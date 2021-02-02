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Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, во время которого пострадал представитель Шевченковского управления полиции. Сейчас в управление полиции доставлены девять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Сегодня на улице О.Телиги состоялась запланированная акция по поводу незаконных пассажирских перевозок. Однако в ходе мероприятия участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия.

Сотрудники Шевченковского управления полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Однако один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив полицейского. Злоумышленника сразу задержали и доставили в управление полиции", - сказано в сообщении.

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Всего в Шевченковское управление полиции доставили девять человек, на одного из них составлен административный протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того следователи начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек 01
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Топ комментарии
+3
Вы ошибаетесь, у нас полиция тоже применяет оружие, только не всегда попадает в того кого надо, все чаще в кого не надо...
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02.02.2021 14:21
+2
Маршрутчики проти маршруток Убер Шатл були... Це смішно - водії скотовозок мають претензії до Убера, який з комфортом возить пасажирів!
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02.02.2021 14:16
+2
"Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

Напав один, а пов'язали дев'ятьох. Як колись, 60 років тому, - фашисти за вбитого німця розстрілювали і спалювали ціле село.
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02.02.2021 14:26
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Да что же это за полиция такая что их все бьют?! При чем все кому не лень и пьяные и наркоманы и пенсионеры!
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02.02.2021 14:09 Ответить
Рекомендую пересмотреть захват Сената в Вашингтоне - там тоже бьют полицейских. Это во всем мире. Только наши в отличии от американских коллег не применяют оружие на поражение. Это везде так - полицию сначала провоцируют, а потом - ответка.
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02.02.2021 14:17 Ответить
Вы ошибаетесь, у нас полиция тоже применяет оружие, только не всегда попадает в того кого надо, все чаще в кого не надо...
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02.02.2021 14:21 Ответить
- Только Копчёный мокрушничать не станет: не такое у него воспитание. (с)
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02.02.2021 14:33 Ответить
что там еще выдумали, кто знает?
Маршрутчики передрались?
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02.02.2021 14:10 Ответить
Маршрутчики проти маршруток Убер Шатл були... Це смішно - водії скотовозок мають претензії до Убера, який з комфортом возить пасажирів!
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02.02.2021 14:16 Ответить
Покы щэ нэ зрозумило.
Трэба спытаты в ных "Чый Крым", тоди будэ пойнятно.
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02.02.2021 14:21 Ответить
Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5003
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02.02.2021 14:19 Ответить
да они все такие...одну и ту же волынку тянут почти 30 лет...начинаю скучать за Яныком... хоть Юля с Юриком посидели...
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02.02.2021 14:25 Ответить
Так полиция теперь всегда будет по 9 человек забирать в полицию, под видом того, что один их них на них напал.
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02.02.2021 14:23 Ответить
"Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

Напав один, а пов'язали дев'ятьох. Як колись, 60 років тому, - фашисти за вбитого німця розстрілювали і спалювали ціле село.
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02.02.2021 14:26 Ответить
Перепрошую - 80 років.
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02.02.2021 14:32 Ответить
Мужик начал сопротивлятся только когда его уже начали крутить, так что нападением на полицию это сложно назвать. Я лично вообще отличий от рашки не увидел, точно такой разгон был как и там, под крики о незаконно митинге.
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02.02.2021 14:36 Ответить
беспредел ментовской, да пусть клеют шо хотят и где хотят, это же свобододемокатия можно всё - сцать где хош, црать где хош, писать на стенах, царапать лавки, бить стёкла.
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02.02.2021 14:52 Ответить
Беда украинцев, что ничего так до конца и не доводят...
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02.02.2021 14:56 Ответить
де поліція, там завжди бардак і безлад
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02.02.2021 14:59 Ответить
Где полиция там всегда беззаконие, никто так как полиция не вытирает ноги о закон. У бандосов уважения к закону больше чем у полиции.
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02.02.2021 15:24 Ответить
ПРОСТО НАПАЛ !!!??? ДА ЗА КРЫШЕВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ ПЕРЕВОЗОК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - СМЕРТЬ !!!
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02.02.2021 15:56 Ответить
 
 