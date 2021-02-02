В течение апреля будет проведена социальная кампания на ТВ и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы, - Ткаченко
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Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы в соцсетях и на телевидении будет проведена социальная кампания.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий", - говорится в сообщении.
По словам Ткаченко, в течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в социальных сетях, откроется экспозиция #35_лет_уроков и информационная выставка на улице Крещатик в центре Киева.
26 апреля состоится Всеукраинская минута молчания и концерт-реквием на радиолокационной станции "Дуга", расположенной в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
"В наших планах провести трансляцию концерта, кроме телевидения, еще и на зданиях администраций 4-х городов Украины. Время идет очень быстро, но помнить о событиях Чернобыльской трагедии и почтить погибших должен каждый украинец. В знак благодарности за свои спасенные жизни и спасенное будущее своей страны", - подчеркнул министр.
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"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий" Источник: https://censor.net/ru/n3245556