, что речь идет не о коалиции, а о ключевых программных моментах, которые должны быть согласованы.

"Потому что я не представляю, как мы можем найти общий язык в вопросе того же игорного бизнеса, или приватизации земель с/х назначения, за которые наша фракция ни при каких условиях, ни в каких коалициях голосовать не будет. Но в то же время, есть десятки вопросов, требующих совместной позиции фракции, в том числе нашей", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, будет ли совместное заявление фракций о коалиции, Соболев отметил: "Я думаю, что вы слишком забегаете вперед. Не думаю, что это будет именно в такой форме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари"

Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
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Топ комментарии
+16
Ущерб который нанесла эта подстилка бенина Украине не сравним ни с чем.По газовому контракту с х-лом Украина потеряла от 30 до 40 миллиардов долларов! Эта натянутая ботоксная кукла,запасной вариант бени.И вылезла она с предложениями по его приказу,боясь что зедебильная шайка в ближайшее время распадется по интересам их содержателей.Но в принципе это не плохо и предсказуемо пусть избиратели посмотрят кого они избрали.
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02.02.2021 13:54
+13
еще она против глобального потепления, узаконивания гей-браков и состоит в клубе любителей панд.
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02.02.2021 13:48
+11
Соболев о коалиции "Батькивщины" и "Слуг": Предлагаем утвердить ключевые программные моменты и в соответствии с ними голосовать - Цензор.НЕТ 2643
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02.02.2021 13:50
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Короче пока только гражданский брак.))
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02.02.2021 14:11 Ответить
А в чому новина? Вони постійно співпрацювали на беню коломойського.
"Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать"
27 МАЯ 2019
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02.02.2021 14:18 Ответить
Фотографы, кухарки и прочие водители, случайно оказавшиеся в ВР, Юля таких как вы ела во время перемены блюд. Одумайтесь.
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02.02.2021 14:20 Ответить
яскраво проявилося вороже до України і ринкової економіки ботяцьке нутро Marion Nighthall та Merkator_R
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02.02.2021 14:22 Ответить
Эта фотка лучше всего показывает истинную суть косатой - удовлетворять всех ради личной выгоды
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02.02.2021 14:34 Ответить
Четверть века всех удовлетворяет, а у власти (и то весьма относительной) была всего 4 года. Отсидела почти столько же!)) Не тудой как-то удовлетворяет? Или не тех? Выгода в чём?
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02.02.2021 14:43 Ответить
Ага...начиная с 1997 года в раде практически безвылазно сидит....и не у власти.... Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 6593
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02.02.2021 15:26 Ответить
Не практически, а безвылазно. Вынужденный перерыв только на тюрьму делала. Но закавыка в том, что мало того, что у законодателя той власти с гулькин нос, даже у главы небольшой фракции, так она ведь ещё и в оппозиции постоянно сидит? 4 из 6-и президентов личные враги. С нынешним пока не определилась.)) Кто же так ворует? Про землю вон скандалила, скандалила... это только из недавнего. А толку? Не слушают её годёныши. Может не знают, что при власти она?
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02.02.2021 15:51 Ответить
И шо нам скажет Ваня Сулима?

Он тут из трусов выпрыгивал, доказываня, что коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ нет и быть не может.
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02.02.2021 14:47 Ответить
Иван молчит я поинтересуюсь... Про СН+Батькивщина разговоры распространяются. Вилами по воде всё пока, но хоть об этом говорят. ОПЗЖ откуда ты достаёшь и зачем приплетаешь? Точнее, зачем я понимаю, что бы пострашнее, но инфу откуда черпаешь?
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02.02.2021 16:25 Ответить
А ведь отличное стечение обстоятельств.
Теперь еще и рейтинг Батькивщины с ТЮ будет обнуляться вместе с СН и ЗЕ.
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02.02.2021 14:54 Ответить
Если на одной руке Слуги, а на другой руке Юля, то возникает вопрос: - А чьи это руки?
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02.02.2021 15:04 Ответить
Завиляли хвостом тимошенковцы.
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02.02.2021 15:06 Ответить
Йуля почувствовала что в зеленом стаде скоро начнет падеж...и решила выхватить свой кусок.... Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 5976
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02.02.2021 15:27 Ответить
Баба Юля рвется в бой... в ступе или на метле.
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02.02.2021 15:46 Ответить
зеленые и Юля это или начало масштабного ограбления или даже конец (полный ...здец) экономике.она сделает то, что с лазаренком. доллары в морких контейнерах...
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02.02.2021 15:48 Ответить
Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 9545
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02.02.2021 16:17 Ответить
Ой, а у меня вопрос!
Скажите пожалуйста, если по каким-то вопросам позиции совпадают - ЗАЧЕМ что-то заранее согласовывать на бумажке?
Голосуйте сердцем, и всех делов!
Неужели предполагается некий секретный протокл - мы вас поддержим голосованием, а вы нам....?
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02.02.2021 16:34 Ответить
Вы голосуете наши инициативы, мы ваши. Что бы не было кидков (это укр.политика), нужна фиксация договорённостей. Учитывая анонсированный уровень сближения, то вряд ли даже кадровые вопросы будут обсуждаться. Где-то писал уже... это что-то типа гражданского брака без серьёзных обязательств.))
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02.02.2021 17:03 Ответить
исучке капец
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02.02.2021 16:55 Ответить
Голосуйте просто, згідно совісті.
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02.02.2021 17:42 Ответить
Соболеву всегда верила как патриоту, сейчас ... НЕТ
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02.02.2021 18:21 Ответить
Яка ще коаліція? Зелені обісралися по повній. Все те, що вони роблять з законодавством України- це вс е однго, що слону влізти у посудну лавку. Непрофесійність і тупість у всьому, що вони роблять, починаючи з закону про землю і закінчуючи законом про референдум. Тому вважаю, що ця Рада, а саме ії більшсть себе настільки дискедитувала, що має завершити совю работу і треба оголосити дострокові вибори у Раду.
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02.02.2021 20:40 Ответить
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