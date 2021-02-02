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Новости ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Денисова (994) Крым (26017) Россия (91256) пленные (1833)

В оккупированном Крыму и РФ более 100 украинских политзаключенных, их количество растет, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В оккупированном Крыму и РФ более 100 украинских политзаключенных, их количество растет, - Денисова

Из 109 политзаключенных в оккупированном Крыму и России 75 человек - это крымские татары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Крым.Реалии" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 человека в оккупированном Крыму. Двое отбывают наказание, 31 в следственном изоляторе (и еще один человек под судом). Другие находятся в России, из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в следственных изоляторах", - сказала Денисова.

По словам Денисовой, что количество пленных украинцев в РФ и оккупированном Крыму постоянно увеличивается.

Она также сообщила, что из 109 политзаключенных 75 человек - это крымские татары.

Также читайте: КС открыл производство о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения, - офис омбудсмена

Автор: Богдан Гуньковський
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а что они там делают во вражеском государстве ? О_о
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02.02.2021 16:55 Ответить
Вони там в окупації моськовії, як українці були в окупації з 1654 року
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02.02.2021 17:07 Ответить
Конечно растет, выкупать не дают.
В окупованому Криму і РФ понад 100 українських політв'язнів, їхня кількість зростає, - Денісова - Цензор.НЕТ 1919
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02.02.2021 17:09 Ответить
Что-то "вы все фрете". Ведь бубочка сказал, что НИКТО до него не занимался вопросами крысма. И потому какие-то "заключенные в крыму"... Кто это? Только когда бубочка заметил, что он усрался крым оккупировали, то собственно и началась история борьбы за керысм. А ДО ЭТОГО ничего не было. Был, правда, папа бубочки, который ему диплом купил. А так никого.
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02.02.2021 17:41 Ответить
 
 