Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки"

Очень хорошо, что вопрос системы боевого управления, как краеугольного камня национальной безопасности, поднят для обсуждения.

Об этом говорится в комментарии "Аэроразведки" относительно статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес".

"Вчера журналист и советник министра обороны Украины Юрий Бутусов вспомнил "Аэроразведку" в совоему заметке о судебных тяжбах между руководством Министерства обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. "Аэроразведка" - это сообщество, которое профессионально разбирается в вопросах ИТ систем и стандартам НАТО в этой области, и должны выразить свою позицию по этому вопросу.

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Все, что отметил Юрий в заметке по системам боевого управления соответствует действительности. Мы благодарны, что вопрос системы боевого управления, как краеугольного камня национальной безопасности, поднят для обсуждения. Именно в этом и заключается суть гражданского демократического контроля. Граждане Украины, налогоплательщики должны знать на что тратятся их деньги и иметь гарантии в собственной безопасности.

Мы открыты к обсуждению на профессиональном уровне ведения дискуссии и не допустим чтобы народ Украины оказался с системой боевого управления, которая не дает возможности воевать и ставит в опасность все общество!" - говорится в заявлении.

Напомним, в своей статье Бутусов пишет: "Острейший кулуарный скандал вызвал отказ Минобороны финансировать дальнейшую разработку систем управления войсками "Дзвін", "Простір". Системы разрабатываются и финансируются много лет, на "Дзвін" ушло 700 миллионов гривен, "Простір" разрабатывается с 2010 года!

На конференции о проблемах создания Территориальной обороны военные показывали "Дзвін", установленный в штабе ТРО Сухопутных войск. Однако Министерство обороны по результатам аудита сделало вывод, что программа "Дзвін" не отвечает заданным параметрам и требует дополнительной проверки.

Основанием для такого решения стало особое мнение троих военнослужащих воинской части "Аэроразведка" - она продвигала свой проект системы управления войсками "Дельта", которая принимала участие в совместных маневрах с НАТО. Это особое мнение стало основанием для решения Тарана приостановить финансирование, и в 2020 году на "Дзвін" не потрачено ни копейки. Кто прав и кто виноват - без доступа к секретным материалам технических заданий и внедрения со стороны вывод сделать невозможно, необходим независимый экспертный анализ.

После этого Хомчак и командование ВСУ без всяких разумных оснований "Аэроразведку" уничтожили, в декабре объявлено о расформировании части. Один из основателей "Аэроразведки" Ярослав Гончар был вынужден уволиться из ВСУ вообще. Очевидно, что одной из причин расформирования является весьма примитивная месть за критику системы "Дзвін". Командование ВСУ без всяких разумных оснований блокирует развитие своего же проекта "Дельта".