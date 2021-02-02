В оккупированном Крыму и РФ более 100 украинских политзаключенных, их количество растет, - Денисова

Из 109 политзаключенных в оккупированном Крыму и России 75 человек - это крымские татары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Крым.Реалии" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 человека в оккупированном Крыму. Двое отбывают наказание, 31 в следственном изоляторе (и еще один человек под судом). Другие находятся в России, из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в следственных изоляторах", - сказала Денисова.

По словам Денисовой, что количество пленных украинцев в РФ и оккупированном Крыму постоянно увеличивается.

Она также сообщила, что из 109 политзаключенных 75 человек - это крымские татары.

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