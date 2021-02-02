Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца
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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 2 апреля 2021 года. Таким образом, Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко - под домашний арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения.
На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.
Ряд народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федына, Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.
До рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу - исследование письменных материалов.
По ранее согласованному графику, следующее заседание суда назначено на вторник, 9 февраля, на 14.00.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.
21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.
4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.
19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
ото мабудь тоді і орденів назаслуговав )))
(там на спині є ще))) (на фото не влізли (грудна клітина вузькувата)))))
судСпортлото, ответят...
Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом журналистам сообщил экс-депутат Рады И. Мосийчук.
У Зеленского освободили убийц Амины Окуевой.
По его словам, убийц освободили, поскольку формально истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности обвиняемых к теракту.
При этом, по словам экс-депутата, все прекрасно знают, что именно эти люди организовали и провели покушение.
Напомним, что задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от «Слуги народа»).
Слухай Хозяїна. Недоїдки на дорозі не валяються. Дав би і я тобі недоїдків, та нема, вибач.
А ти що, Інокентій, українську забув, чи ніколи і не знав?