Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ

Сегодня на Донбассе в результате выстрела снайпера российско-оккупационных войск был тяжело ранен украинский воин, позже он скончался в больнице.

Об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 2 февраля в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Делегация Украины в ТКГ выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Как сообщает на странице в сети Facebook ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы.

Раненному воину была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

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