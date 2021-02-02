Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача"
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о закрытии детективом НАБУ уголовного производства в отношении так называемых "пленок Деркача".
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник, 1 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 21.01.2021, которым отказано в удовлетворении жалобы на постановление детектива НАБУ от 30.12.2020 о закрытии уголовного производства №42020000000000902. По результатам судебного заседания коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение следственного судьи - без изменений ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
В суде напомнили, что постановлением детектива НАБУ уголовное производство закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии пятого Президента Украины состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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"Реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи. Знаю, генеральна прокурорка Ірина Венедиктова ще вчора (19 травня - "Н") зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача і будуть це розслідувати. Думаю, що це може бути сприйняте як державна зрада", - сказав глава держави."
Це так і "зрада" Нескоромного зрадою скоро не буде...