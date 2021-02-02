Украинский воин погиб от пули снайпера возле Шумов, вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Пивденного и Павлополя, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В течение текущих суток, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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В моєму фейсбуці стало Росії більше, ніж треба. Це тому, що можливо навіть ви спостерігаєте за їхніми подіями. Може навіть уважно. А то й навіть затамувавши подих.
Друзі, дуже важливо, щоб ви розтамували назад свій подих. Зробіть це негайно, сьогодні.
Зрозумійте, що ви нічого там не зрозумієте. З цими людьми ви не близькі, хоча знаєте їхню мову та цитати з їхніх фільмів. Там відбувається не те, що ви думаєте. А те, що ви думаєте, там не відбувається і не відбудеться.
Якщо намагаєтесь подумки почати зі мною діалог, краще припиніть. Для експерименту попробуйте почитати літературний спадок, написаний за десять-двадцять років до їхніх попередніх великих революцій. Якогось Чєхова чи інших братьєв Карамазових. І коли сторінці на п'ятдесятій ви офігієте від того, що робиться у їхніх мізках, мотивах та емоціях, то закрийте ту книжку і йдіть далі будувати культурний мур на своєму внутрішньому східному кордоні. Ідіть ставайте конкурентними в Європі, вичавлюйте з себе штірліца і відкривайте для себе справжній світ, він є.
І дуже важливо, щоб ми з вами все це встигли до того, як Росію очолить який-небудь навальний ліберал. Бо відчуємо на власному лобі силу удару історичних граблів.
Pavlo Kovtonyuk (с).
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Письменно или усно сообщили? И как сообщали, точнее какая поза была: на коленях или на четвереньках?
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року.
У листі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі терміном на 20 років. Одні вмирають інші роблять гешефт торгуючі Україною з її ворогом. Цікаві часи безпринципності і зради.
Замполіт гестапо
@ZampolitGistapo
·2 ч
"Перемир'я зеленськаго" Україна зазнала ще однієї непоправної втрати на фронті. Поблизу Торецька, що на Донеччині, російський снайпер смертельно поранив військовика ЗСУ.
Кожного дня загиблі та поранені, потерпілий боягузливо мовчить, "иксперд" Люся втирає дичину... Потвори!