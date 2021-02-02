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Новости Политика Украины
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допрос (1368) Россия (91256) Янукович (30770) Донской (23) Офис Генпрокурора (2042)

Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской

Допросить беглого экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону невозможно, потому что Россия не предоставляет для этого соответствующую международную помощь.

Об этом заявил руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на то, что дело, мол политическое", - сказал Донской.

По его словам, адвокаты Януковича хорошо знают, что Россия не дает возможности провести его допрос на своей территории.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

"Создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели. При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать", - добавил Донской.

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Адвокат Януковича Сердюк заявляет, что никаких подозрений его подзащитному не вручали.

Также на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Витьку еще предстоит попить чайку, чи натянуть трусы с "новичком". Это Роисся, шлепер..
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02.02.2021 18:31
+2
Якщо Овоч бажає щоб його допитали ,то нехай їде в Київ до прокурорів !! Чи в Україні прокурори до всіх підслідчих по домах допити здійснюют !!!)))
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02.02.2021 18:34
+1
А в Минск поехать, слабо? Там походу и с Кравчуком побазарят! Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8232
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02.02.2021 18:42
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Витьку еще предстоит попить чайку, чи натянуть трусы с "новичком". Это Роисся, шлепер..
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02.02.2021 18:31 Ответить
А ПРИСТРЕЛИТЬ МОНА.... овощное рагу у Ростови....?????
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02.02.2021 18:50 Ответить
Якщо Овоч бажає щоб його допитали ,то нехай їде в Київ до прокурорів !! Чи в Україні прокурори до всіх підслідчих по домах допити здійснюют !!!)))
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02.02.2021 18:34 Ответить
А в Минск поехать, слабо? Там походу и с Кравчуком побазарят! Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8232
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02.02.2021 18:42 Ответить
Допросить Януковича в Ростове-на-Дону (полное название города) невозможно, прокурор Донской
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02.02.2021 18:41 Ответить
С такой властью в Украине как сейчас, как бы Янукович шпану на Банковой не допрашивал....
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02.02.2021 18:42 Ответить
Кажуть что агент КГБ с 1974 года подпольная погремушка "ХАМ"...,Хвидорович пишет книгу "Майн Кампф" Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1254 Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1254
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02.02.2021 18:45 Ответить
Допросить Януковича в Ростове, невозможно, потому что он там не живет и не бывает. Адрес м/ж Януковича, известен: поселок Баковка Одинцовского района Московской области, ул. Лесная, 25Б. Там забор 5-ти метровый, стекла пуленепробиваемые, охраняется подразделением "Охрана" МВД РФ. Достаточно уже про Ростов, нашли нищеброда)))
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02.02.2021 18:53 Ответить
Белорусский оппозиционный сайт НЕХТА,копался в прошлом Лукашеску, его отца и деда.Интересные подробности вылезли наружу.Дед Лукашеску был в банде Чернорубашечников РАБссии,а отец служил полицаем Вермахта...,странно отец Вихтара Индюковича тоже был полицаем в 1943 году на территории Белоруси...братаны блин...
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02.02.2021 18:54 Ответить
допросить ... пожурить .. по плечу похлопать... фу... все больше склоняюсь к методам массада...
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02.02.2021 19:03 Ответить
Догадайтесь с одного раза ,почему фюрер Кремля засекретил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года...?
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02.02.2021 19:03 Ответить
Архивы НКВД СССР засекречены до 2050 года.Мавзолейные,а вы точно воевали с Гитлером?
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02.02.2021 19:18 Ответить
 
 