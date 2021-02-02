Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны
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Верховная Рада установила 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", принятие в целом проекта постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" (4479) поддержали 344 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Проект постановления, в виде исключения, устанавливает 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
При этом Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.
Вместе с тем Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.
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Так как Украина признаЕт Холокост
Вот один единственный вопрос.
Где ответ?!
«Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть.
Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості.
ГОЛОД ДОВІВ ЇМ, ХТО ТУТ ГОСПОДАР.
ВІН КОШТУВАВ МІЛЬЙОНИ ЖИТТІВ, але колгоспна система існуватиме завжди.
Ми виграли війну!»
https://uk.wikipedia.org/wiki /Хатаєвич_Мендель_Маркович
https://www.business-gazeta.ru/article/353435
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-55102544
помните шутку 95 Квартала?