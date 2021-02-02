Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по вопросу тарифов, - глава "Голоса" Железняк

Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций по вопросам тарифов и энергетики, которая была запланирована на вторник.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил лидер парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Совещание, которое началось в 15:00 во вторник, должно было касаться рассмотрения вопросов тарифов и энергетики. Все главы фракций собрались, а премьер-министр не пришел, мы не смогли к нему даже дозвониться. В итоге мы решили не ждать, и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание", - сказал Железняк, отметив, что совещание длилось около шести минут.

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