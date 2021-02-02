Киевские таможенники в почтовом отправлении в Мьянму обнаружили деталь для истребителя "МиГ-29". ФОТО

Киевской таможней в международном почтовом отправлении в Мьянму выявлен прибор военного назначения, деталь истребителя "МиГ-29".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Киевской таможни.

"Как отметил в декларации отправитель-киевлянин, в бандероли, которая направлялась за границу, должны были находиться запчасти. Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор - это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая и специальная военная техника не может находиться в собственности граждан, а вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля. Такие документы таможне отправителем не предоставлялись.

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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 и 473 Таможенного кодекса Украины.

Прибор изъят.