Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской

Допросить беглого экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону невозможно, потому что Россия не предоставляет для этого соответствующую международную помощь.

Об этом заявил руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на то, что дело, мол политическое", - сказал Донской.

По его словам, адвокаты Януковича хорошо знают, что Россия не дает возможности провести его допрос на своей территории.

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"Создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели. При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать", - добавил Донской.

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Адвокат Януковича Сердюк заявляет, что никаких подозрений его подзащитному не вручали.

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