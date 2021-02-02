МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ"

Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, слова которого цитирует пресс-служба МИД Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.

В то же время интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что в понедельник Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД КНР, в котором высказана обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов "Мотор Січ", в частности, применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.

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Напомним, Зеленский по решению СНБО 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок.

ПАО "Мотор Січ" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

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