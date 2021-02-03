Бутусов: Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине лишится информационного поля

Введенные указом президента Владимира Зеленского санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов нанесут невосполнимый урон влиянию РФ в медиаполе Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это просто бомба! Зеленский впервые нанес мощнейший удар по российской пропаганде и влиянию Путина в Украине! Президент Владимир Зеленский только что ввел санкции и остановил вещание медиа-холдинга кума Путина Виктора Медведчука! Президент Украины ввел санкции и остановил всю юридическую и финансовую деятельность Тараса Козака - формального владельца медиаструктур кума Путина, а также связанных с ним юридических лиц, на которых оформлено вещание трех телеканалов 112, ЗІК и Newsone. Судя по содержанию указов, сегодня в 00.00 вещание трех телеканалов должно быть остановлено, вся легальная деятельность медиахолдинга Медведчука и его главного партнера Козака прекращается сроком на пять лет", - отмечает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Он приводит список санкций против Козака - владельца медиахолдинга Медведчука:

"Козак Тарас Романович, громадянин України, 06.04.1972 р.н., уродженець с. Сокільники Львівської обл., зареєстрований за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Садова, 64, паспорт серії КС755935, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії FB 949236, ІПН: 2639402112

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом".

Также читайте: Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

"Согласно закону "О санкциях", принятому в 2014 году основанием для введения санкций являются: "Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод". Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине будет лишено своего информационного поля. Это будут первые санкции антироссийского характера, которые нанесут огромный и невосполнимый урон влиянию РФ в медиа и политике Украины. Полная неожиданность, включаю телеканалы и открываю пророссийские сайты, жду, что же произойдет в 00:00. Если действия будут отвечать тексту указа - это просто беспрецедентно. У ОПЗЖ и российской агентуры в Украине началась истерика", - подчеркивает Бутусов.