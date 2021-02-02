Против Венедиктовой открыли дело из-за часов за 10 тыс. евро, - адвокат Леменов. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с 2017 года перестала указывать в декларации часы Hublot. Когда ей указали на отсутствие часов в декларации, она предъявила вывод экспертизы о том, что часы - подделка. Дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков.

Об этом сообщил в Фейсбуке основатель организации StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем 10 000 евро все же были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке", - написал Леменов.

По его словам, одесский активист Сергей Стерненко пытался привлечь Венедиктову за недостоверное декларирование.

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"Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила "оформить" себе документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", - написал Леменов.

Он также добавил, что, помимо этого, написал письмо о Венедиктовой в компанию Hublot.

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