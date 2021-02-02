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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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мера пресечения (360) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (167) Дугарь Яна (125)

Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 2 апреля 2021 года. Таким образом, Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко - под домашний арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения. 

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Ряд народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федына, Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.

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До рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу - исследование письменных материалов.

По ранее согласованному графику, следующее заседание суда назначено на вторник, 9 февраля, на 14.00.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Жах і треш якийсь. З такими "чесними" судами татарову немає чого остерігатися,на жаль(
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02.02.2021 20:41
+23
Нам показують Навального,а в самих не так вже й краще.Хіба вони законно сидять?
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02.02.2021 20:51
+17
Немає слів ...
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02.02.2021 20:40
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Правила форума Совет форумчан
Это зря ,сколько верёвочке не виться а придётся Авакову уходить и отвечать ,как говорится ,по ВСЕЙ СТРОГОСТИ ...
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02.02.2021 20:40 Ответить
Импичмент иуде зеленскому !Аваков -шестерка КалоЗепомойной власти-марионетки ФСБ !
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02.02.2021 21:01 Ответить
Немає слів ...
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02.02.2021 20:40 Ответить
Жах і треш якийсь. З такими "чесними" судами татарову немає чого остерігатися,на жаль(
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02.02.2021 20:41 Ответить
Та не, есть этому ублюдку чего остерегаться
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02.02.2021 21:22 Ответить
патовая ситуация....и хочется/не хочется... и колется и аваков не велит ...
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02.02.2021 20:42 Ответить
ПОКРИВАЮТЬ ТЕРОРИСТІВ З БІЛОРУСІ.
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02.02.2021 20:51 Ответить
А клоун🤢🤡не при чем ? 🙈
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02.02.2021 21:03 Ответить
клоун при всём! уже одно то что это недоразумение приняло участие в "презентации" следствия и теперь чтоб необлажаться в очередной раз холуи вынуждены подтасовывать факты и затягивать следствие оно становится соучастником и ответственным за этот фарс!
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02.02.2021 21:09 Ответить
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 435
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02.02.2021 21:13 Ответить
год 2014. ЗЕ захищає крим від "тої сторони" )))
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4874

ото мабудь тоді і орденів назаслуговав )))
(там на спині є ще))) (на фото не влізли (грудна клітина вузькувата)))))
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02.02.2021 21:18 Ответить
Забыли ещё одну штуковину, вставить росийский флаг в его жидовскую оппу...
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02.02.2021 22:08 Ответить
Надеюсь этих т. н. судей перевешают, мразей! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 9678 Рядом с прокурорами и следаками.
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02.02.2021 20:43 Ответить
Нам показують Навального,а в самих не так вже й краще.Хіба вони законно сидять?
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02.02.2021 20:51 Ответить
А ,кто вернёт Героям украденную жизнь , репутацию ,марионеткой Кремля Зеленским и гнидой Аваковым ! Судьи подконтрольны предателям ,врагам портнову ,мертвечуку
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02.02.2021 21:13 Ответить
В Украине вместо власти - анархия, кому что задумается то и творят.
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02.02.2021 22:12 Ответить
Вава, на тебе з подєльніками чекає такий саме цирк! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 752 Готуйся , зебіл,ля! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 1972 Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 9940
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02.02.2021 20:56 Ответить
зебилье тупое. Это ваших рук дело.
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02.02.2021 20:58 Ответить
гондурас номер два, в росії хоч зрозуміло чому навальника тримають бо тої вроді ворог режиму, а цих чому? У нас судді які можуть відміняти рішення президента та парламенту не відсторонюються від виконання обов'язків навіть на період розслідування, а цих без суду тримають бо вони можуть нашкодити слідству? Аваков і зе повинні відповісти за беззаконня перед законом.
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02.02.2021 21:01 Ответить
Перед законом? А, ну ладно. Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3980 Пиши в суд Спортлото, ответят...
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02.02.2021 21:12 Ответить
Ганьбу суду! Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрія Антоненка виправдати за відсутністю доказів у слідства. Справу відкрити проти Авакяна на фальсифікацію.
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02.02.2021 21:07 Ответить
Насрали они в твою ганьбу...
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02.02.2021 21:13 Ответить
Не за отсутствие доказательств , а за отсутствие состава преступления
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02.02.2021 21:20 Ответить
Дякую за уточнення, то так, але достатньо такого висновку: виправдано за недоведеністю винуватості у вчиненні злочину, передбаченого пунктами. 11-12 ст. 115 КК (Умисне вбивство, вчинене на замовлення та групою лиц)
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02.02.2021 21:43 Ответить
так и зелёного карлика тоже за жопу надо брать.
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02.02.2021 22:15 Ответить
Це вже просто безпредел! На якій підставі тримають людей за гратами, як тварин без оголошення вироку та доказів?! Має бути так якщо за місяць слідчі не дають достатніх доказів вини людини вона має бути негайно звільнена з під варти.
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02.02.2021 21:09 Ответить
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя пока уверенно. Помимо активности в политической жизни страны, российская агентура проникла в государственные структуры Украины практически на всех уровнях.

Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом журналистам сообщил экс-депутат Рады И. Мосийчук.

У Зеленского освободили убийц Амины Окуевой.
По его словам, убийц освободили, поскольку формально истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности обвиняемых к теракту.

При этом, по словам экс-депутата, все прекрасно знают, что именно эти люди организовали и провели покушение.

Напомним, что задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от «Слуги народа»).
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02.02.2021 21:16 Ответить
Зєлю геть. Антоненко - наш Президент!
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02.02.2021 21:23 Ответить
Переконаний, що за пана соромно не буде.
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02.02.2021 21:26 Ответить
ты что, смеешься? Хлопец теряет зубы и здоровье, а Ваня развлекается.
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02.02.2021 21:46 Ответить
А ну скажи Зєлю геть, продажне
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02.02.2021 22:03 Ответить
Было проще не приводить клоуна к власти. Вместо того, чтобы понять ошибку, теперь ты хочешь сделать еще одну, и сделать президентом человека только за то, что из-за таких как ты он оказался в тюрьме. Да ты совсем разум потерял.
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02.02.2021 22:08 Ответить
Що, твій Хозяїн тобі забороняє сказати Зєлю геть? Бо він в прольоті на дострокових? Бо він тільки П'ятий на місцевих?
Слухай Хозяїна. Недоїдки на дорозі не валяються. Дав би і я тобі недоїдків, та нема, вибач.
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02.02.2021 23:09 Ответить
А что твоя "бахиня" по этому поводу рассказывает? Что готова в коалицию с земразью пойти?
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02.02.2021 22:10 Ответить
Пєця, Зєля і картавий голос - зараз коаліція. Ці троє протягнули продаж всієї землі і держвласності іноземцям.
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02.02.2021 23:10 Ответить
Это все хорошо. А как ты прокомментируешь слова тимошенко про готовность вступить в коалицию с зе и стать премьером? Ни от Голоса ни от ЕС такого вслух сказано не было.
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02.02.2021 23:22 Ответить
Ну то й що? Юля всіма іноземними політиками і експертами заслужено визнана найбільш успішним українським прем'єром. І сьогодні тільки Юля здатна витягнути країну з тої дупи, куда вже 11-ть років ведуть нас абинеюльки. Ще пів року, і тобі з Франції нікуда буде повертатись. Знайдеш собі коробку від цигарок, облаштуєш під мостом десь...
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02.02.2021 23:30 Ответить
Нет, нет - "Ну той що?" это не комментарий о том что тимошенко готова сотрудничать с зе. Ты как бы разверни как ты видишь это сотрудничество. Да и кстати это флаг Голаандии.
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02.02.2021 23:48 Ответить
Голандію скоро затопить. Їм дадуть кудись переїхати, а тобі - ні. Скажуть - шуруй в Україну. А тут все буде поділено між ТНК іноземними. Може на дубі десь гніздо собі зів'єш... Хоча всі дерева теж будуть не українські. Варіант з коробкою від цигарок ти таки не відкидай
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02.02.2021 23:57 Ответить
Нет ты про тимошенко давай и зе, а не про Голландию, и сигаретные коробки. Мне действительно интересно как ты который каждый свой комментарий заканчивал "зелю геть дострокові" относится к тому что она предлагает зе коалицию и готова стать премьером, или ты никак не можешь прокомментировать?
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03.02.2021 00:03 Ответить
Назначить Юлю премьером единственный выход, чтоб вытащить Украину из прирвы куда она попала по вине Кондитера и порохоботов.
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03.02.2021 02:26 Ответить
Якщо Юля заради України готова була сісти поруч з Ляшком в його автівку, попри нудоту, щоб завести його в Раду, бо від Ляшка Юля бачила користь для України, то з Піаністом працювати навіть веселіше.
А ти що, Інокентій, українську забув, чи ніколи і не знав?
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03.02.2021 05:35 Ответить
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4633
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02.02.2021 21:24 Ответить
Рюкзаков несет персональную ответственность за беззаконие в отношении невинных Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Это преступление не сойдет ему с рук, как дело с обворовыванием Украинской Армии на рюкзаках.
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03.02.2021 00:41 Ответить
Им шьют как я понимаю, что бацька их нанял за много-много бабла
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03.02.2021 02:23 Ответить
Ще два місяця Авакова терпіти?!?!
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03.02.2021 09:40 Ответить
Цім 100відсотковим наука не йде!!!, аналізи погані!!- на що ВОНИ рораховують???
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03.02.2021 13:58 Ответить
 
 