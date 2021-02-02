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обстрел (20144) Донбасс (26945) потери (3858)

Украинский воин погиб от пули снайпера возле Шумов, вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Пивденного и Павлополя, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин погиб от пули снайпера возле Шумов, вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Пивденного и Павлополя, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ "Восток"

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
Арестович сейчас скажет "все норм, крысы помойные, так и должно быть"
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02.02.2021 18:03
+20
Кров воїна на руках говнокомандувача ....
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02.02.2021 18:05
+20
Світла пам"ять нашому загиблому Українцю !
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02.02.2021 18:15
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а накуя вы за бубочку голосовали?
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02.02.2021 18:05 Ответить
Арестович сейчас скажет "все норм, крысы помойные, так и должно быть"
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02.02.2021 18:03 Ответить
точніше Люська-склизький язик
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02.02.2021 18:12 Ответить
02.02.21 17:05 Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6385 . Источник: https://censor.net/ru/n3245572
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02.02.2021 18:27 Ответить
Дубособачий рот і аресткриса помийна, скоро побіжать за вовком.
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02.02.2021 19:38 Ответить
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9007
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02.02.2021 20:56 Ответить
"все норм, крысы помойные, так и должно быть во время режима прекращения огня". Не каждую минуту стреляют, значит есть прекращение огня. Говорят, люди всех оценивают по себе. Позорная кремлёвская крыса всех считает такими же как оно, это существо.
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02.02.2021 19:41 Ответить
знову провокація
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02.02.2021 18:04 Ответить
Та ні, то "порушення режиму припинення вогню". "Режим припинення вогню", Карл!
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02.02.2021 19:04 Ответить
Кров воїна на руках говнокомандувача ....
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02.02.2021 18:05 Ответить
Он всех давно похоронил, еще "героически" отстаивая Крым четыре раза...
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02.02.2021 18:12 Ответить
Сколько ещё нужно убитых чтобы Зечмо официально заявило что никакого перемирия и режима прекращения огня не существует?
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02.02.2021 18:10 Ответить
_А врагу Украины насрать, чем больше - тем лучше. Главное чтобы оккупантам урон не наносили.
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02.02.2021 18:19 Ответить
Це війна закінчена, що тери кожен день вбивають наших?!
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02.02.2021 18:11 Ответить
Світла пам"ять нашому загиблому Українцю !
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02.02.2021 18:15 Ответить
Так, новини погані, але навіщо дублювати?
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02.02.2021 18:17 Ответить
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1944

...
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02.02.2021 18:18 Ответить
почему скрывают информацию сколько оркских снайперов было ликвидировано с начала года?
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02.02.2021 18:21 Ответить
бо ніскільки
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02.02.2021 18:22 Ответить
Їхні снайпери вже не ховаються , а приносять на передову дивани й крісла , вмощуются зручненько , ставлять на столик гвинтівку і пивко , і луплять по наших як в тирі . А шо ж , боятись їм все одно нічого . Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2380 .
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02.02.2021 18:35 Ответить
тоді в ЗСУ-заробітчани,
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02.02.2021 18:52 Ответить
RIP
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02.02.2021 18:22 Ответить
Падла зеленая говорит что все ОК, никакой войны нет, сплошное перемирие...
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02.02.2021 18:23 Ответить
Sharp`s

В моєму фейсбуці стало Росії більше, ніж треба. Це тому, що можливо навіть ви спостерігаєте за їхніми подіями. Може навіть уважно. А то й навіть затамувавши подих.

Друзі, дуже важливо, щоб ви розтамували назад свій подих. Зробіть це негайно, сьогодні.

Зрозумійте, що ви нічого там не зрозумієте. З цими людьми ви не близькі, хоча знаєте їхню мову та цитати з їхніх фільмів. Там відбувається не те, що ви думаєте. А те, що ви думаєте, там не відбувається і не відбудеться.

Якщо намагаєтесь подумки почати зі мною діалог, краще припиніть. Для експерименту попробуйте почитати літературний спадок, написаний за десять-двадцять років до їхніх попередніх великих революцій. Якогось Чєхова чи інших братьєв Карамазових. І коли сторінці на п'ятдесятій ви офігієте від того, що робиться у їхніх мізках, мотивах та емоціях, то закрийте ту книжку і йдіть далі будувати культурний мур на своєму внутрішньому східному кордоні. Ідіть ставайте конкурентними в Європі, вичавлюйте з себе штірліца і відкривайте для себе справжній світ, він є.

І дуже важливо, щоб ми з вами все це встигли до того, як Росію очолить який-небудь навальний ліберал. Бо відчуємо на власному лобі силу удару історичних граблів.

Pavlo Kovtonyuk (с).
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02.02.2021 18:23 Ответить
Україна відбудется коли її мас медіа переключаться іх московії на життя західних країн. У нас більш спільного з європейцями аніж із групою народів і народностей східняцьких боліт і полуношної тундри.
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02.02.2021 18:41 Ответить
У відповідь слід накривати ворогів важкими мінами. Типу вастамнет, і настутнет.
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02.02.2021 18:24 Ответить
Это как-то отразится на снайперах?
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02.02.2021 18:52 Ответить
На ваших кацапах відіб'ється.
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02.02.2021 18:54 Ответить
У Слуґ народа інші проблеми:
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2618
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02.02.2021 18:26 Ответить
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3245586

=============
Письменно или усно сообщили? И как сообщали, точнее какая поза была: на коленях или на четвереньках?
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02.02.2021 18:31 Ответить
Абсолютно ничтожная власть. Подонки.
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02.02.2021 18:40 Ответить
Когда уже в зелю пуля снайпера попадет?
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02.02.2021 18:43 Ответить
В него москали стрелять не будут. Путлер сказал - Табу.
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02.02.2021 19:23 Ответить
Да какая разница кто, москали или нет, мало ли на фронте шальных пуль?
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02.02.2021 19:41 Ответить
Типові терористи. Це в них зветься - прінужденіє к міру - рюсському міру. Потрібно за одного забрати 10 орків.
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02.02.2021 18:46 Ответить
Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року.
У листі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі терміном на 20 років. Одні вмирають інші роблять гешефт торгуючі Україною з її ворогом. Цікаві часи безпринципності і зради.
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02.02.2021 18:48 Ответить
Арестович говорит, что стреляли неприцельно, поэтому это нарушением перемирия даже не считается.
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02.02.2021 19:16 Ответить
Фото Радио Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/elita-psevdoelita-narod-********/31080910.html
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4923
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02.02.2021 19:29 Ответить
Пане Хомчак то антиснайперські системи не актуальні на фронті, так?
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02.02.2021 20:17 Ответить



Замполіт гестапо

@ZampolitGistapo

·2 ч

"Перемир'я зеленськаго" Україна зазнала ще однієї непоправної втрати на фронті. Поблизу Торецька, що на Донеччині, російський снайпер смертельно поранив військовика ЗСУ.

Кожного дня загиблі та поранені, потерпілий боягузливо мовчить, "иксперд" Люся втирає дичину... Потвори!
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02.02.2021 20:34 Ответить
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6676
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02.02.2021 20:41 Ответить
А что сделали мы?...Может разнесли там все в хлам ,в радиусе километра ,с помощью Байрактаров?!... Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1009
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02.02.2021 20:57 Ответить
Разнесли или нет, но некоторое время назад был примерно получасовой бой, достаточно интенсивный ...
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02.02.2021 21:22 Ответить
Пам"ять загиблому!!! А Арестовичам з ГОЛОВКОМАМИ, які кажуть, що непріцільно вбивати не є обстрілом!!!-щоб та куля в лобі встрягла!!!
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03.02.2021 15:45 Ответить
 
 