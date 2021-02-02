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Новости Политика Украины
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закон (3090) референдум (1495) Стефанчук Руслан (578)

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук

Согласно закону, после референдума правительство должно предложить законопроект по его результатам.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы отказались от консультативных референдумов и написали, что решение референдума является обязательным. Чем обеспечивается обязательность? Во-первых - в течение шести месяцев Кабинет Министров должен предложить законопроект по тому вопросу, который решен на всеукраинском референдуме", - рассказал он.

По его словам, иначе дело будет рассматриваться в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук

"Если оно (правительство. - Ред.) этого не сделало, интересанты имеют право обратиться в суд и заставить его это сделать. Мы впервые сделали судебную защиту этого вопроса. Будет действовать он или нет, но это цивилизованный подход", - пояснил Стефанчук.

Он уточнил, что интересантом может быть любой избиратель: "Мне не предоставлена государственная услуга в виде передачи законопроекта на основе моего волеизъявления, я обращаюсь в админсуд и заставляю это сделать".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
слуги урода и зебилы продавливают легализацию оккупации Крыма и Донбасса рашкой..
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02.02.2021 20:57
+8
Стефанчук, а у тебе довідка медична є???
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02.02.2021 20:58
+8
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6056
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02.02.2021 21:00
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вон хома тож на министра в суд подал, обелиться хочет, домкратия, панимаешь
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02.02.2021 20:57 Ответить
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 4450
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02.02.2021 21:11 Ответить
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9139 Зебилоиды, опять Петя вам ...в штанишки. Дибыли *** (с.)

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 8877
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02.02.2021 21:29 Ответить
Так це Пеціни штанці чи твої? ))
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03.02.2021 04:02 Ответить
слуги урода и зебилы продавливают легализацию оккупации Крыма и Донбасса рашкой..
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02.02.2021 20:57 Ответить
та это только первый шаг...хуйло будет давить вплоть до капитуляции референдумом.
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02.02.2021 21:01 Ответить
Референдум, референдум... Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9879 Зеля шмаркля ти НАШ

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 7081
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02.02.2021 21:07 Ответить
Стефанчук, а у тебе довідка медична є???
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02.02.2021 20:58 Ответить
По его словам, иначе дело будет рассматриваться в суде.

Печерському? Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637 Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637 Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637
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02.02.2021 20:58 Ответить
печерский суд))) судья вовк Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6532
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02.02.2021 21:32 Ответить
Значит Верхвную зраду можно распускать? Все будем на рехферендумах решать?
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02.02.2021 20:58 Ответить
Ну да.

"Верховна Рада розпочала телеграм-опитування, чи згодні люди на те, щоб замість 450 депутатів було 300?

Ой, як цікаво, що ж скаже народ? Це - величезна інтрига! Дуже важко спрогнозувати

Я думаю, реально народ згодний на те, щоб замість 450 депутатів, було три депутати...

Один від влади, другий від опозиції, третій - в тюрмі. В ротації. Всі - на цепу..."
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02.02.2021 21:16 Ответить
а від опозиції для чого ?
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02.02.2021 21:24 Ответить
демократія
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02.02.2021 21:28 Ответить
а де тоді демос ?

навкруг тільки жлоби
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02.02.2021 21:33 Ответить
Не більше і не менше. Відлік розпочато!
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02.02.2021 20:59 Ответить
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6056
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02.02.2021 21:00 Ответить
Та не смішіть!
Закон про рехферендум-кака..
Судитись в наших "судах"??
Я Вас умолять...
🤣
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02.02.2021 21:03 Ответить
Завалив би ти своє свине рило, паскуда.
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02.02.2021 21:03 Ответить
Цікаво. Це медведведчуківське лайно ще не прийняте,не затверджене,а в Стефи вже плани наполеонівські.
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02.02.2021 21:03 Ответить
Ссуки!
Явно готовят какое то кидалово.
Иначе нахера так усиленно расписывают какой окуенный они приняли рехверендум.
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02.02.2021 21:05 Ответить
земля, Крым, Донбасс. Не исключена попытка спровоцировать соседей на антиукраинские акции путем референдума о расширении территорий. Народец совершенно одуревший, и вполне может в припадке идиотизма проголосовать за войну, к примеру, с Польшей. Или еще с кем. Да много чего можно сделать. Ну и деньги заработать..
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02.02.2021 21:13 Ответить
Просто і зі смаком. Дивно, що поки ЖОДНОГО питання для референдуму ніхто не запропонував. Ну, окрім маразматика Кравчука про масло-маслянисте про підтвердження на референдумі територіальної цілісності України.
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02.02.2021 21:07 Ответить
Ви ж підтримали.
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02.02.2021 21:26 Ответить
Що?
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02.02.2021 22:02 Ответить
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 3271
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02.02.2021 21:08 Ответить
Когда референдум о трех вопросах?

1. Введение смертной казни.
2. Отставка ЗЕ.
3. Уголовное преследование СН и ЗЕ за коррупцию и государственнуюб измену.

Уверен, что простой нарид поддержит. Хай потом Кабмин выкручивается. Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 5105

ПыСы: Чисто в качестве десерта для люмпенов можно еще №4. Взять и все поделить.
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02.02.2021 21:09 Ответить
ОООО!!!
В сети появилось фотосвидетельство зубожиння СН. Но все, как оказалось, решаемо. Голосуешь, как надо - получаешь бабло.
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9737
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02.02.2021 21:12 Ответить
тупорылое тищенко )))) жадное, скупое и брехливое )))
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02.02.2021 21:34 Ответить
Счётная комиссия как посчитает результат, так не только в Украине, но и во всём мире за голову возьмутся. Ведь у нас аферисты у власти без тормозов.
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02.02.2021 21:15 Ответить
З ким судитися і де судитися і хто буде судитися? Хтось один за всіх інших терпіл?
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02.02.2021 21:19 Ответить
_Это приготовленный врагами нож для убийства Украины. Тупица народ этого ещё не понял, и поймёт только постфактум.
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02.02.2021 21:22 Ответить
Як ці імбИцили збираються проводити всеукраїнський ( іншого бути НЕ може) референдум під час війни і окупації частини країни?
І чому саме воно носиться з "референдумом"?
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02.02.2021 21:22 Ответить
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 1470

...
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02.02.2021 21:35 Ответить
Якби зараз відбувалися вибори,то з великою долею вірогідності,ти би кнур вонючий,телятам хвости крутив,віце-спікер курва-мать
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02.02.2021 21:31 Ответить
А сейчас, зетипиллы, вам расскажет сказку кловун из квартала95 Стефанчук! Встречайте! С корыта не кормить!
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02.02.2021 21:35 Ответить
Це в країні, де судами керує рашист і підар Портнов?!
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02.02.2021 21:41 Ответить
Передайте этой тупорылой жирной свинье, что в Украине кабмин не принимает законы. Это делают - депутаты в вр. Т.е если безмоглое монобольшиство не приймет это закон, то ничего ему за это не будет. Шах и мат зебилы, сходившие на выборы по-приколу. Вам опять насрали на голову ваши слуги.
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02.02.2021 22:02 Ответить
Дмитрий Корнейчук

42 мин. ·

Терзает меня смутное подозрение, что Дубинского убрали из «Слуги народа» все же по договоренности с Коломойским. И олигарх получит взамен какой-то бонус. И все его остальные депутаты останутся во фракции.

И никакого развала монокоалиции нет. Основным акционерам «Слуги народа» в лице Ахметова, Пинчука и Коломойского легче договориться между собой и на троих реально управлять страной с помощью ручного Зеленского и ручной Рады с Кабмином, чем идти на перевыборы, где каждый только потеряет.
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02.02.2021 22:17 Ответить
 
 