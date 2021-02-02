Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - заявил Арестович.

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По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.