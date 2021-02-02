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Новости Политика Украины
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Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело против меня

Экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев намерен в суде добиться закрытия дела против него и привлечь к ответственности тех, кто его сфабриковал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кудрявцев сообщил на странице в сети Facebook.

"Вчера вечером из новостей в СМИ я узнал о том, что меня объявили в розыск и прокуратура считает, что я якобы уклоняюсь от следствия. Хочу подчеркнуть - лично от прокуратуры никаких сообщений не получал. При этом у правоохранителей есть контакты моих адвокатов для связи. Я ни от кого не скрываюсь и не собираюсь это делать", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.

Именно поэтому, по словам Кудрявцева, он с адвокатами прибыл сегодня в прокуратуру, где ему вручили сообщение о подозрении.

"Когда я прочитал его текст, то еще раз убедился - это старое дело, надуманное и сфабрикованное. Оно касается якобы использования мной поддельного диплома в 2015 году. Единственная цель восстановления фактически старого, уже закрытого судом дела - моя дискредитация в публичном поле. В деле отсутствуют какие-либо доказательства вообще фактов преступления и я уже не говорю о моей причастности к ним", - объяснил Кудрявцев.

Также читайте: Экс-глава ГАСИ Кудрявцев: Против меня опять открыли старое выдуманное дело. Этого хотят те, кто боится реформ и моего возвращения

Экс-глава ГАСИ добавил, что по делу уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и оно вообще должно быть закрыто.

"Дело "слепленное на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе. Чего только стоит тот факт, что сегодня находясь вместе с адвокатами в кабинете прокурора на режимном объекте, на который запрещен вход посторонним лицам, было сделано фото, как мне объявляется подозрение. При этом, ни меня, ни адвокатов о такой фотофиксации никто не уведомил - это сделано втихаря. Но мы еще не вышли из кабинета прокурора, как новость и фото о вручении мне подозрения уже были "слиты" в СМИ", - рассказал Кудрявцев.

"У тех, кто заказывал это дело, простой расчет - в сознании людей останется моя фамилия, которая фигурирует в каком-то уголовном деле, а то, что это дело полностью "пустое", по расчету заказчиков, уже никто разбираться не будет. Но уверен, что на этот раз я не только добьюсь в суде закрытия фейкового дела, но и привлеку к ответственности тех, кто его фабриковал", - подытожил экс-глава ГАСИ.

Ранее Офис Генпрокурора сообщил, что Кудрявцев объявлен в розыск, ему огласили подозрение

Сегодня экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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02.02.2021 15:50 Ответить
да нет почему клоуна Бубочку не вызвали у него точно не туфта а липа типа диплом юрыста бандуриста танцюриста специалиста по всем вопросам у Вселенной... Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 5653
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02.02.2021 16:00 Ответить
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"
Урроды, ****... Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 4872
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02.02.2021 15:59 Ответить
ну зачем так зная Хю..ла... упоротость его.... зная наглость Меркель ее желание стать вице директором СП-2 и зная жадность европейцев особенно немчур..... связка- мы снимем если вы дадите пакет.....ЭТО ПО СУТИ ТУПИК ИЛИ ПАТ... это СП-2 все одно что Украина барахтается в болоте Минские Норманнские прогулки бла бла бла а дело стоит как и стояло колом.... как Молдова- Украина-Россия бла бла по поводу ПМР....а Грузия- Абхазия- ОБСЕ Россия по поводу Абхазии ведут долгие бла бла да Нагорный Карабах также в тему....и так далее одно сплошное бла бла....а Байдену нужно соблюсти лицо и формальности типа вот мы готовы.... а вот Европа увы..никак.. у Байдена Барисма газ ему и нафиг не нужно ЛИЧНО СП-2...конкуренция...
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02.02.2021 16:06 Ответить
Что ты сказать пытался-то? Ты что пьянствуешь на форуме?!
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02.02.2021 16:10 Ответить
"...В деле отсутствуют какие-либо доказательства вообще фактов преступления ..." То есть, диплом есть или нет??? Если есть- принеси и покажи диплом, и справки- выписки с ВУЗа. Но что-то мне подсказывает, что диплома действительно нет! и все претензии к прокуратуре - за давностью преступления... Но ты же с умной мордой без наличия предусмотренного диплома , мошенническим образом протирал чиновничье кресло, получал деньги, брал взятки( такая должность) с чистой совестью. Надо отвечать! Политические преследования тут ни к чему.
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02.02.2021 16:04 Ответить
Та в ваше поголів"я в ДАБІ в кого не плюнь - можна любого арештовувати, як стопроцентного хабарника.
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02.02.2021 16:05 Ответить
Поки у нас клоун сидить в кріслі президента, така клоунада буде по всій країні.
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02.02.2021 17:06 Ответить
Взятки всю жизнь собирал с клиентов, сделал 2 года перерыв (не в СИЗО и не тюрьме) и теперь хочет сказать, что закон не действует за давностию лет. Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой, кто старое помянет тому да выймем око. Хотя бы дэмпинговал, делал бы скидки со своих взяток. Все равно ведь диплом был фейковый.
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02.02.2021 17:15 Ответить
 
 