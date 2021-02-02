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"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Луцком районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13-ю заложниками в центре Луцка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Во время заседания Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошом 21 июля 2020.

Подозреваемый в суде не признал свою вину.

"Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина - перед заложниками. Но это мое личное дело", - сказал Кривош.

Судебное заседание длилось почти полтора часа. Максиму Кривошу, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил содержание под стражей на 60 суток.

Также читайте: "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове

Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Читайте: "Луцкий террорист" Кривош объявил голодовку, в знак протеста против условий содержания в СИЗО, - адвокат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Еще один лох! Зеля ж ему наобещал как на предвыборном марафоне и скорее всего тоже развел его коммуналкой.......
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02.02.2021 18:00
+9
а я бы отдал ему президента
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02.02.2021 18:02
+7
А когда посадят Зелю?
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02.02.2021 18:09
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Логично ... "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 1884
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02.02.2021 17:58 Ответить
Еще один лох! Зеля ж ему наобещал как на предвыборном марафоне и скорее всего тоже развел его коммуналкой.......
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02.02.2021 18:00 Ответить
Так він же з ваших, з буйних, виступив проти зебілів. "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 7523
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02.02.2021 18:04 Ответить
Ти об сосну стукнувся, зебіл? Якраз твого зеленського той кривош дуже хвалив.
От прям як ти)
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02.02.2021 18:16 Ответить
Я жодного чиновника тут (реєстрація в 2012 році) зроду віку не хвалив та не хвалю, зебіл.
А ти та він з трусів вискакуєте.
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02.02.2021 18:19 Ответить
неее такого Президента страна утеряла... прям слезу прошибло....
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02.02.2021 18:51 Ответить
а я бы отдал ему президента
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02.02.2021 18:02 Ответить
А когда посадят Зелю?
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02.02.2021 18:09 Ответить
На ботів не варто звертати увагу .
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02.02.2021 18:18 Ответить
Точно на зеботів не потрібно звертати уваги, а просто спамити нх!
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02.02.2021 19:16 Ответить
спасибо за вопрос. надеюсь в 2021 году.
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02.02.2021 19:24 Ответить
сопля спешит на помощь
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02.02.2021 18:12 Ответить
_Ну так оваков ему говорил, видно, что это флешмоб такой. Ну или учения. А закрыли и дело шьют - не понарошку. Абидна, слюшай!
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02.02.2021 18:15 Ответить
"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 3080

...
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02.02.2021 18:16 Ответить
Вася Шевченко , а я думав що ти ліпший серед порохоботів . ((
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02.02.2021 18:22 Ответить
та не... я только учусь ))))
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02.02.2021 18:30 Ответить
Прибавку к пенсии получаешь ? )) Или сначала за выслугу ? )))
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02.02.2021 18:41 Ответить
абы ж то! на добровольных началах ... и ради собственного удовольствия ))))
а у Вас с этим как?
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02.02.2021 18:48 Ответить
Аналогично .
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02.02.2021 18:59 Ответить
бывает ))))
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02.02.2021 19:05 Ответить
Не новость , а говно !

Админы -- нахера делать рекламу психопатам - социопатам ?!

Чем меньше об их говорят , чем меньше в будующем будет появляться новых желающих через захват живых людей в заложники обратить внимание на дискриминацию тараканов и тополинового пуха !
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02.02.2021 18:19 Ответить
"Патриот"? "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 2449
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02.02.2021 18:26 Ответить
Норвежский террорист Брэйвик завалил кучу людей и сидит в комфортабельной тюряге с интернетом и прочими западными погремушками.Кого завалил этот Чувак? "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 5567
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02.02.2021 18:28 Ответить
рейтинг
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02.02.2021 19:39 Ответить
Нашли Усаму Бэн ладена "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 5669
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02.02.2021 18:29 Ответить
зе выполнил бессмысленное требование безмозглого террориста-приколиста (видио)
https://youtu.be/L5hUKAMDCyw

и тот сразу вышел сдаваться (ждал 5 минут))) ибо БТР ...припознился))))))

"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 5988

помните???
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02.02.2021 18:45 Ответить
Понятно, шо спектакль. только хто режисер и продюссер?
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02.02.2021 20:04 Ответить
"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 9384
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02.02.2021 18:46 Ответить
На дурку вирішив закосити?... "Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 8721
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02.02.2021 19:27 Ответить
 
 