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Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для школ оккупированного Севастополя набирают

В Севастополе приняты законодательные решения и уже объявлен набор кандидатов на новую должность - советник директора школы по воспитанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Николая Семены для Крым.Реалии.

"Это будет отдельная ставка - советники директора школы по воспитательной работе. Подобная практика была в советское время", - цитирует автор слова марионетки Кремля Михаила Развожаева. Сайт городских новостей ForPost разгадал тайный замысел власти и прямо назвал новые кадры "замполитами" по воспитательной работе, а горожане в комментариях называют будущих "военруков", как они назывались в советской школе, "комиссарами".

Оказывается, Севастополь вошел в число десяти регионов, участвующих в проекте "Патриотическое воспитание" российского национального проекта "Образование". В связи с этим Минпросвещения и Российское движение школьников до 15 марта проводят открытый конкурс по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию - они будут называться "навигаторы детства". Каждый советник директора пройдет дистанционное обучение, очные сессии на базе международного детского центра "Артек" и получит доплату в размере 15 тысяч рублей.

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Напомним, по данным российских СМИ, появление студентов и старшеклассников на митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Сраний совок... Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8392
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02.02.2021 21:29
+6
І вони ще критикують нас за надання справжньої статусності українській мові..
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02.02.2021 21:31
+6
Блокфюрера в каждый барак!
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02.02.2021 21:32
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Сраний совок... Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8392
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02.02.2021 21:29 Ответить
как замполіта нє назові...
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02.02.2021 21:47 Ответить
а вот неплохой навигатор...правда ябацька,но для крысчан сойдет Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 4131

"Очень большую пенсию Лукашенко платит: они половину пропивают, а вторую отдают внукам, которые ходят с флагами и митингуют"
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02.02.2021 21:30 Ответить
Ну здравствуй родной ты наш товарищ политрук. Как же мы без тебя 20 лет жили, ели, пили?
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02.02.2021 21:30 Ответить
Дак в арміі замполлітров перейменували ,а в школах що ні ???)))
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02.02.2021 21:32 Ответить
"Взвейтесь кострами ,синие ночи,ми пионери дети рабочих!!" !!!!))))
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02.02.2021 21:31 Ответить
І вони ще критикують нас за надання справжньої статусності українській мові..
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02.02.2021 21:31 Ответить
там красные, здесь зеленые. Одни краше других...
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02.02.2021 21:31 Ответить
Блокфюрера в каждый барак!
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02.02.2021 21:32 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині !!! )))
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02.02.2021 21:36 Ответить
Ва-Алейкум Салям, Дмитро!. Навзаем и шоб вы мне там все были здоровы. Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 4697
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02.02.2021 21:41 Ответить
Hi bro. How're u?
Им еще осталось нарукавные повязки разных градаций сделать. Баракфюрер, блокфюрер, лагерфюрер
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02.02.2021 21:53 Ответить
I'd complain, but who'd listen? Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 5097 Жах, какие-то пионэры, какие-то особисты в школах и детсадах...
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02.02.2021 21:58 Ответить
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8955 Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 3002
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02.02.2021 21:34 Ответить
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 1789
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02.02.2021 21:38 Ответить
Пионеры юные головы чугунные сами оловянные черти окаянные. Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 3961
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02.02.2021 21:39 Ответить
ну вот,политруки уже есть,следующими придут особисты...с@ка,как же я ненавижу рюских свиней
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02.02.2021 21:40 Ответить
Щось в статті незрозуміле!!! Був в школі заступник по виховній роботі і був воєнрук,але це були різні особи !!!)))
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02.02.2021 21:41 Ответить
Сайт городских новостей ForPost разгадал тайный замысел власти Источник: https://censor.net/ru/n3245622

Но слог великолепный конечно... Автор в детстве Конан Дойлем увлекался видимо Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 2363
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02.02.2021 21:44 Ответить
Комісари вертаються..
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02.02.2021 21:46 Ответить
а шо с юнармией, не срослось?
новая тема - оный чекист
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02.02.2021 22:09 Ответить
иванов сусаниных берут в навигаторы? правда это первый парашный полупроводник был, но с функциями навигации )))
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02.02.2021 22:10 Ответить
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 1211 Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 7757
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02.02.2021 22:30 Ответить
Пiонери Вато-сто-поля: Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716 Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716 Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716

Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 16





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02.02.2021 23:11 Ответить
Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 721
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02.02.2021 23:22 Ответить
школьный запмолит
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03.02.2021 17:51 Ответить
 
 