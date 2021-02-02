Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР"

Сергей Титов признал, что его издание "отчаянно боролось за возможность не писать говно", но их переживания "перечеркнули решения людей в костюмах, которым по##й на журналистов".

О своем решении оставить Mash Титов сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это). Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно", - написал он.

По словам Титова, работу талантливых сотрудников издания "просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым по##й на журналистов".

Читайте на Цензор.НЕТ: 16-уровневый бункер, "Димина дача" и две аквадискотеки, - расследование "Медузы" о дворце Путина в Геленджике (обновлено)

"Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму, но все это решали не они. А выше — как в ##учем СССР. И пусть они идут на##й. Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы", - написал Титов.

Напомним, в конце января издание Mash опубликовало видео, якобы снятое во дворце Путина в Геленджике. Авторы съемок утверждали, что здание не окончено, внутри - бетон и голые стены.

Также на Цензор.НЕТ: Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное