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В течение апреля будет проведена социальная кампания на ТВ и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В течение апреля будет проведена социальная кампания на ТВ и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы, - Ткаченко

Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы в соцсетях и на телевидении будет проведена социальная кампания.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в социальных сетях, откроется экспозиция #35_лет_уроков и информационная выставка на улице Крещатик в центре Киева.

26 апреля состоится Всеукраинская минута молчания и концерт-реквием на радиолокационной станции "Дуга", расположенной в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В наших планах провести трансляцию концерта, кроме телевидения, еще и на зданиях администраций 4-х городов Украины. Время идет очень быстро, но помнить о событиях Чернобыльской трагедии и почтить погибших должен каждый украинец. В знак благодарности за свои спасенные жизни и спасенное  будущее своей страны", - подчеркнул министр.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. ... (с)

- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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02.02.2021 16:00
+4
Как это все чисто по-ЗЕбильному, - выбросят миллионы на социальную компанию на ТВ, при этом уже давно пох...ли все обязательства государства перед чернобыльцами.
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02.02.2021 16:08
+3
Большой праздник намечается! (по Н.Тищенко)
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02.02.2021 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Это он деньги из вирусного фонда на патриотические фильмы пилит?
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02.02.2021 15:57 Ответить
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. ... (с)

- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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02.02.2021 16:00 Ответить
Читайте першоджерела, а не непрофесійні переклади.
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02.02.2021 16:05 Ответить
Відзначення- це не "празднование", горе-перекладачі. Де вас познаходили...
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий" Источник: https://censor.net/ru/n3245556
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02.02.2021 16:02 Ответить
Большой праздник намечается! (по Н.Тищенко)
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02.02.2021 16:02 Ответить
Ні.
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02.02.2021 16:03 Ответить
Обязательно! Праздничным фейерверком!
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02.02.2021 16:34 Ответить
Как это все чисто по-ЗЕбильному, - выбросят миллионы на социальную компанию на ТВ, при этом уже давно пох...ли все обязательства государства перед чернобыльцами.
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02.02.2021 16:08 Ответить
Оце справа я розумiю
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02.02.2021 16:14 Ответить
 
 