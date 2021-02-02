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Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко

С 16 июля 2022 года за нарушение языкового закона в Украине будут штрафовать не только заведения, но и конкретных людей – госслужащих, судей, официантов и других.

Об этом заявил в комментарии УП руководитель юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергей Рябенко, передает Цензор.НЕТ.

"Статья 188-52 КУоАП (которая предусматривает штрафы для конкретных лиц. - Ред.) пока не заработала. Эти санкции можно будет применять только с 2022 года. Зато 57 статья (о штрафах для субъектов хозяйствования. - Ред.) и 30 (о праве на обслуживание на украинском. - Ред.) работают уже", - отметил он.

По словам Рябенко, в 2022 году штрафы будут зависеть "от того, с каким именно нарушением мы столкнемся, и какую именно часть статьи 188-52 мы будем применять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском

"Статья имеет несколько частей, каждая из них касается отдельной сферы и имеет свою штрафную санкцию. Если речь идет о нарушении требований закона относительно применения государственного языка во время заседаний, встреч или мероприятий, которые проводятся в определенном органе (первая часть статьи. - Ред.), то административный штраф будет наложен на того государственного служащего или руководителя органа, который допустил такое нарушение. А вот четвертая часть закона, которая охватывает "иное, чем определено в первой-третьей частях", будет касаться в том числе и сферы обслуживания - тогда санкция будет применена к работнику субъекту хозяйствования, который обслуживает население и который допустил нарушение закона", - пояснил представитель омбудсмена.

С июля 2022-го уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого учреждения. Это будет решать сам уполномоченный, учитывая обстоятельства правонарушения и собраны доказательства, добавляет Рябенко.

Официанту нарушения языкового закона, в случае штрафования, обойдется в 3400-5100 гривен. Госслужащему - в 3400-6800 гривен.

По состоянию на 2 февраля, в Украине не оштрафовали еще ни одно заведение, поскольку штраф налагается только после повторного, зафиксированного уполномоченным нарушения, в течение года.

Также читайте: Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Порушення мовного закона ,це злочин проти держави та націі !!!))))
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02.02.2021 19:41
+4
не-не...должностных лиц уже начинайте! чего так долго ждать?
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02.02.2021 19:41
+3
Власть сейчас устроила вакханалию вокруг языкового закона. Даже то, что мертвечуки сейчас зарабатывают очки, делается всё, чтобы оппозиция проукраинская выглядела деспотами и тиранами.
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03.02.2021 17:16
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Перших кого слід штрафувати ,це власників закладів,а вони потім розберуться з винним хто є ху !!!))))
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02.02.2021 19:40 Ответить
Языковые террористы ✓ 1 это *********** !!!
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02.02.2021 19:42 Ответить
Вже десь головуючий був перекладачем спіча зажопінського депутата !!!)))
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02.02.2021 19:46 Ответить
в Миколаєві.
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02.02.2021 20:23 Ответить
+
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02.02.2021 22:27 Ответить
не-не...должностных лиц уже начинайте! чего так долго ждать?
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02.02.2021 19:41 Ответить
Вася, переходь, моряче, на англійську...😁
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02.02.2021 19:48 Ответить
а чого на а́нгліцьку...а не на хфрансе? )))
у державних установах спілкуюсь тільки і виключно Державною...
і коли до мене звертаються українською - теж моя відповідь на солов"їній...
і в окремих випадках, коли душонка моя потребує ніжності від звуку...теж
а так...я така тварина лінива і 2/3 зі свого нікчемного життя руцькогаварящая..
тай... мои мысли-мои скакуны ...швидше складаються в образи... без образ)))
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02.02.2021 19:56 Ответить
Та таки ж те саме!!
Просто не люблю якщо мене силою заставляють,
а самі інспектори "солов'їною" поганенько
володіють....))) Напевно, на зарплатні з нашої кишені??
В Мене Мова-рідна....))
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02.02.2021 20:07 Ответить
рідна мова у Вас може бути будь яка, але у нас з Вами в Україні Державна мова одна - українська... і для мене вона не проблема і я з розумінням сталюся до цього (без бульки з носа)))
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02.02.2021 20:16 Ответить
+++
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02.02.2021 22:28 Ответить
Не переживай, коллего, Я теж ...
На флоті англійський чи рузький...
Чи вже чорт знає на якій мові...))
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02.02.2021 20:15 Ответить
вас давно списали.
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02.02.2021 20:22 Ответить
Так і було...)))
Пенсіонерю..
))
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02.02.2021 20:25 Ответить
То як степуха ,нормаль??)))
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02.02.2021 20:27 Ответить
1806.60 грв...
))
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02.02.2021 20:30 Ответить
1760 грн.!! То ти буржуй,олігарх !!!))))
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02.02.2021 20:32 Ответить
Та в Мене стажу 27.6 років...
В 55 на пенсіон....
Булоб 40, так Кравчук , падлюка, ЧМП вкрав...
Прийшлося на іноземні флоти перейти, добряче, що
англійську ще раніне підучив...
А на підфажниках без трудової, мля...))
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02.02.2021 20:38 Ответить
А мені треба по колишньому СРСР їздити стаж збирати ,чи воно того варте !!!))))
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02.02.2021 20:41 Ответить
На листи не відповідають, може тих підприємств вже
і немає... Моталися мої родаки та знайомі ще
за декілька років до війни...
А зараз навіть з Казахстану брату ніфіга не відповіли... Поїдеш, так парашники ще шпигуном
зроблять, падлюки....
))
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02.02.2021 20:48 Ответить
То отож,а бабла скількі треба ,чи потім стількі років проживеш ??)))
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02.02.2021 21:08 Ответить
Якщо друзі там залишилися, можеш довіренність
вислати почтою(чи якось там)..
Знаю, так робили...))
Може й вийде, якщо не злякаються чи ще
живі...
))
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02.02.2021 21:11 Ответить
Порушення мовного закона ,це злочин проти держави та націі !!!))))
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02.02.2021 19:41 Ответить
А знущання з мови "новими правилами правопису" не злочин?
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02.02.2021 20:27 Ответить
Це вже з іншої парафіі,це питання мовознавців!!!)))
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02.02.2021 20:31 Ответить
Яких мовознавців? Тих, хто їх запровадив, скопіювавши в дурнуватого комуняки столітньої давності, який і придумав їх в насмішку, щоб з мови позбиткуватись, прикрившись "українізацією".
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02.02.2021 20:44 Ответить
ПС. Це злочинці, а не мовознавці, їх однозначно треба посадити за ст. "Наруга над державними символами".
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02.02.2021 20:46 Ответить
Можливо,але я не мовознавець !!!)))
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02.02.2021 21:10 Ответить
Дело не в том кого будут штрафовать. Они сейчас играют на руку мертвечуку.
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02.02.2021 19:42 Ответить
Перепрошую ,вельмишановну пані,вони ,це хто ???)))
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02.02.2021 19:51 Ответить
Власть сейчас устроила вакханалию вокруг языкового закона. Даже то, что мертвечуки сейчас зарабатывают очки, делается всё, чтобы оппозиция проукраинская выглядела деспотами и тиранами.
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03.02.2021 17:16 Ответить
Так важко заборонити в Україні використання державної мови Російської Федерації??
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02.02.2021 19:42 Ответить
Напугали козла капустой . ))
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02.02.2021 19:43 Ответить
А чому не вже ?
Вата ще морально не готова ?
А там далі вибори - штрафувати точно ніхто не буде.
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02.02.2021 19:44 Ответить
Боже що робиться Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5054невже Азіров буде бандерівцем? Криза мінет папізже... Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5054
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02.02.2021 19:45 Ответить
За Англійську теж будуть??
Відволікання уваги і тільки...
Зразу тарифи до нуля впадуть..
🤣🤣
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02.02.2021 19:46 Ответить
Не рівняй хрєн з пальцем,а Божий дар з яєчнею !!!)))
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02.02.2021 19:49 Ответить
Тоді в Мене Божий Дар....
Смаакуйте яєчню!)
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02.02.2021 19:51 Ответить
Яєчня зараз пенсу не по кишені -40 грн. за десяток !!)))
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02.02.2021 19:52 Ответить
Таки так, був сьогодні в "Оптовичку...
Курочка Ряба несе "золоті" яйця...
)))
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02.02.2021 19:58 Ответить
Зате все на мові, старий телепню!
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02.02.2021 20:28 Ответить
На жаль до всього ще далеко,але будемо боротись !!!))))
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02.02.2021 20:35 Ответить
как пагодка в масквє?
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02.02.2021 19:54 Ответить
Шукаєте з ким лишньою хромосомою поділитися, цапчику?))
Вам на домени сRU)))
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02.02.2021 20:00 Ответить
Йух прописяешь...идите все напихуай...
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02.02.2021 19:49 Ответить
То йди,хто тебе тримає !!))
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02.02.2021 20:12 Ответить
Мікола Янавич, класік української мови... Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5119помню когда принимали его бюджет,он из ложи правительства махая рукой произнес..: да пашли ві Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5119
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02.02.2021 19:51 Ответить
Нарєчіє насаджувалось насильницькими методами. Тепер тримайте отвєтку і не скигліть.
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02.02.2021 19:54 Ответить
На жаль,українці занадто толерантні до ворогів !!)))
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02.02.2021 20:02 Ответить
И об этом...Как то неправильно что в Украине еврейские общины руководят украинскими громадами, может пора в Украине создавать украинские общины( кирпичики фундамента государства),чтобы по правильному украинские общины формировали громаду и управляли своим государством Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 7145 Мозгов у украинцев не занимать, нужно просто не лениться управлять своим государством
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02.02.2021 19:59 Ответить
В годы Крепостного права крепаки в Украине были в подчинении барина с Петербурга и в подчинении исполнительного еврея приказчика ну и московский поп крепостным вправлял мозги, сейчас ничего не поменялось, возьмём СМИ ,кому они относятся правильно еврейской общине и московской Орде, крепостные 73% посмотрели кино про Голобородько и потом выбрали себе Атамана, ну кто скажет что нарид Украины 73% не вышли с Крепостного права Штрафуватимуть за порушення мовного закону з 2022 року не тільки заклади, а й посадових осіб, - представник омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 3868
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02.02.2021 20:29 Ответить
Це і є ганебна спадщина богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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02.02.2021 20:38 Ответить
З полегшенням !!))
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02.02.2021 20:14 Ответить
цьому панові треба вогнегасника подати.
бо бачу, вже щось тліє.
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02.02.2021 20:22 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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02.02.2021 20:37 Ответить
Українці маю самі більш наполеглево і послідовно нищити в собі москаля !!)))
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02.02.2021 20:39 Ответить
не все зразу,
це кацабл...дство 300 років винищувало і нас і мову.
а зараз нехай запхне СВОЙ ЯЗИК соді в ж...пу.
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02.02.2021 20:48 Ответить
Пані та панове!Залишаючи решту,"чайові"- зважайте якою мовою вас обслуговують.І так ,ненав'язливо, акцентуйте за що.
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02.02.2021 22:27 Ответить
Этим штрафом, они намерены пополнить свои бездонные карманы, неужели не понятно?
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02.02.2021 22:30 Ответить
Интересно, а если кто не владеет и будет разговаривать с ошибками, такого тоже оштрафуют или только побьют?
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02.02.2021 22:42 Ответить
 
 