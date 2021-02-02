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ВР (28728) Вторая мировая война (406) евреи (305) память (1456)

Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Верховная Рада установила 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", принятие в целом проекта постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" (4479) поддержали 344 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Проект постановления, в виде исключения, устанавливает 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

При этом Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Вместе с тем Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить, чтобы жертвы Бабьего Яра стали орудием российской пропаганды против Украины, - обращение украинских евреев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Когда там кнессет Голодомор признает? Отож бо
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02.02.2021 14:26
+21
Хороший праздник,а будет такой же про евреев - спасавших украинцев во время голодоморов?
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02.02.2021 14:30
+16
а когда будет установлен день спасения украинцев от евреев во время потужных реформ?
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02.02.2021 14:28
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Капец. Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5631
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02.02.2021 14:53 Ответить
Один вопрос - Когда Израиль признает Голодомор?
Так как Украина признаЕт Холокост
Вот один единственный вопрос.
Где ответ?!
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02.02.2021 15:04 Ответить
Блін! В період від 20-х років минулого століття до 50-х ЗАГИНУЛО не менше 20 мільйонів українців! Це половина сьогоднішнього населення України або 2,5 Ізраїлів, пілять! І явреї до сьогодні так і не згідні визнати Голодомор геноцидом, хоча їх соплемінники в ньому приймали активну участь. А от їх холокост вже всіх реально задовбав! Реально! Задовбали! Це, виявляється, найбільша трагедія і найбільша проблема для цілого світу.
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02.02.2021 15:09 Ответить
Ме́ндель Ма́ркович Хатає́вич, 1933
«Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть.
Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості.
ГОЛОД ДОВІВ ЇМ, ХТО ТУТ ГОСПОДАР.
ВІН КОШТУВАВ МІЛЬЙОНИ ЖИТТІВ, але колгоспна система існуватиме завжди.
Ми виграли війну!»
https://uk.wikipedia.org/wiki /Хатаєвич_Мендель_Маркович
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02.02.2021 15:11 Ответить
МЕНДЕЛЬ ХАТАЕВИЧ: «ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НАРОДУ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН»

https://www.business-gazeta.ru/article/353435
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02.02.2021 15:19 Ответить
В Верховном Кнессете сегодня напряженный день.
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02.02.2021 15:21 Ответить
20 стран признали голод в Украине 1932-33 годов геноцидом украинской нации.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-55102544
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02.02.2021 15:22 Ответить
Скрестим пальцы
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02.02.2021 16:12 Ответить
Так вот в чем секрет процветания Европы? Ну раз мы стремимся в ЕС, то нужно и самим начать зачистку страны от "богоизбранных" иудо-нацистов.
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02.02.2021 16:30 Ответить
Сеньйор Голодомор...
помните шутку 95 Квартала?
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02.02.2021 15:26 Ответить
А почему только для тех, кто спасал евреев? А тех кто спасал людей других национальностей, например цыган, их чтить не надо? И кто после этого больший нацист?
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02.02.2021 15:28 Ответить
Шухевича теж хвалитимуть? Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9942
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02.02.2021 15:43 Ответить
Взяли и 14 мая зафаршмачили,это не рада это кнесед в Украине
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02.02.2021 16:11 Ответить
А разве день дурака не 1-го апреля отмечают? Или это день для особо тупых гоев?
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02.02.2021 16:32 Ответить
евреи такие неблагодарные!
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02.02.2021 18:33 Ответить
--- Із оповіді моєї матері/ у війну їй було 12 / Штабний писар/австріяк. який не терпів пихату німчуру.../одного вечора повернувся штабу .до їх мазанки -- вкрай стурбований і прошепотів на вухо :---Шурка ін морген---юде----пух..пух!!! Капут !!! Опівночі вона --метнулася босоніж по великому снігу /бо єдині чуні були кимось зайняті / попереджати євреїв /а їх на околиці Бобринця було масса.../ О 4-ій ранку ввалилися зондер--командос із поліцаями .а їх всих і слід простиг ...Я часто задаю сам собі оте питання .а чи зміг би я так вчинити ??? І НЕ находжу відповіді -/ оскільки за моє життя вони стільки вчинили мені підлоти . що я передати НЕ можу.../вражає їх безжальний цинізм. зневага .до нас і мстива жорстокість.../
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02.02.2021 18:33 Ответить
Такое впечатления что Гитлер украинцев и пальцем не трогал, только евреев!? Которые визжат как свиньи что больше всех пострадали! А то что у Вторую Мировую фронт два раза прошел через Украину и погибло близко 14 млн украинцев то ничего, да ??????????????
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02.02.2021 23:53 Ответить
Це така нагальна потреба ?
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03.02.2021 08:24 Ответить
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