Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович
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Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По мнению Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.
"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - заявил Арестович.
По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Ах, ти ***** брехлива, зебільна, люська...
_Ну с добрым утром, что ли.
если для измерения цинизма человека ввести единицу измерения, то её непременно надо назвать арестович
Ти ж не тільки свою гідність продав клоунам, ти оправдуєш загибель наших воїнів. Яких твій дебіл Зе залишив мішенями на передку.
Звичайно, всі ж навколо ідіоти, новин не читають і значення слів не розуміють ...
Орки вогонь ніколи не припиняли.
Для одного урода =нє стрєляют=, для цього - =нє сорван= ...
Ще не сказали, що вбиство нашого військового - це провокація. Бо раніше так говорили.
На все готові, аби х**ло не гнівати.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
Ты же герой..... В тыл врага ходил.....