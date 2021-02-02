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"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями

Новости Цензор.НЕТ Общество

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством предельной цене - до 6,99 грн/куб. м. Еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Трейдинг" предоставит ресурс 29 компаниям (из 60 существующих поставщиков населению. - Ред.) с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, группа обеспечила газом все заинтересованные сбытовые предприятия на условиях, позволяющих им работать в период действия граничных цен на газ.

Также на Цензор.НЕТ: Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт/ч и увеличить соцнормативы для начисления субсидий

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
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02.02.2021 20:52
+6
Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
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02.02.2021 20:55
+4
какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
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02.02.2021 21:27
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С Газпромом тоже? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 3134
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02.02.2021 20:49 Ответить
А вони тут яким боком? В них газ не купують.
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02.02.2021 20:53 Ответить
В этом и суть шутки. Долго объяснять, забей в общем "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 656
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02.02.2021 21:00 Ответить
В нас газ у сховищах дохріна і більше- ви дошуткувалимся, кацапи. Вибирай, чим тебе забити.
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02.02.2021 21:09 Ответить
Это понятно... Сховища дело такое... вместительное в общем. Куда тому газпрому "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5405
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02.02.2021 21:19 Ответить
"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 8292
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02.02.2021 21:11 Ответить
Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
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02.02.2021 20:52 Ответить
Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
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02.02.2021 20:55 Ответить
Що то за компанії? І де і за скільки врни той газ беруть.
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02.02.2021 20:55 Ответить
29 компаній із 60 будут штовхати свій газ по 7 грн., а решта 31 компаній "умовно" по "12" грн... все залежить на який локації ми розташовані)... чьих будем?)
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02.02.2021 21:00 Ответить
Ави Які там 7 грн- ще доповніть за транспортування і ПДВ. Народ знову обдурюють.
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02.02.2021 22:23 Ответить
це я без транспортування рахую по окремій квітанції ще, там іще 1,5 + буде
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02.02.2021 23:20 Ответить
В Нас вже не держава Україна а "Нафтогаз"..
Можна сміливо перейменувати, мля!!
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02.02.2021 20:58 Ответить
"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1893 "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1232
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02.02.2021 20:58 Ответить
но за январский в феврале - по 9,89 да?
с паршивой (зеленой))) овцы хоть шерсти клок (с)
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02.02.2021 20:59 Ответить
ну саме так.. зараз вже прийдуть платіжки через 10 днів побачимо які тарифи
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02.02.2021 21:02 Ответить
я вже заглянув )) в особистому кабінеті газової служби...після того я передав показання автоматом виставляють суму до сплати - по 9,89 порахували))))
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02.02.2021 21:04 Ответить
але я ж маю на увазі усі тарифи де сидить газ - на горячу воду (був 90-97 грн. кубометр), на тепло (був 1654 грн. за гігакалорію), на холодну воду, де сидить електроенергія (був 21,7 за кубометр)... тощо
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02.02.2021 21:09 Ответить
горячої води централізовано у нас нема років з 10...всі на бойлерах (тому не знаю), холодна на 3-3,50 - здорожчала (за 25 з хвостиком здається)...ГКал поки не підняли (як прийде платіжка - побачу чи не збрехали)
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02.02.2021 21:12 Ответить
Вася Шевченко f77d76ba - Вася, та тебе на лугандонии счастье по жизни "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9485
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02.02.2021 21:33 Ответить
да? а можно я еще дома поживу, хлеб пожую???..
а счастье то можете сами хлебать ситечком!
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02.02.2021 21:38 Ответить
Вася, ти шо не в рейсі ?
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02.02.2021 23:45 Ответить
у рейс ходит Андрей Шевченко (мабудь Вы попутались)...я - корнями врос в степные просторы центральной Украины - сухопутные мы (с котом))))))
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03.02.2021 08:51 Ответить
Коболев повинет бути за гратами, разом з усіма мародерами які його захищають!
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02.02.2021 21:04 Ответить
влітку купували газ по 60$. Це ~ 1,50 грн/ за куб)
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02.02.2021 21:04 Ответить
что значит ""Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб." , если по этому поводу есть постановление кабмина !?
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02.02.2021 21:12 Ответить
Зустрічне питання. Чи хоть хтось сприймає серйозно цей зелений мертвонароджений кабмін? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 3926
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02.02.2021 21:15 Ответить
а в чем смысл вашего вопроса...? Или вы хотите сказать, что не нужно выполнять его постанову о снижении цены... ?
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02.02.2021 21:47 Ответить
Я нічого не хочу сказати. Мені цей зелений балаган абсолютно по цимбалах. Я до їх діяльності ставлюся приблизно як до гри дітлахів у пісочниці. І вони цей рівень неодноразово підтверджували. Згадайте хоча б 500 000 нових робочих місць вже у травні. Та багато інших фантазій. Так ось знову ставлю своє питання: Чи хоть хтось сприймає серйозно цей зелений мертвонароджений кабмін? Може ви сприймаєте? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1544
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02.02.2021 22:02 Ответить
Я вам задал КОНКЕТНЫЙ и ПРЯМОЙ вопрос ! Хотелось бы услышать на него такой же прямой ответ !
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02.02.2021 22:03 Ответить
Невже не зрозуміло "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 6452 ? Звісно потрібно виконувати постанови кабміну. Але на ЦЕЙ кабмін всі, геть усі, поклали великий та товстий! Так зрозуміло? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5429
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02.02.2021 22:07 Ответить
Ну то де ти, конкретний? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9820 В монастир пішов, чи що? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9820 Так не цікаво...
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02.02.2021 22:21 Ответить
Меня удовлетворил твой ответ. Вот и молчу.
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02.02.2021 22:23 Ответить
Не цікавий...А скільки було пафосу... Ну то ходи здоровий, хай щастить!
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02.02.2021 22:25 Ответить
Какого пафоса? Был вопрос. Был ответ.
Что ещё нужно ?
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02.02.2021 22:58 Ответить
державі-каюк!
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02.02.2021 21:12 Ответить
какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
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02.02.2021 21:27 Ответить
Коля-котлета проболтался в партийном чате.
ЗЕпутанам урезали пайку, пока не проголосуют за Витренко.

"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 846
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02.02.2021 22:32 Ответить
хрена себе.. летом закачивали в хранилища по 2800, продают в 3 раза дороже с доставкой.. Зеленский - ты супербарыга!
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03.02.2021 15:14 Ответить
 
 