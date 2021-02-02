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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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Кравчук (1226) Крым (26017) референдум (1495) Чубаров (932) Донбасс (26945)

"Мерзко слышать такие пакостные рассуждения": Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал предложение главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука вынести на всеукраинский референдум вопрос Донбасса и Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все громче в Украине голоса тех, кто не мытьем, так катаньем хочет поступиться украинскими территориями, которые временно оккупированы РФ, в пользу страны-агрессора. Чтобы запутать украинцев, выворачиваются в мотивациях. Мол, когда народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возвращения", – написал он.

Чубаров подчеркнул, что "особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, которые уполномочены государством вести переговоры с представителями страны-агрессора".

Он также напомнил, что в феврале - марте 2014 жители Крыма испытали на себе разрушительные последствия десятилетий инфильтрации российских спецслужб во все органы власти Украинского государства, в том числе и прежде всего в те, которые должны были защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечить ее экономическую и информационную безопасность.

"Крымскотатарский народ, а вместе с ним и тысячи этнических украинцев, оставленных один на один с российскими войсками, вторгшимися на полуостров, открыто и массово выступили с протестами против оккупации Крыма Российской Федерацией. Но только их усилиями невозможно было остановить российскую оккупацию", - написал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Глава Меджлиса отметил, что "РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым".

"Москве надо либо уходить из Крыма, либо заставить Киев согласиться на "добровольную" потерю части своей территории. Вот здесь снова и пригодился Леонид Макарович", – объяснил Чубаров.

Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства и родиной крымских татар.

"Поэтому не искушайте свою судьбу, любители гешефтов за счет Украины с Крымом, прав украинского и крымскотатарского народов", – заявил глава Меджлиса.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся"

Мерзко слышать такие пакостные рассуждения: Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО 01
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Топ комментарии
+53
"Мерзко слышать такие пакостные рассуждения": Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8408
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02.02.2021 15:09
+23
"Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6121
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02.02.2021 15:46
+22
73% щасливі, що розваляють країну. Вони в 2019 голосували за хаос, бо безвіз, мову, Томос на хліб не намастиш. Тільки зедауни не взяли до уваги, що хаос буде стосуватися і економіки, в тому числі. Сподівалися, що переживуть хаос з зарплатою в 4000 баксів. АХхахахаха
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02.02.2021 15:11
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И ещё. Необходимо Украину сделать демократическим государством вместо дико олигархического. Тогда население Донбасса устроит в Донецке майдан и потребуют идти под контроль Украины. А чтобы сделать демократию это несложно. В народе есть идеи как это сделать. Необходимы лишь желания активистов. Но с этим сложно, так как почти все активисты продались олигархам.
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02.02.2021 15:46 Ответить
Когнити́вный диссона́нс "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9451
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02.02.2021 17:43 Ответить
В чем?
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02.02.2021 20:58 Ответить
"В народе есть идеи как это сделать. Необходимы лишь желания активистов. Но с этим сложно, так как почти все активисты продались олигархам." (Я об этом)
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04.02.2021 18:04 Ответить
Проект референдуму: 1.Кравчука повісити- так,ні.
2. Кравчука розстріляти - так, ні.
3.Кравчука помістити в дурку- так, ні.
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02.02.2021 16:06 Ответить
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3208
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02.02.2021 15:41 Ответить
Байден обещал восстановить хорошие отношения с Европой, которые разрушил
Трамп.
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02.02.2021 15:49 Ответить
Меня вот что интересует: а когда разрекламированный Чубаровым его Марш на Крым состоится? Или... то дела давно минувших дней?
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02.02.2021 15:44 Ответить
Яка "еліта" такі і міркування.
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02.02.2021 15:46 Ответить
Кравчук - генетический латентный предатель Украины и агент кгб.
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02.02.2021 15:46 Ответить
Крым аннексирован,тут не нужно у народа жертвы аннексии спрашивать на референдуме хотит он
вернуть собственную територию или нет,это референдум по поводу Донбасса и Крыма уловка и признание что там "сепаратисты"а не рос боевики, а там так называемый "референдум" прошёл законно в Крыму,а мы мол спохватились,и хотим вернуть,то есть подается легализация Мордором наши територии с уст нашего представителя к тому же
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02.02.2021 15:46 Ответить
А ведь реально, до 14 года Крым уже аннексировали татары. Самозахваты, самострои, вседозволенность. А русские всё это быстро пресекли. Теперь чуваров хочет чтобы украинцы ему Крым вернули?
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02.02.2021 15:55 Ответить
Хто автохонний житель Криму? Кацап Влад і КО?
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02.02.2021 16:01 Ответить
Захваты были тогда, когда из Крыма выселили татар и поселили в их дома переселенцев из рсфср.
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02.02.2021 21:02 Ответить
Я против подобного рода "референдумов". Но! Отвергая - предлагай. А как Чубаров предлагает возвращать Крым? Его слова о том, что "РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым" - это не обоснованная хотелка. Своими действиями, РФ доказывает обратное: Приднестровье, Абхазия, Юж. Осетия ... "РФ не сможет" если местное население оказывает вооруженное сопротивление (Афганистан, например). В Крыму? Вооруженное сопротивление? России?
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02.02.2021 16:20 Ответить
Способ только один - развал Мордора на мелкие, более вменяемые государства. А вот как этого добиться это уже другой вопрос. В первую очередь душить санкциями, и не игрушечными.
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02.02.2021 20:27 Ответить
Во-первых, это предложение не Чубарова, а ваше. А во-вторых, ваше предложение из разряда библейского "наслать на них чуму". Никогда и нигде в мире, санкции не приводили к разделению государств. Скорее наоборот - к сплочению и подъему внутреннего производства. Что мы и наблюдаем в Мордоре.
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03.02.2021 09:43 Ответить
Я понимаю крымских татар, но реальность....
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02.02.2021 16:26 Ответить
в точку !!!!! "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3484
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02.02.2021 17:01 Ответить
Абдула продался...
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02.02.2021 17:13 Ответить
Этот "вокал" кравчука вписывается в недавно принятый закон о референдуме, в который впихнули возможность ставить вопрос о территориях... Сто лярдов, за которые беня продал путину территорию надо оттанцовывать...
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02.02.2021 17:40 Ответить
А все почалося з погодження визнати особливий статус. Молдова та Грузія на таке не пішли, є речі, які не підлягають обговоренню.
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02.02.2021 17:50 Ответить
Хто з президентів нашої держави був найгіршим, хто - найтрагічнішим, а хто - найефективнішим.
Cтрашнішого за Кравчука не було, бо йому незалежність не була потрібна, він прийшов консервувати в Україні "совок". Діяльність Кравчука була спрямована на знищення нашої країни. По-перше, було вбито економіку держави. Мабуть, це було зроблено через цілковитий непрофесіоналізм тодішнього керівництва України. З іншого боку, хто тоді збагатився на мільярди? "Червоні директори" та партійна номенклатура розікрали усе. Тому наразі, коли деякі експерти порівнюють Володимира Зеленського з Януковичем (а вони дійсно в дечому схожі), то я провожу паралелі між шостим та першим президентами. Так, як крали при Кравчуку, ще не спромоглися за жодного президента. Можна поцупити п'яту або четверту частину Держбюджету, як зараз. Проте за Леоніда Макаровича вкрали три чверті власності країни. За два роки президентства він примудрився накопичити стільки боргів, що держава стала банкрутом. Відбулася повна втрата суб'єктності. Він підписав найстрашніші угоди - про Чорноморський флот РФ у Криму, про відмову від ядерної зброї. При тому, що від Кравчука вимагали здати лише стратегічну ядерну зброю, про тактичну навіть не йшлося!

Володимир Зеленський примудрився у собі поєднати негативи майже усіх попередніх президентів. Від Ющенка він узяв лінивство, від Кучми - мафіозні принципи та відродження олігархії, від Януковича - параноїдальний страх перед людьми та оточення себе охороною. Зрештою Зеленський наближається до економічного провалу Кравчука. І лише від Порошенка він нічого не узяв. Хоча шостий президент в принципі не відповідає займаній посаді. Він може бути лише тим, ким є насправді - актором, коміком, продюсером.

https://aspi.com.ua/news/politika/kravchuk-kuchma-yuschenko-yanukovich-poroshenko-ta-zelenskiy-taras-chornovil-dav#gsc.tab=0
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02.02.2021 17:54 Ответить
Від Порошенко він взяв головне. Порошенко не боровся з корупцією і нікого з корупціонерів не посадив.
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02.02.2021 21:07 Ответить
-
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук і раніше відзначався ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон ніьи не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити, а потім і знищити сам Закон казав Іуда Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим комуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. А тепер він продажний зрадник Иуда ще і вирішує долю - (капітуляцію) України в антиукраїнських мінських змовах?
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02.02.2021 18:01 Ответить
Кравчука-вдогонку за Фокиным на мусорку истории Украины.Они это заслужили !!!
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02.02.2021 18:21 Ответить
Респект пану Чубарову !!! Я не говорю уже про гундосого сдыха, баб Юля тупо промолчала, бо ее интересует тока ширка-2 со слугами урода.
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02.02.2021 18:25 Ответить
Кравчук це КГБшно - ФСБшна консерва. Він косить під такого собі дурника, а сам тихою сапою намагається проштовхувати кремлівський план по захопленню України.
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02.02.2021 19:55 Ответить
А вы думали зачем агент москвы ермак протянул в парламенте закон о референдуме? Вот для вот этого.
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02.02.2021 20:17 Ответить
А, вот почему немцев так долго не гнали назад на запад во второй мировой- Джугашвили ждал, пока пройдет референдум и решат ли советские граждане- нужно освобождать территорию или и так нормально.
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02.02.2021 20:43 Ответить
Кравчук - идиот и предатель!
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02.02.2021 23:45 Ответить
Крачук и агентура Кремля
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03.02.2021 01:17 Ответить
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