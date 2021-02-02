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Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - заявил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+73
Это ты, гнида, расскажи вдовам и сиротам погибших из-за "нарушений!. Мразь и сволочь!
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02.02.2021 17:09
+60
От гнида ватна.
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02.02.2021 17:08
+57
Он думает, что говорит? Убийство наших ребят - это всего лишь "нарушение режима" Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович - Цензор.НЕТ 8830
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02.02.2021 17:08
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Страница 2 из 2
Всё верно он сказал. Два года назад гибло в 5 раз больше и также неподвижно стояли на позициях.
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02.02.2021 17:50 Ответить
Ні. Не стояли. Й крошили тоді сепарню й рашистів бо небуло заборони захищати.
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02.02.2021 18:26 Ответить
Нет, стояли на позиция. Только тогда с обеих сторон по 15 человек гибло, а теперь по три.
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02.02.2021 21:16 Ответить
Вот жеш гнида , шармута Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 9877
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02.02.2021 17:53 Ответить
Буває таке на будь-якій війні, коли не стріляють.
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02.02.2021 17:54 Ответить
щойно повідомили про 200-того воїна ЗСУ... снайпер...

Ах, ти ***** брехлива, зебільна, люська...
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02.02.2021 17:54 Ответить
Этот ублюдок совсем берега попутал! На чью мельницу воду льёшь? Наши Воины гибнут от подлых обстрелов, а, оказывается, проблемы никакой и нет! Просто незначительное нарушение т.н. "мирной инициативы" нашего "луноликого" членограя? Смотрю, что чем дальше, тем больше "лакеи народа" скатываются в сторну предательтва интересов Украины! На словах они все такие правильные, а как до дела - чистой воды вражины!!!
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02.02.2021 18:00 Ответить
"Смотрю, что чем дальше, тем больше "лакеи народа" скатываются в сторну предательтва интересов Украины! На словах они все такие правильные, а как до дела - чистой воды вражины!!!"
_Ну с добрым утром, что ли.
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02.02.2021 18:10 Ответить
Режим был сорван в первый же день орками и ихтамнетами.Впаривать симулякр перемирия на Донбассе после убийств и ранений наших воинов это вообще край идиотизма.Люся либо идиот,либо порохобот на задании для полной дискредитации зевласти. Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 9402
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02.02.2021 18:00 Ответить
Когда арестовичу снесёт башку кацапским снарядом,я тоже скажу что это не срыв режима прекращения огня, а лишь отдельное нарушение.
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02.02.2021 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MFe_rZS55Ys
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02.02.2021 18:08 Ответить
эм а разве суть прекращения огня не заключается В ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ? Какую же чушь несет Арестович.
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02.02.2021 18:15 Ответить
Ты не блей, ты цифру назови: со скольки трупов в день начинается срыв?
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02.02.2021 18:18 Ответить
_Не начинается при любом кол-ве: враги ведь уже в Киеве. Им главное чтобы ВСУ оккупантам урон не наносили, а укропов пусть мочат - чем больше, тем послушней москве будут.
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02.02.2021 19:00 Ответить
А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - заявил Арестович Источник: https://censor.net/ru/n3245572
если для измерения цинизма человека ввести единицу измерения, то её непременно надо назвать арестович
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02.02.2021 18:19 Ответить
1 арестович = 10 иуд.
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02.02.2021 19:01 Ответить
А цена этому в большей или меньшей степени защитники пораненные, ставшие инвалидами и убытые? Так, Аферистович из ЗЕпомойки?
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02.02.2021 18:19 Ответить
Этой тварюке надо поламать руки и ноги. Согласен дать на это денег!
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02.02.2021 18:21 Ответить
И я.
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02.02.2021 20:03 Ответить
Если на 13 частей - то это будет лёгкой травмой.
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02.02.2021 21:42 Ответить
Для цих виродків смерті наших захисників - це просто підпорчена статистика
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02.02.2021 18:22 Ответить
Прострелить би йому голову а потім запитать "яу тобі не зірваний режим тиші" .... падлюки!
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02.02.2021 18:23 Ответить
чмо
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02.02.2021 18:24 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 210Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 6394Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 1041
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02.02.2021 18:28 Ответить
тварь
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02.02.2021 18:28 Ответить
Что бы он сказал, если б погибли там его родственники - падлюка такая.
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02.02.2021 18:36 Ответить
лучше если бы его грохнули самого!
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02.02.2021 18:50 Ответить
Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, - вот это истинное признание,за кажущимся никогда ,не видят реального и очевидного,или видят через очки которые создают в ихних мозгах кажущиеся.(за кажущимся- убитые украинцы.которых он не видит)
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02.02.2021 18:38 Ответить
представляю полторы недели бои, а у них все перемирие
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02.02.2021 18:41 Ответить
Щоб ти, проклятий, загинув, і твоя мама оплакувала тебе так, як матері оплакують наших захисників.
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02.02.2021 18:49 Ответить
Цинізм шльондри зашкалює...
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02.02.2021 18:52 Ответить
а как пел это чмо, как пел и ещё себя военным экспертом выставлял, да сруские гондоны тоже его экспердом кликали.
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02.02.2021 18:52 Ответить
А кого говорящая голова "Орестович" пытается убедить ? Зона ООС превратилась в безопасный тренировочный полигон для наемников из Мордора, а сколько они за аренду платят можно узнать ?
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02.02.2021 18:53 Ответить
Розовощёкий,упитанный..жизнь пока удалась.Конечно же для таких режим не сорван пока можно срывать бабло,--что им солдатская жизнь.Короче: такие в окопах не сидят.
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02.02.2021 18:59 Ответить
Не знал, что можна стрелять, не нарушая режима перемирья, причем нанося потери. Казуистика какая-то.
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02.02.2021 18:59 Ответить
Не розумію чого стільки негодувань по поводу висказувань арестовича. Він тільки виконує доручену йому роботу. Скаже інакше, копнуть у сраку і грошей не заплатять. Він звичайно гнида і зрадник, але він тільки "динамік", "процесор" сидить на банковій. Так, що люди не тратьте свою злість на нещасного арестовича. Я впевнений, що якщо бойко з його опзж прийдуть до влади то арестович заспіває, що українські націоналісти воюють проти "вічної братської любові" з російським народом. І звичайно їх (нас) треба знешкодити. Ось такий він олексій арестович український зрадник і колаборант. Слухати арестовича то себе не поважати.
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02.02.2021 19:01 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 3355
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02.02.2021 19:04 Ответить
Почти каждые день убивают защитников отечества, но по мнению афериста Арестовича это и есть самое настоящее перемирие со стороны российских терорристов.
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02.02.2021 19:02 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 1528
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02.02.2021 19:04 Ответить
Прикончили б Бубочку с Ермаком в зоне ООС и это бы ло бы всего лишь нарушением режима тишины....и национальным праздником.
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02.02.2021 19:09 Ответить
Сколько наших воинов должно погибнуть одномоменто чтобы считать перемирие сорваным? Или сколько погибших должно накопиться?
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02.02.2021 19:12 Ответить
Снайперы врага тупо убирают наших воинов, разве это можно назвать просто какими-то нарушениями?
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02.02.2021 19:21 Ответить
Наших. Не его. Оно - в тылу врага задание своего командования из рф выполняет.
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02.02.2021 21:31 Ответить
Мда..И сивочола свиня чомусь назвала цю вийну незрозумилим словом АТО....А Арестович називае ситуацию коли гинуть наши воины "незначительным нарушением"...и коли ж вона стане "значительным"? Напевно, коли Арестовичу дадуть доброго пидсрачника и вин вилетить з займанои посади...
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02.02.2021 19:22 Ответить
Ясный пень, Арестовичь, пуля ведь не тебе в голову прилетела. А вот если бы тебе прилетела - я бы посмотрел как бы ты умничал и оценивал нарушение это или еще нет.
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02.02.2021 19:34 Ответить
Йому, падлюцi, "кажется"..... виродок
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02.02.2021 19:35 Ответить
арестович мерзость, поедь на передовую и поймай пулю снайпера, может после этого тебе дойдет -нарушение или не нарушения.
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02.02.2021 19:36 Ответить
говно ты люся. люся, ты говно
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02.02.2021 19:59 Ответить
Это как хрен в его жопу вошел на 10 сантиметров или на 5 см
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02.02.2021 20:03 Ответить
конечно ермаку и зельцу в теплом кабинете легко рассуждать о режиме перемирия.... може вы хоть отвечать разрешите? может пусть наши снайпера поработают? *** ну все стратеги прямо киздец какой то один лейтенант профсоюзник сбу наруководил уже до ж о пы второй майор запаса пытается ВСУ управлять, клоун главнокомандующий.... поимо писец какой то!!! чувствую просрем последнее....
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02.02.2021 20:28 Ответить
Режим стоп-крана соблюдается ...в большей или меньшей степени...то есть мозги уже тормозят, но крыша едет по полной... Арестович.
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02.02.2021 20:29 Ответить
я не пи...рас, а так просто в большей или меньшей степени. Геев это не касается.
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02.02.2021 20:30 Ответить
Гнида продажна ти, арестович.
Ти ж не тільки свою гідність продав клоунам, ти оправдуєш загибель наших воїнів. Яких твій дебіл Зе залишив мішенями на передку.
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02.02.2021 20:32 Ответить
Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка
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02.02.2021 21:05 Ответить
Помийний щур обізвався.
Звичайно, всі ж навколо ідіоти, новин не читають і значення слів не розуміють ...
Орки вогонь ніколи не припиняли.
Для одного урода =нє стрєляют=, для цього - =нє сорван= ...
Ще не сказали, що вбиство нашого військового - це провокація. Бо раніше так говорили.
На все готові, аби х**ло не гнівати.
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02.02.2021 21:06 Ответить
Ворог.
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02.02.2021 21:32 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 4487
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02.02.2021 21:23 Ответить
отстрелить козлу яйца, если они у него еще есть
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02.02.2021 21:28 Ответить
жалко що далеко від Київа, взяв би вили і "приколов" би цього москальского щура......
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02.02.2021 21:34 Ответить
Климаксная Люська вылизывает своего бездарного кормильца. Две недели орки могут наступать всей бандой на Киев, а убогая будет считать, что решение прекращения огня продолжается. Что же ты, гнида, это не на передовой заявляешь?
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02.02.2021 21:38 Ответить
Потому что он кремлю в тылу Украины нужен.
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02.02.2021 22:12 Ответить
нда, человек кадровый офицер капитан вроде ГуРа. а на службу мобилизовался в 2018 году, хотя поместка уверен было в 14-м, не понятно!
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02.02.2021 21:41 Ответить
ведущие ОГОНЬ боевики не срывают режим ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ а лишь "нарушают"??. А нарушение это не срыв?? На кого твой трёп расчитан? Ты либо сидишь на диете либо не сидишь, Люся!! полумер здесь нет, когда речь идет о раненных и убитых!!!
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02.02.2021 22:17 Ответить
Арестович - це муХа біля купи зеленого лайна 🤣🤣🤣
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02.02.2021 22:28 Ответить
За погибшего американского солдата, роняют все к херам десятками гектар, а тут пох. убивайте сколько хотите, гребанные клоуны
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02.02.2021 22:43 Ответить
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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02.02.2021 22:46 Ответить
Навіть важко коментувати цю цинічну "помийну крису", як він сам себе позначив! Маю надію, що тебе, смердюча люся, бумеранг обов'язково наздогонить!
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02.02.2021 22:47 Ответить
Арестович комментирует свое мнение. А где мнение ПреЗедента? Он-то почему скромно молчит ? Ведь военные это его зона ответственности!
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02.02.2021 22:54 Ответить
підарас..
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02.02.2021 23:09 Ответить
Люська, тебе никто не верит. Уймись...
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02.02.2021 23:15 Ответить
"Перемирие" - это одностороннее прекращение огня со стороны ЗСУ.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
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02.02.2021 23:54 Ответить
За убийства украинских воинов, которых ежедневно унижает 4-жды уклонист от военных повесток, клоун Зе, по недоразумению ставший Президентом Украины (прости, Господи), отвечать придется не только ему, но и всяким ермакам- кравчукам- аристовичам.
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03.02.2021 01:11 Ответить
Едь тогда на 1 линию.....
Ты же герой..... В тыл врага ходил.....
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03.02.2021 03:23 Ответить
Барон Арестаузен!!!
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03.02.2021 03:36 Ответить
Щоб тобі гнида так прилетіло в мозги....
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03.02.2021 08:15 Ответить
гнида
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03.02.2021 11:23 Ответить
Ти б таке в Ізраїлі виригнув!!!:- тобі б пояснили, швидко!!!
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03.02.2021 13:34 Ответить
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