Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ
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Сегодня на Донбассе в результате выстрела снайпера российско-оккупационных войск был тяжело ранен украинский воин, позже он скончался в больнице.
Об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня 2 февраля в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
Делегация Украины в ТКГ выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.
Как сообщает на странице в сети Facebook ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы.
Раненному воину была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.
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Загиблому Герою вічна память....
Світла пам'ять Воїну.
Глибокі співчуття родині.
Смерть ворогам і зрадникам України.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?