Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов. ДОКУМЕНТ
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с 2017 года перестала указывать в декларации часы Hublot. Когда ей указали на отсутствие часов в декларации, она предъявила вывод экспертизы о том, что часы - подделка. Дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков.
Об этом сообщил в Фейсбуке основатель организации StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.
"Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем 10 000 евро все же были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке", - написал Леменов.
По его словам, одесский активист Сергей Стерненко пытался привлечь Венедиктову за недостоверное декларирование.
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"Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила "оформить" себе документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", - написал Леменов.
Он также добавил, что, помимо этого, написал письмо о Венедиктовой в компанию Hublot.
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Она или есть или её нет - независимо от родадеятельности!
По закону, вакантная должность должна быть вакантной на протяжении не менее месяца ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ вакансии ДО конкурса ! Я сомневаюсь,что где то ОТКРЫТО было опубликовано объявление о вакансии и оно ""висело не менее месяца ДО объявления о проведении конкурса !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
Ну вы поняли. Бег на месте.
Хы... -- аж не смешно...*(
С Майданом тоже интересно получилось -- он начался не из-за Яныка и невхождения в ЕС -- а с побития детей. Не из-за политики -- это главное! Потом уже наворотилось всякое... ...но тоже не политическое, а чисто рефлекторное. Кто-то выдвинул какую-то Стратегическую Программу развития Украины? Нет.
Було весело (с) -- стало грустно...
А коммуняцкий переворот у Зимнего Дворца -- это внутреннее дело России, с Украиной впридачу.
Антанта не вмешивалась -- сама немцев раскобасила.
А вот все прошлые и нынешнии совки, действительно в шоке до сих пор от самих себя -- и врядли из него выйдут...*)
а комуняцкий переворот помнит весь мир,и давно сделал выводы.потому и зарплаты на Западе не комуняцкие...и социализм в скандинавии построен,бо социализм могут построить социалисты,а никак не комуняки
вот тебе и бандера росса.или роша
Покец! *)
Сделала экспертизу - оказались подделкой. За фуфловую взятку ничего не делала.
Тут один выход , как они говорят наказание , Париж или Лондон..Майдан нужно было не закрывать ..Упыри булки расслабили...
Следующая справка будет о том, что она с детства больная на голову.
Далі, якщо годинник справжній, бо за час до вилучення якби не виготивили схожий підроблений, залежить від свідчень експерта. Уже по експерту може бути справа, а якщо він прямо вкаже на когось, хто примусив його сфальсифікувати експертизу, то ще одна справа, не виключено, що знову по венідіктовій.
Є питання, кому годинник належав раніше (хто купив) і як потрапив в Україну. Маю сумніви, що за нього було сплачено мито, тоді контрабанда. А покупця легко назве швейцарська сторона, за готівку його, скоріш всього, не продають.
Словом, є над чим працювати. Успіху. Хоч нинішнє дбр, яке має вести слідство, під владою,але може десь знайде свою статтю НАБУ, тим більше, воно з експертами вже має досвід роботи.
Незаконне використання торгової марки теж дуже цікава стаття, але про це іншим разом. Це скоріше не стаття, а "чорна мітка" серед порядних політиків і правоохоронців. Недекларування було б дійсно проступком.