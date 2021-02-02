Главные новости 2 февраля: поджог "Эпицентра", судья Вовк убегает от детективов НАБУ

В Первомайске подожгли "Эпицентр", судья Вовк бежит от детективов НАБУ, Янукович мотает нервы прокуратуре, в России Навального отправили в колонию, - главные новости Украины и мира 2 февраля.

Поджог "Эпицентра"

Мужчина с топором напал на охранников гипермаркета "Эпицентр" в Николаевской области и поджег магазин. Масштабный пожар тушили весь день. Поджигателя задержали. Он заявил, что якобы мстит хозяину магазина. "Владелец "Эпицентра" еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно он сделал себе пластическую операцию", - рассказал поджигатель.

США могут дать Украине летальное оружие

Об этом МИД Украины заявил после беседы главы министерства с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

Защитник Украины погиб на Донбассе

Снайпер оккупантов ранил военнослужащего ВСУ в районе Торецка. Защитника Украины доставили в госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович утверждает, что режим прекращения огня на Донбассе не сорван.

Янукович требует прислать к нему прокуроров

Адвокаты беглого экс-президента подали в ГБР и Офис генпрокурора заявления с его подписью о том, что он не может прибыть в Украину для следственных действий. Янукович требует, чтобы прокуроры явились к нему в Ростов-на-Дону. В прокуратуре пояснили, что это невозможно: украинские следователи могут действовать на территории России только с разрешения властей РФ, а власти РФ такого разрешения не дают. Если Янукович не явится на допрос 3 февраля, его объявят в розыск.

Глава ОАСК Вовк убегает от детективов НАБУ

Детективы хотели вручить ему ходатайство об отстранении его от занимаемой должности. Павел Вовк попытался сделать вид, что это не он и скрыться в лифте. Когда детективы зашли вместе с ним - он спустился по лестнице и попытался убежать от них по улице. Детективы бежали следом, зачитывая Вовку текст ходатайства и снимая происходящее на камеру.

Антоненко, Дугарь и Кузьменко продлили меру пресечения

До 2 апреля Андрей Антоненко останется в СИЗО, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а Яна Дугарь должна будет выполнять личные обязательства.

В России посадили Навального

Суд отправил оппозиционера в колонию на 3,5 года. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, на свободу Навальный может выйти в октябре 2023 года.