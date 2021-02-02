Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

Экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев намерен в суде добиться закрытия дела против него и привлечь к ответственности тех, кто его сфабриковал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кудрявцев сообщил на странице в сети Facebook.

"Вчера вечером из новостей в СМИ я узнал о том, что меня объявили в розыск и прокуратура считает, что я якобы уклоняюсь от следствия. Хочу подчеркнуть - лично от прокуратуры никаких сообщений не получал. При этом у правоохранителей есть контакты моих адвокатов для связи. Я ни от кого не скрываюсь и не собираюсь это делать", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.

Именно поэтому, по словам Кудрявцева, он с адвокатами прибыл сегодня в прокуратуру, где ему вручили сообщение о подозрении.

"Когда я прочитал его текст, то еще раз убедился - это старое дело, надуманное и сфабрикованное. Оно касается якобы использования мной поддельного диплома в 2015 году. Единственная цель восстановления фактически старого, уже закрытого судом дела - моя дискредитация в публичном поле. В деле отсутствуют какие-либо доказательства вообще фактов преступления и я уже не говорю о моей причастности к ним", - объяснил Кудрявцев.

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Экс-глава ГАСИ добавил, что по делу уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и оно вообще должно быть закрыто.

"Дело "слепленное на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе. Чего только стоит тот факт, что сегодня находясь вместе с адвокатами в кабинете прокурора на режимном объекте, на который запрещен вход посторонним лицам, было сделано фото, как мне объявляется подозрение. При этом, ни меня, ни адвокатов о такой фотофиксации никто не уведомил - это сделано втихаря. Но мы еще не вышли из кабинета прокурора, как новость и фото о вручении мне подозрения уже были "слиты" в СМИ", - рассказал Кудрявцев.

"У тех, кто заказывал это дело, простой расчет - в сознании людей останется моя фамилия, которая фигурирует в каком-то уголовном деле, а то, что это дело полностью "пустое", по расчету заказчиков, уже никто разбираться не будет. Но уверен, что на этот раз я не только добьюсь в суде закрытия фейкового дела, но и привлеку к ответственности тех, кто его фабриковал", - подытожил экс-глава ГАСИ.

Ранее Офис Генпрокурора сообщил, что Кудрявцев объявлен в розыск, ему огласили подозрение

Сегодня экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе.

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