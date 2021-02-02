МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ"
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Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, слова которого цитирует пресс-служба МИД Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.
В то же время интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что в понедельник Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД КНР, в котором высказана обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов "Мотор Січ", в частности, применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.
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Напомним, Зеленский по решению СНБО 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок.
ПАО "Мотор Січ" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
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какойто очень старый двигатель, у Китая есть и поновее вероятно.
они Российские самолеты копируют.
Эээ, я надеюсь, ты это несерьезно, правда?
США помогают НАРОДУ УКРАИНЫ.
Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС) 2020:
1. Китай - 27,804,953 млн. долларов
2. США - 20,289,987
3. Индия - 11,321,280
4. Япония - 5,451,452
5. Россия - 4,176,350
6. Германия - 4,160,925
7. Индонезия - 3,778,134
8. Бразилия - 3,316,920
9. Великобритания - 2,975,557
10. Франция - 2,860,018