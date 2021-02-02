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Новости Общество
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Мариуполь (5562) Метинвест (171)

В Мариуполе в рекордные сроки открыли кислородную станцию для лечения больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Мариуполе в рекордные сроки открыли кислородную станцию для лечения больных COVID-19

Группа Метинвест продолжает активно помогать больным COVID-19.

В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели.

К этому времени баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницу, но теперь современная станция этот процесс сделает автоматическим, ведь больше не будет необходимости несколько раз в день менять эти баллоны. Современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород в больницу, непосредственно к больному. Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков считает, что подача кислорода в Мариупольской больнице вышла на новый эволюционный уровень.

"Пятикубовые бочки будут наполняться жидким кислородом и он автоматически будет подаваться во все точки раздачи. На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.

По статистике, более 90% пациентов выздоравливают именно благодаря поставкам кислорода, поэтому эта инициатива Группы Метинвест является такой важной для жителей Мариуполя. На это компания уже потратила около 72 миллионов гривен.

Городской голова Вадим Бойченко отметил, что такая поддержка помогла городу улучшить ситуацию с заболеванием и сейчас нет никаких проблем с кислородом, а число тех, кто поборол вирус – большое.

"В планах у нас дальнейшее взаимодействие и мы будем смотреть, какая помощь нужна охране здоровья в борьбе с пандемией и, конечно же, будем в этом участвовать", – сказал Юрий Рыженков.

При содействии группы Метинвест медучреждения Мариуполя также получили 15 высококлассных аппаратов ИВЛ. А медики, прошедшие обучение на этой технике, получили комплекты медицинской спецодежды.
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...знатно рванет У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2334
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02.02.2021 15:54 Ответить
у тебя пукан
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02.02.2021 16:03 Ответить
...yankee, go home У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1367
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02.02.2021 16:05 Ответить
Да в честь чего? Таких кислородных станций не одна. Более того, они жизненно необходимы сейчас, когда большое количество людей попадает в больницы с осложнениями на лёгкие
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02.02.2021 22:42 Ответить
это должно быть смешно? люди болеют, людей спасают. такие "приколы" могут быть у людей, которые сами никогда не болели
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03.02.2021 07:44 Ответить
осталось в рекордно короткие сроки завезти "спутник" и всех 100% проколоть!
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02.02.2021 16:09 Ответить
А спутник причем здесь???? Мариуполь вообще-то Украина и никакой спутник у нас не завозят. А вам, прежде чем писать комменты, думать надо.
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02.02.2021 18:35 Ответить
Мариуполь - это опзж, вот и пусть рашн вакциной колятся, или я не прав???
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02.02.2021 21:32 Ответить
Украина закупает вакцину у китайской компании Sinovac Biotech, а ваш комментарий - это информационный мусор
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02.02.2021 21:28 Ответить
Зато слуги справились, и все деньги из Фонда борьбы с коронавирусом потратили вовсе не на медицину, а на социальные и инфраструктурные проекты
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02.02.2021 21:31 Ответить
Блин, реально молодцы, но как-то стыдно за государство. Почему МОЗ не подсуетилось? Или пусть и дальше всё руками бизнеса - закупки ИВЛ, кислород, ремонты в больницах и т.д.
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02.02.2021 22:33 Ответить
 
 