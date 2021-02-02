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Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о закрытии детективом НАБУ уголовного производства в отношении так называемых "пленок Деркача".

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 1 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 21.01.2021, которым отказано в удовлетворении жалобы на постановление детектива НАБУ от 30.12.2020 о закрытии уголовного производства №42020000000000902. По результатам судебного заседания коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение следственного судьи - без изменений ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

В суде напомнили, что постановлением детектива НАБУ уголовное производство закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии пятого Президента Украины состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Топ комментарии
+9
Если бы Трамп остался президентом: дело бы продолжили, зеленский бы лизал зад(а то и другие места) Трампу
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02.02.2021 17:43
+8
Вот что Байден животворящий делает.... Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача" - Цензор.НЕТ 9313
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02.02.2021 17:47
+5
бувають же судді чесними, хоча би через раз, особливо в структурах, які встигли ще "з-за Пороха" реформувати і набрати новий штат: Верховний суд і Антикорупційний суд
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02.02.2021 17:51
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Если бы Трамп остался президентом: дело бы продолжили, зеленский бы лизал зад(а то и другие места) Трампу
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02.02.2021 17:43 Ответить
- В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, бежали, как гуси, беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. (с)
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02.02.2021 17:44 Ответить
Вот что Байден животворящий делает.... Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача" - Цензор.НЕТ 9313
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02.02.2021 17:47 Ответить
бувають же судді чесними, хоча би через раз, особливо в структурах, які встигли ще "з-за Пороха" реформувати і набрати новий штат: Верховний суд і Антикорупційний суд
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02.02.2021 17:51 Ответить
Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938 Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938 Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938
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02.02.2021 18:13 Ответить
Як закрили ? Старшой же казав...
"Реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи. Знаю, генеральна прокурорка Ірина Венедиктова ще вчора (19 травня - "Н") зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача і будуть це розслідувати. Думаю, що це може бути сприйняте як державна зрада", - сказав глава держави."

Це так і "зрада" Нескоромного зрадою скоро не буде...
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02.02.2021 18:12 Ответить
Маятник же колихнувся в іншу сторону.
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02.02.2021 19:17 Ответить
А где обещанная пресс-конференция нескромного ? Или Зеублюдки перекупили ,как всегда ? Кина не будет 🧐
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02.02.2021 18:19 Ответить
Честные у нас в Украине флюгерные судьи, работают как ветер подует Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6094
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02.02.2021 19:15 Ответить
 
 