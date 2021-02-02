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Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по вопросу тарифов, - глава "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по вопросу тарифов, - глава

Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций по вопросам тарифов и энергетики, которая была запланирована на вторник.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил лидер парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Совещание, которое началось в 15:00 во вторник, должно было касаться рассмотрения вопросов тарифов и энергетики. Все главы фракций собрались, а премьер-министр не пришел, мы не смогли к нему даже дозвониться. В итоге мы решили не ждать, и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание", - сказал Железняк, отметив, что совещание длилось около шести минут.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Шмыгло чует что ему не долго осталось...
Йуля в атаку пошла не просто так.... а ради кресла премьера....
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02.02.2021 15:44
+5
Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 187
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02.02.2021 15:53
+5
Не для того гудок сажал в кресло премьера шмыгаля, чтобы он потом тарифы лохам снижал.
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02.02.2021 16:01
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не получилось, не фортануло...
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02.02.2021 15:43 Ответить
Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 187
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02.02.2021 15:53 Ответить
Гарна фотка в тебе в паспорті.Для тебе персонально знизять.Вмієш просить.
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02.02.2021 15:59 Ответить
Шмыгло чует что ему не долго осталось...
Йуля в атаку пошла не просто так.... а ради кресла премьера....
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02.02.2021 15:44 Ответить
снизят... Вова обещал)))
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02.02.2021 15:57 Ответить
Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4198
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02.02.2021 16:06 Ответить
ЖЕЛЄЗНЯК ЦЬОГО І ТРЕБА, ВОНА НЕ ПІДТРИМУЄ ПРОЕКТ ТИМОШЕНКО ПРО ЗНИЖЕННЯ ТАРИФІВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.
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02.02.2021 16:51 Ответить
А МОЖЕ НЕ БАЧИТЬ РАЗУМКОВА ПРЕЗИДЕНТОМ ПІСЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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02.02.2021 17:52 Ответить
Шмыгло это "шавка Наперстка" магометанского.... Ринатик ты бы уж не наглел сволота дай указание своему бобику быстро сбегать у раду и проявить формальное хотя бы уважение наше с вашим..... а то неровен час тебя посодют.......
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02.02.2021 15:45 Ответить
- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
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02.02.2021 15:45 Ответить
Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5368
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02.02.2021 15:48 Ответить
Куда шеф подал сигнал гудком - туда премьер и шмыгнул..... Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6469
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02.02.2021 15:51 Ответить
Да просто пану Шмыгалю всё по барабану в области политики, экономики и своего народа, за исключением своих личных шмыгальных амбиций.
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02.02.2021 15:55 Ответить
уточните....плиз..... СВОЕГО НАРИДА!!! это какого? тот что в Палестине????
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02.02.2021 15:57 Ответить
Не для того гудок сажал в кресло премьера шмыгаля, чтобы он потом тарифы лохам снижал.
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02.02.2021 16:01 Ответить
Видать Шмыгаленок уже прознал, что из него хотят сделать стрелочника, дабы ЗЕбилы смогли понизить градус напряжения и остаться возле государственного корыта.
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02.02.2021 16:02 Ответить
шмуль спрыгнул на дурака, типа ничего не знаю, это не моя реформа?
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02.02.2021 16:02 Ответить
На все вопросы господам Железняку ,Разумкову и другим умникам должен был ответить зам премьера и ио Министра энергетики,так дружно проваленный при назначении.Утритесь.
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02.02.2021 16:03 Ответить
По экономике и вакцинации завал -- нужен новый мальчик для битья (или девочка) -- Шмыгаль уже шмыгает на выход...
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02.02.2021 16:03 Ответить
не жалко. бабы богоизбранного народа новых шмулей нарожают.
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02.02.2021 16:14 Ответить
такі я вас папрашу: не шмулей, а ********* Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4711
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02.02.2021 16:38 Ответить
Высокие тарифы это проблемы нищебродов и холопов, ведь так господа Зе и Шмы?
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02.02.2021 16:14 Ответить
правда только одно плохо, что за 30 лет незалежности и демократичности, 80% населения стали нищебродами
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02.02.2021 16:16 Ответить
Так и я о том же(((
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02.02.2021 16:18 Ответить
Нищебродами???? Это как посмотреть....Помню ссср - вот тогда все были нищебродами....А сейчас почти у каждого машина,своя квартира или дом(своя не государственная как в ссср)...компьютер ,телевизор и т д....В магазинах все есть и кто хочет работу найти без проблем...Страна стала за 30 лет жить намного богаче....
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02.02.2021 16:34 Ответить
теперь понял, с кем беседую
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02.02.2021 16:38 Ответить
Да срал он на ваши тарифы .
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02.02.2021 16:17 Ответить
Все "по-пацански": Не вы меня назначали - не вам с меня спрашивать. А как хотели депутаты? Согласно закону? Ну так, "за что боролись - на то и напоролись".
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02.02.2021 16:24 Ответить
НІЧОГО ВОНИ НЕХОТІЛИ, ОДНЕ КОДЛО, ЯКБИ ХОТІЛИ ПІДТРИМАЛИБ, ЗАКОНОПРОЕКТ ТИМОШЕНКО І ШМИГАЛЬ ЙОГО ВИКОНАВ, А ТАК НАСИЛУЮТЬ ВОЛА , БИКУЮТЬ, ПЕРЕД НАМИ,
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02.02.2021 16:58 Ответить
Шмыгаль наверно уже знает что скоро будет новая коалиция и он уже не Премьер....Просто послал их куда подальше - и правильно сделал.....
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02.02.2021 16:30 Ответить
не буде нової коаліції, принаймі, не скоро.
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02.02.2021 17:28 Ответить
да пошли вы.... (М.Я.Азаров)
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02.02.2021 17:57 Ответить
Он был занят, получал инструкции от своего шефа - некоего Ахметова.
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02.02.2021 19:23 Ответить
Чмошники из Рады!
Шмыгаль ваш подчененный. Ссыт на вас, а вы позволяете.
Уволить сразу же, игаче на вас ссать будут все
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02.02.2021 21:27 Ответить
 
 