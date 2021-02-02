"Мерзко слышать такие пакостные рассуждения": Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал предложение главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука вынести на всеукраинский референдум вопрос Донбасса и Крыма.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Все громче в Украине голоса тех, кто не мытьем, так катаньем хочет поступиться украинскими территориями, которые временно оккупированы РФ, в пользу страны-агрессора. Чтобы запутать украинцев, выворачиваются в мотивациях. Мол, когда народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возвращения", – написал он.
Чубаров подчеркнул, что "особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, которые уполномочены государством вести переговоры с представителями страны-агрессора".
Он также напомнил, что в феврале - марте 2014 жители Крыма испытали на себе разрушительные последствия десятилетий инфильтрации российских спецслужб во все органы власти Украинского государства, в том числе и прежде всего в те, которые должны были защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечить ее экономическую и информационную безопасность.
"Крымскотатарский народ, а вместе с ним и тысячи этнических украинцев, оставленных один на один с российскими войсками, вторгшимися на полуостров, открыто и массово выступили с протестами против оккупации Крыма Российской Федерацией. Но только их усилиями невозможно было остановить российскую оккупацию", - написал Чубаров.
Глава Меджлиса отметил, что "РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым".
"Москве надо либо уходить из Крыма, либо заставить Киев согласиться на "добровольную" потерю части своей территории. Вот здесь снова и пригодился Леонид Макарович", – объяснил Чубаров.
Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства и родиной крымских татар.
"Поэтому не искушайте свою судьбу, любители гешефтов за счет Украины с Крымом, прав украинского и крымскотатарского народов", – заявил глава Меджлиса.
Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
Пожалуйста, подождите...
2. Кравчука розстріляти - так, ні.
3.Кравчука помістити в дурку- так, ні.
Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы
Трамп.
вернуть собственную територию или нет,это референдум по поводу Донбасса и Крыма уловка и признание что там "сепаратисты"а не рос боевики, а там так называемый "референдум" прошёл законно в Крыму,а мы мол спохватились,и хотим вернуть,то есть подается легализация Мордором наши територии с уст нашего представителя к тому же
Cтрашнішого за Кравчука не було, бо йому незалежність не була потрібна, він прийшов консервувати в Україні "совок". Діяльність Кравчука була спрямована на знищення нашої країни. По-перше, було вбито економіку держави. Мабуть, це було зроблено через цілковитий непрофесіоналізм тодішнього керівництва України. З іншого боку, хто тоді збагатився на мільярди? "Червоні директори" та партійна номенклатура розікрали усе. Тому наразі, коли деякі експерти порівнюють Володимира Зеленського з Януковичем (а вони дійсно в дечому схожі), то я провожу паралелі між шостим та першим президентами. Так, як крали при Кравчуку, ще не спромоглися за жодного президента. Можна поцупити п'яту або четверту частину Держбюджету, як зараз. Проте за Леоніда Макаровича вкрали три чверті власності країни. За два роки президентства він примудрився накопичити стільки боргів, що держава стала банкрутом. Відбулася повна втрата суб'єктності. Він підписав найстрашніші угоди - про Чорноморський флот РФ у Криму, про відмову від ядерної зброї. При тому, що від Кравчука вимагали здати лише стратегічну ядерну зброю, про тактичну навіть не йшлося!
Володимир Зеленський примудрився у собі поєднати негативи майже усіх попередніх президентів. Від Ющенка він узяв лінивство, від Кучми - мафіозні принципи та відродження олігархії, від Януковича - параноїдальний страх перед людьми та оточення себе охороною. Зрештою Зеленський наближається до економічного провалу Кравчука. І лише від Порошенка він нічого не узяв. Хоча шостий президент в принципі не відповідає займаній посаді. Він може бути лише тим, ким є насправді - актором, коміком, продюсером.
https://aspi.com.ua/news/politika/kravchuk-kuchma-yuschenko-yanukovich-poroshenko-ta-zelenskiy-taras-chornovil-dav#gsc.tab=0
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук і раніше відзначався ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон ніьи не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити, а потім і знищити сам Закон казав Іуда Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим комуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. А тепер він продажний зрадник Иуда ще і вирішує долю - (капітуляцію) України в антиукраїнських мінських змовах?