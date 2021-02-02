РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11786 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
12 274 122
Донбасс (26945) потери (3858) наемники РФ (2002) Трехсторонняя контактная группа (842)

Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ

Сегодня на Донбассе в результате выстрела снайпера российско-оккупационных войск был тяжело ранен украинский воин, позже он скончался в больнице.

Об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 2 февраля в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Делегация Украины в ТКГ выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Как сообщает на странице в сети Facebook ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы. 

Раненному воину была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

Также читайте: За прошлую неделю на Донбассе оккупанты потеряли четырех человек, 4 - ранены

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+71
Уже практически каждый день гибнут наши ребята от снайперов......а зщеленый осел все в глаза ***** заглядывает....
А нужно градами накрывать позицию снайпера...
показать весь комментарий
02.02.2021 16:10
+63
Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6387
показать весь комментарий
02.02.2021 16:16
+62
перемирие мать вашу зеленую за ногу
показать весь комментарий
02.02.2021 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8603
показать весь комментарий
02.02.2021 18:20 Ответить
В Украине президента нет. На его месте сидит клоун
показать весь комментарий
02.02.2021 18:20 Ответить
Відповідь чому нашим Воїнам заборонено стріляти дуже проста.
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2455
показать весь комментарий
02.02.2021 18:21 Ответить
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4332
показать весь комментарий
02.02.2021 18:21 Ответить
Типові терористи. Це в них зветься - прінужденіє к міру - рюсському міру. Потрібно за одного забрати 10 орків.
показать весь комментарий
02.02.2021 18:41 Ответить
А тим часом, міністр оборони та нач генштабу ВСУ скубуться на кшталт шмата з держоборон заказу,а вієрховний командувач розмазує свої зелені шмарклі по своїй пиці ,намагаючись зазирнути в очі ворогу,щоб побачити там бажання миру.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:34 Ответить
А ще Тедіс відмінив штраф на 3,4 мільярда у верховному суді , накладенний на нього АМКУ, якось от-так ... Вічна память полеглому воїну ! та співчуття рідним .
показать весь комментарий
02.02.2021 22:43 Ответить
Сколько нелюбителей и любителей президентов и др.политиков, острословов и словоблудов и ни одного контрснайпера.....Нашому Воїну вічна Слава........
показать весь комментарий
02.02.2021 19:57 Ответить
Так если бы тут даже и был целый сайт "контрснайперов", толку от этого, если зельцман с хомчаком запретили стрелять в ответ, не говоря уже про стрельбу на упреждение?
показать весь комментарий
02.02.2021 21:45 Ответить
Не думаю,що на передку дуже діють укази -десь бахнуло ,щось хрюкнуло ,а що, де - хто зна Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5756...
показать весь комментарий
03.02.2021 11:18 Ответить
Діють, тим паче що снайперів постійно не тримають на передку, а спеціально відряджають на певні ділянки фронта.
показать весь комментарий
03.02.2021 15:32 Ответить
Хлопці, воїни - лупіть сепарів всім чим маєте. Нехай ті штрафи зелені гандони собі в дупу запхають. Не будьте терпилами

Загиблому Герою вічна память....
показать весь комментарий
02.02.2021 20:26 Ответить
Вічна память герою.Рішучій протест та зневага командуванню на чолі з блазнем
показать весь комментарий
02.02.2021 20:56 Ответить
Господи, вбивають наших хлопців безкарно і цинічно.
Світла пам'ять Воїну.
Глибокі співчуття родині.
Смерть ворогам і зрадникам України.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:59 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну. Співчуття його рідним та побратимам.
показать весь комментарий
02.02.2021 21:07 Ответить
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 965
показать весь комментарий
02.02.2021 21:47 Ответить
Зараз не можна пороти гарячку. Як би там не було, ситуація на міжнародному рівні потроху складується на користь України. Прийшов Байден, в Росії назрівають заворушення. Прийде час і виникнуть можливості для покращення позиції України. Зараз Росія шукає собі ворога, щоб переключити увагу з своїх внутрішніх своїх проблем на нього і ,звичайно, логічно, що таким повинна стати Україна. Необдуманими кроками ми зіграєм їм на руку. Можна втратити багато - ще більше територій і підтримку заходу. Провокації найближчим часом будуть тільки підсилюватися. Немає іншого виходу як чекати. Але й готуватися до потрібного моменту потрібно. Життя завжди дає такий шанс і до нього треба бути готовими.
показать весь комментарий
02.02.2021 22:33 Ответить
Какцапы над нами тупо прикалываются, приезжают в тир моя, какой позор *****
показать весь комментарий
02.02.2021 22:35 Ответить
А можно как то там на передку Зе-под#нка с голыми яйцами подвевить, чтобы он на своей шкуре доказал что у нас перемирие?
показать весь комментарий
02.02.2021 23:36 Ответить
"Перемирие" - это одностороннее прекращение огня со стороны ЗСУ.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
показать весь комментарий
02.02.2021 23:52 Ответить
Не, ну это как-то несерьезно. Неужели видеокамера для наблюдения дороже похорон?
показать весь комментарий
03.02.2021 01:10 Ответить
НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ САМО УБИВАТЬ РОССИЙСКИХ МАЖОРОВ !!!
показать весь комментарий
03.02.2021 03:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 