Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Согласно закону, после референдума правительство должно предложить законопроект по его результатам.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы отказались от консультативных референдумов и написали, что решение референдума является обязательным. Чем обеспечивается обязательность? Во-первых - в течение шести месяцев Кабинет Министров должен предложить законопроект по тому вопросу, который решен на всеукраинском референдуме", - рассказал он.
По его словам, иначе дело будет рассматриваться в суде.
"Если оно (правительство. - Ред.) этого не сделало, интересанты имеют право обратиться в суд и заставить его это сделать. Мы впервые сделали судебную защиту этого вопроса. Будет действовать он или нет, но это цивилизованный подход", - пояснил Стефанчук.
Он уточнил, что интересантом может быть любой избиратель: "Мне не предоставлена государственная услуга в виде передачи законопроекта на основе моего волеизъявления, я обращаюсь в админсуд и заставляю это сделать".
Пожалуйста, подождите...
Печерському?
"Верховна Рада розпочала телеграм-опитування, чи згодні люди на те, щоб замість 450 депутатів було 300?
Ой, як цікаво, що ж скаже народ? Це - величезна інтрига! Дуже важко спрогнозувати
Я думаю, реально народ згодний на те, щоб замість 450 депутатів, було три депутати...
Один від влади, другий від опозиції, третій - в тюрмі. В ротації. Всі - на цепу..."
навкруг тільки жлоби
Закон про рехферендум-кака..
Судитись в наших "судах"??
Я Вас умолять...
🤣
Явно готовят какое то кидалово.
Иначе нахера так усиленно расписывают какой окуенный они приняли рехверендум.
1. Введение смертной казни.
2. Отставка ЗЕ.
3. Уголовное преследование СН и ЗЕ за коррупцию и государственнуюб измену.
Уверен, что простой нарид поддержит. Хай потом Кабмин выкручивается.
ПыСы: Чисто в качестве десерта для люмпенов можно еще №4. Взять и все поделить.
В сети появилось фотосвидетельство зубожиння СН. Но все, как оказалось, решаемо. Голосуешь, как надо - получаешь бабло.
І чому саме воно носиться з "референдумом"?
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42 мин. ·
Терзает меня смутное подозрение, что Дубинского убрали из «Слуги народа» все же по договоренности с Коломойским. И олигарх получит взамен какой-то бонус. И все его остальные депутаты останутся во фракции.
И никакого развала монокоалиции нет. Основным акционерам «Слуги народа» в лице Ахметова, Пинчука и Коломойского легче договориться между собой и на троих реально управлять страной с помощью ручного Зеленского и ручной Рады с Кабмином, чем идти на перевыборы, где каждый только потеряет.