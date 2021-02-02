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Киевские таможенники в почтовом отправлении в Мьянму обнаружили деталь для истребителя "МиГ-29". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киевские таможенники в почтовом отправлении в Мьянму обнаружили деталь для истребителя

Киевской таможней в международном почтовом отправлении в Мьянму выявлен прибор военного назначения, деталь истребителя "МиГ-29".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Киевской таможни.

"Как отметил в декларации отправитель-киевлянин, в бандероли, которая направлялась за границу, должны были находиться запчасти. Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор - это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29", - говорится в сообщении.

Киевские таможенники в почтовом отправлении в Мьянму обнаружили деталь для истребителя МиГ-29 01

Отмечается, что боевая и специальная военная техника не может находиться в собственности граждан, а вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля. Такие документы таможне отправителем не предоставлялись.

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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 и 473 Таможенного кодекса Украины.
Прибор изъят.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Интересно. Там на днях переворот был военный , не без рашки.
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02.02.2021 20:33
+4
Главное что не в Никарагуа!
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02.02.2021 20:39
+3
Главное что не в Нарьян-Мар.
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02.02.2021 20:21
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Главное что не в Нарьян-Мар.
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02.02.2021 20:21 Ответить
Главное что не в Никарагуа!
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02.02.2021 20:39 Ответить
Недалеко от гондурасов...
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02.02.2021 21:01 Ответить
Ну и шо в этом плохого? Мочить нужно всех и всегда
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02.02.2021 20:25 Ответить
Интересно. Там на днях переворот был военный , не без рашки.
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02.02.2021 20:33 Ответить
и штаты там поддерживают повстанцев.а штаты как известно не используют МИГи.
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02.02.2021 21:01 Ответить
а то шо там лаптеногие так это без всяких сомнений!
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02.02.2021 21:04 Ответить
О,рассекретили фотки с золотыми контактами,в царскую водяру все с гамузом!
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02.02.2021 20:36 Ответить
Тепер треба усю пошту в М'янму перешмонати. Може, там дохріна таких відправлень... А все разом - конструктор "Збери самоліт" Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29" - Цензор.НЕТ 7194
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02.02.2021 21:31 Ответить
"а вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля" а почему никто не задался вопросом: отчего воющей стране так легко добыть детали для МИГа и почему их хронически не хватает в армии? Я помню, как Петр Алексеевич тоже давал миллионы в 2014 году для скупки запчастей для восстановления самолетов.
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02.02.2021 22:11 Ответить
Похоже на гидроусилитель руля от "Ланоса"
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03.02.2021 00:08 Ответить
НУ ТАК НАМ ПРИГОДИТСЯ !)
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03.02.2021 03:05 Ответить
 
 