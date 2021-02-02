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МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов

Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, слова которого цитирует пресс-служба МИД Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.

В то же время интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что в понедельник Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД КНР, в котором высказана обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов "Мотор Січ", в частности, применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне"

Напомним, Зеленский по решению СНБО 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок.

ПАО "Мотор Січ" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Также на Цензор.НЕТ: Целью санкций против Skyrizon мог быть запрет на проведение собрания акционеров, - заявление DCH

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Китай идет в сраку как и кацапы МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4419
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02.02.2021 19:02
+20
перестанут продавать нам низкокачественные подделки?
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02.02.2021 19:04
+16
І то прада. Навіщо нам двигуни для АНів та вертольотів. Віддамо китайцям а шо не заберуть то в металобрухт. Навіщо нам взагалі авіація, на волах будемо їздити.
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02.02.2021 19:12
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Страница 2 из 2
Технологии применяемые на заводе Мотор-Сич угрожают Америке другими словами...,а в простонародии китайцы хотят украсть завод с американскими технологии..Это называется промышленный шпионаж....Байден этого не допустит...
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02.02.2021 19:25 Ответить
Этого завода уже нет. Поздравляю. Он был самым последним...
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02.02.2021 19:27 Ответить
Ну и лохи же эти китайцы - заплатили за то , чего уже нет... МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 2699
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02.02.2021 19:34 Ответить
Ну, о лохах скоро вы все тут посмеётесь. Без меня. Мне эта вся срань надоела.
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02.02.2021 19:37 Ответить
Вся техдокументация по Д136(36) и не только уже в Китае... и завод построен и жилье для спецов. Оставалось фактически "узаконить" до конца сделку и пойдет полным ходом выпуск двигателей под маркой поднебесной и в Китае и Рашу.
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02.02.2021 19:38 Ответить
Д-136 - авиационный турбовальный двигатель, разработанный в конце 1970-х годов в ГП "Ивченко-Прогресс" на базе ТРДД Д-36.

---------
какойто очень старый двигатель, у Китая есть и поновее вероятно.
они Российские самолеты копируют.
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03.02.2021 04:45 Ответить
богуслаев сам себе продал завод под видом китайского инвестора. Чтобы производить и ремонтировать двигатели для рашки. А в случае чего ничего не знаем - это китайцы заказывают.
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02.02.2021 19:33 Ответить
Тут либо Китай схавает Украину , либо Америка . Я лично ставлю на Америку .
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02.02.2021 19:37 Ответить
У Украины почти нет никаких экономических отношений с США, а Китай занимает первое место.
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02.02.2021 19:46 Ответить
Да ты неистовый однако.
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02.02.2021 19:50 Ответить
Зелені неЛохи і "роялісти" вже й з Китаєм посварились... Для повного "щастя" не вистачає лише повністю знищити стосунки з США і ЄС.
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02.02.2021 20:03 Ответить
Зеленский, конечно, молодец. Но возникает вопрос- кто и какого фуя запустил китаёз в Мотор Сич??? МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4037 Ведь сколько раз США предупреждали, чтобы мы не смели этого делать! И у самих мосхов не хватает НЕ допускать иностранцев до ТАКОГО предприятия, тем более Китай? Нет слов......
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02.02.2021 20:17 Ответить
богуслаев старое ******* туда и запустил косоглазых
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02.02.2021 20:56 Ответить
"Китаезы" выкупили акции в 2016-17 годах. Зеленский тогда народ смешил в 95-м кв.
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02.02.2021 20:58 Ответить
Понятно. "Слава ГЕТЬману!" МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4722
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02.02.2021 21:28 Ответить
Ведь сколько раз США предупреждали, чтобы мы не смели этого делать!


Эээ, я надеюсь, ты это несерьезно, правда?
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02.02.2021 21:05 Ответить
Серьёзно. А что? Поищи в сети. Считаю ВПОЛНЕ нормальным, что наш стратегический партнёр не даёт местным ворам уничтожать Украину.
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02.02.2021 21:29 Ответить
ВПОЛНЕ нормальным было бы для независимого, самостоятельного государства, самолично определять такие вопросы. Вот ЭТО было бы нормальным, гений. Хотя ты прав, вольному воля, свободному рай МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 9742
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02.02.2021 21:39 Ответить
А Мотор Січ, що вже продали Китаю? Завод негайно націоналізувати. Вигнати звідта усіх козломордих і китайців. Поставити професіне патріотично налаштоване керівництво і починати виробляти продукцію та реалізовувати її на світових ринках.
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02.02.2021 21:06 Ответить
Национализировав предприятие без улаживания конфликта с китайцами - мы на мировые рынки не выйдем. Потому как, если те подадут в арбитраж, а мы его проиграем и не выплатим - никто продукцию Мотор сичи покупать не будет
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02.02.2021 21:14 Ответить
Все можна зробити, якщо цього дуже захотіти....
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02.02.2021 21:16 Ответить
Государство- это олиграхи, кац. Если бы они "всё определяли", то давно не было бы Украины.
США помогают НАРОДУ УКРАИНЫ.
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02.02.2021 22:52 Ответить
Эдуард Силенко Поцікався, спочатку, на скільки мільярдів, Україна, продає Китаю, своїх товарів.
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02.02.2021 22:36 Ответить
Теперь ещё китайцы требуют три лярда... Кстати, что там с долгом Януковича в Лондонском суде?
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02.02.2021 21:15 Ответить
Ті, хто каже, що Мотор Січ нічого не варте- повні ідіоти!!! Це стратегічне підприємство. І Богуслаєв- не герой України, а зрадник, який продає інтелектуальну власність держави Україна, його треба судити. Але Богуслаєв це робив, мабуть, не без згоди Януковича, який цьому сприяв, тому що йому взагалі було насрати на все, за виключенням своєї кишені. Їтось може сказати, що я не експерт, але тоді послухайте, що про це каже колишній голова зовнішньої розвідки та голова СБУ Ігор Смешко. Гадаю, що він уж точно в курсі.
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02.02.2021 21:15 Ответить
Тут всі такі герої. Китай може запросто закрити імпорт залізної руди з України, особливо нічого і не відчувши. А нам буде попа тоді. Долар по 300 чекайте.
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02.02.2021 21:35 Ответить
читаю бред патриотический от особо одаренных разумом и охреневаю...) Китай США за шкурку держит, не считая весь остальной мир, а они тут чешут -"Да пошел он, этот Китай...! " Он то идёт и будет идти... вперёд...А местячковые патриоты как цацали, так и будут шкурку цацать... китайскую...)
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02.02.2021 22:30 Ответить
ну с китаем шутки плохи , все же 1я экономика мира.

Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС) 2020:
1. Китай - 27,804,953 млн. долларов
2. США - 20,289,987
3. Индия - 11,321,280
4. Япония - 5,451,452
5. Россия - 4,176,350
6. Германия - 4,160,925
7. Индонезия - 3,778,134
8. Бразилия - 3,316,920
9. Великобритания - 2,975,557
10. Франция - 2,860,018
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03.02.2021 04:47 Ответить
как всегда обосрались. позорищще..на весь мир. Забудьте про инвестиции
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04.02.2021 17:05 Ответить
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