Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук

Согласно закону, после референдума правительство должно предложить законопроект по его результатам.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы отказались от консультативных референдумов и написали, что решение референдума является обязательным. Чем обеспечивается обязательность? Во-первых - в течение шести месяцев Кабинет Министров должен предложить законопроект по тому вопросу, который решен на всеукраинском референдуме", - рассказал он.

По его словам, иначе дело будет рассматриваться в суде.

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"Если оно (правительство. - Ред.) этого не сделало, интересанты имеют право обратиться в суд и заставить его это сделать. Мы впервые сделали судебную защиту этого вопроса. Будет действовать он или нет, но это цивилизованный подход", - пояснил Стефанчук.

Он уточнил, что интересантом может быть любой избиратель: "Мне не предоставлена государственная услуга в виде передачи законопроекта на основе моего волеизъявления, я обращаюсь в админсуд и заставляю это сделать".