Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию

В Севастополе приняты законодательные решения и уже объявлен набор кандидатов на новую должность - советник директора школы по воспитанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Николая Семены для Крым.Реалии.

"Это будет отдельная ставка - советники директора школы по воспитательной работе. Подобная практика была в советское время", - цитирует автор слова марионетки Кремля Михаила Развожаева. Сайт городских новостей ForPost разгадал тайный замысел власти и прямо назвал новые кадры "замполитами" по воспитательной работе, а горожане в комментариях называют будущих "военруков", как они назывались в советской школе, "комиссарами".

Оказывается, Севастополь вошел в число десяти регионов, участвующих в проекте "Патриотическое воспитание" российского национального проекта "Образование". В связи с этим Минпросвещения и Российское движение школьников до 15 марта проводят открытый конкурс по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию - они будут называться "навигаторы детства". Каждый советник директора пройдет дистанционное обучение, очные сессии на базе международного детского центра "Артек" и получит доплату в размере 15 тысяч рублей.

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Напомним, по данным российских СМИ, появление студентов и старшеклассников на митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах.