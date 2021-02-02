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Новости Политика Украины
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бренд (42) подделка (414) суд (24699) часы (146) ГБР (2548) Венедиктова (727) Леменов Александр (43)

Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с 2017 года перестала указывать в декларации часы Hublot. Когда ей указали на отсутствие часов в декларации, она предъявила вывод экспертизы о том, что часы - подделка. Дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков.

Об этом сообщил в Фейсбуке основатель организации StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем 10 000 евро все же были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке", - написал Леменов.

По его словам, одесский активист Сергей Стерненко пытался привлечь Венедиктову за недостоверное декларирование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону"

"Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила "оформить" себе документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", - написал Леменов.

Он также добавил, что, помимо этого, написал письмо о Венедиктовой в компанию Hublot.

Также на Цензор.НЕТ: В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова

Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов 01
Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов 02
Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
При этом все знают, что часы - не подделка.
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02.02.2021 16:58
+15
Для венедиктовой десять тысяч евро, как для большинства наших граждан 10 грн.:туда, сюда - народ не обеднеет !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
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02.02.2021 17:01
+12
Самое отвратительно в этой истории то, что тем кто делал заключение, абсолютно похер что все знают....
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02.02.2021 17:03
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При этом все знают, что часы - не подделка.
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02.02.2021 16:58 Ответить
ЦІКАВО.
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02.02.2021 17:02 Ответить
Самое отвратительно в этой истории то, что тем кто делал заключение, абсолютно похер что все знают....
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02.02.2021 17:03 Ответить
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь... (с)
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02.02.2021 17:13 Ответить
еее..... , яка країна такі й експерти, а годинник таки справжній.
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02.02.2021 17:20 Ответить
Как можно не верить экспертам????!
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02.02.2021 17:28 Ответить
Аваков сказал что вот ни фига не аферист, все по Законам Украины.
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02.02.2021 17:06 Ответить
- Рафик нэ виновник савсэм (с)
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02.02.2021 17:14 Ответить
Законы Украины позволяют, да.
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02.02.2021 17:27 Ответить
Нет и никогда не было чести "офицера", как и какой то ещё, кроме самой ЧЕСТИ !
Она или есть или её нет - независимо от родадеятельности!
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02.02.2021 18:46 Ответить
Уходит и прихдит. Замечательно выходит!
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02.02.2021 17:32 Ответить
А вот и не по закону...
По закону, вакантная должность должна быть вакантной на протяжении не менее месяца ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ вакансии ДО конкурса ! Я сомневаюсь,что где то ОТКРЫТО было опубликовано объявление о вакансии и оно ""висело не менее месяца ДО объявления о проведении конкурса !
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02.02.2021 18:44 Ответить
В очередной раз закон будет изнасилован в особо извращенной форме и растоптан!
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02.02.2021 17:00 Ответить
Правда и справедливость. Распяты и четвертованы. Падальщики и шакалы обладывают кости.
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02.02.2021 17:06 Ответить
Для венедиктовой десять тысяч евро, как для большинства наших граждан 10 грн.:туда, сюда - народ не обеднеет !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
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02.02.2021 17:01 Ответить
Слону дробина. Горох и стена. Сизиф и камень. Вода и решето.
Ну вы поняли. Бег на месте.
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02.02.2021 17:03 Ответить
А там ще тіпок є один з Кривого Рогу, так він сховав своє майно від декларування, що робити будете?
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02.02.2021 17:04 Ответить
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 1521
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02.02.2021 17:08 Ответить
Це так зє сцикун звільняти Крим збирався?
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02.02.2021 17:17 Ответить
Не собирался - и не собирается! Не неси ерунду - выбрось, брось каку!
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02.02.2021 17:22 Ответить
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8449 а вавку сцанича пагнабіть?
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02.02.2021 17:38 Ответить
То муж Венедиктовой мутнорылит с увольнением с работы и потом через 10 дней восстановлением, получив при этом 750 тыс грн из бюджета в качестве "помощи", то сама мадам гепрокурорша выкидывает фортели с часиками... Удивляет мелочность и желание везде залезть мордой в корыто наших недоправоохранителей, сами на госслужбе, а хотят жить, как бизнесмены Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2458
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02.02.2021 17:04 Ответить
Странно, что "мама любит скорость" не додумался купить экспертное заключение, что Lexus не Lexus, а китайская копия. Кстати и на дворцы в Конча Заспе можно взять экспертное заключение, что это все муляжи из картона и пластика.
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02.02.2021 17:04 Ответить
Сама она подделка.
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02.02.2021 17:04 Ответить
Дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков.

Хы... -- аж не смешно...*(
С Майданом тоже интересно получилось -- он начался не из-за Яныка и невхождения в ЕС -- а с побития детей. Не из-за политики -- это главное! Потом уже наворотилось всякое... ...но тоже не политическое, а чисто рефлекторное. Кто-то выдвинул какую-то Стратегическую Программу развития Украины? Нет.

Було весело (с) -- стало грустно...
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02.02.2021 17:07 Ответить
так и под Bandiera Rossa в 1917 было весело...такого наворотили-весь мир до сих пор в шоке Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2526
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02.02.2021 17:19 Ответить
Я тебя уверяю -- весь мир помнит только две Мировых Войны -- помнит и скорбит.

А коммуняцкий переворот у Зимнего Дворца -- это внутреннее дело России, с Украиной впридачу.

Антанта не вмешивалась -- сама немцев раскобасила.
А вот все прошлые и нынешнии совки, действительно в шоке до сих пор от самих себя -- и врядли из него выйдут...*)
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02.02.2021 17:27 Ответить
Украина там не участвовала...совсем.это все монхнорылые.а Украину оккупировали в 1922 году.
а комуняцкий переворот помнит весь мир,и давно сделал выводы.потому и зарплаты на Западе не комуняцкие...и социализм в скандинавии построен,бо социализм могут построить социалисты,а никак не комуняки Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2207
вот тебе и бандера росса.или роша
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02.02.2021 17:35 Ответить
Ок -- спорить не буду -- пора мне готовиться пахать на немецкий миф... ...вам бы так научиться мифотворчествовать...
Покец! *)
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02.02.2021 17:44 Ответить
только орднунг соблюдай Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 6324.
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02.02.2021 17:50 Ответить
Всенепременнейше -- siecher!
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02.02.2021 17:52 Ответить
Стратегическую Программу развития Украины в своё время выдвинула Ю.Тимошенко. Проблема в том, что некому её читать.
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02.02.2021 18:58 Ответить
Хитрожопое рашистское животное, меняй ник *краснозадая тряпка*кровавая...
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02.02.2021 19:03 Ответить
Часы дали взяткой, как оригинал. Включила в декларацию.
Сделала экспертизу - оказались подделкой. За фуфловую взятку ничего не делала.
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8795
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02.02.2021 17:08 Ответить
Картохи переел болезный?
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02.02.2021 17:17 Ответить
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8233(с) Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8389
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02.02.2021 17:36 Ответить
Пшло вон отсюда,животное
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02.02.2021 18:59 Ответить
В Украине Светлану уважают практически все, кроме, может быть, сторонников ОПЗЖ. Так что не надо ля-ля! Будем только рады, если Беларусь станет членом ЕС.
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02.02.2021 19:06 Ответить
Учитывая состояние всех аспектов государства, сегодня нормальный украинский генпрокурор должен жить максимум в трёшке на Харьковском массиве. Без сарказма. И министры где-то по соседству. А пока у нанятого за наши налоги государственного менеджмента на руках Хубло, о каком развитии страны они будут думать, если за школу ребёнку в Англии заплати, газон дома в Козине перестели, маме водителя найми... Где время брать?
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02.02.2021 17:16 Ответить
дивуватись нічому.... лошиці могли впарити репліку за 10 штук евро, радість від покупки пройшла, оточуючі нехай думають, що в неї на руці "десятка" евро.... ну ви зрозуміли, 10 евро - дешевка прокурорская.
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02.02.2021 17:16 Ответить
Вот таким пох на поднятие цен как и на бюджетную озоновую дыру....
Тут один выход , как они говорят наказание , Париж или Лондон..Майдан нужно было не закрывать ..Упыри булки расслабили...
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02.02.2021 17:17 Ответить
Теперь любой проворовавшийся чинуша, если на него наедут, может взять заключение, что деньги, которые он украл, фальшивые. Во как, зелепупики, свершилось, коррупция повержена!
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02.02.2021 17:17 Ответить
не удивлюсь если в этом зеленом шапито расследование будет вести сама венедиктова
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02.02.2021 17:26 Ответить
Вы шутите? Вести расследование??? Вы до сих пор верите в сказки??? Наверное вы имели в виду кто будет закрывать дело?
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02.02.2021 17:30 Ответить
Справедливо. Так и будет.
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02.02.2021 17:59 Ответить
Главную прокурорку-в буцигарню! Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8627 прикольно будет Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 7182
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02.02.2021 17:41 Ответить
😂😂😂😂
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03.02.2021 09:34 Ответить
Откуда у этой клизмы в 16 году такие часы? Насосала?
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02.02.2021 17:57 Ответить
Каким придурочным нужно быть прокурором, чтобы самому взять справку о том, что ты сам нарушаешь закон?
Следующая справка будет о том, что она с детства больная на голову.
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02.02.2021 18:06 Ответить
Не... не подумайте плохого. Просто мне надоели ситуации, когда я не могу какую-то тётю трахнуть! А ранее- мог, любую. А тут вона как... часики за такую цену. Скока ж эта тётя в час стоит? А за ночь??? Всё очень плохо, в этой жизни.
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02.02.2021 18:15 Ответить
Убивает не сам факт нарушения закона, а мелочность мотива. Что бы не платить налог на роскошь и сэкономить деньжат. Такие как Венедиктова за недорого покроют любое преступление.
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02.02.2021 18:31 Ответить
значит бинидихтову мона попросить, шоб зделала справку, шо мои "Hublot"- настаясчие? Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 6434
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02.02.2021 18:44 Ответить
Близорукая потворка натягивает глазки поросячьи, а окулярчики одеть с толщиной линз мелкоскопа стесняется не от большого ума...
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02.02.2021 18:53 Ответить
"Косельок, косельок, какой косельок"! Та немає закону проти Генпрокурора!
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02.02.2021 19:42 Ответить
Удачі пане Адвокате. Ну ,а пані "генпрокурорші" ,нарешті потрапити за ґрати хоч і за такий кримінальний проступок.
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02.02.2021 20:26 Ответить
За який проступок? Вона сама підробила товарний знак на годиннику? Недалекий, за таким звинуваченням вона виграє суд ще й компенсацію за моральні збитки відсудить.
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02.02.2021 20:38 Ответить
Не такий вже і проступок. Головне, вчасно вилучити годинник як доказ. Якщо сама добровільно не віддасть, вже підстава для обшуку. Погодьтесь, це круто обшук у генпрокурора, можна ще щось знайти.
Далі, якщо годинник справжній, бо за час до вилучення якби не виготивили схожий підроблений, залежить від свідчень експерта. Уже по експерту може бути справа, а якщо він прямо вкаже на когось, хто примусив його сфальсифікувати експертизу, то ще одна справа, не виключено, що знову по венідіктовій.
Є питання, кому годинник належав раніше (хто купив) і як потрапив в Україну. Маю сумніви, що за нього було сплачено мито, тоді контрабанда. А покупця легко назве швейцарська сторона, за готівку його, скоріш всього, не продають.
Словом, є над чим працювати. Успіху. Хоч нинішнє дбр, яке має вести слідство, під владою,але може десь знайде свою статтю НАБУ, тим більше, воно з експертами вже має досвід роботи.
Незаконне використання торгової марки теж дуже цікава стаття, але про це іншим разом. Це скоріше не стаття, а "чорна мітка" серед порядних політиків і правоохоронців. Недекларування було б дійсно проступком.
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02.02.2021 21:07 Ответить
Пацаны - красавцы!))
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02.02.2021 23:39 Ответить
Когда будет уголовное дело по аферисту-мужу, завладевшего 850 000 грн. бюджетных денег, укравших их у пенсионеров?
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03.02.2021 01:15 Ответить
 
 