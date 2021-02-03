Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович и экс-замглавы ОП времен Януковича Андрей Портнов среагировали на санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и использовали одинаковые посылы о президенте Владимире Зеленском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Рабинович пишет в Facebook: "Друзья, нет слов. Телеканалы прекратили вещание, а наш президент окончательно превратился в диктатора. Это не громкие слова ради заголовка, а суровая реальность. Человек действует вне своих полномочий, нарушает законы и плюет на судебную систему. В какой вообще стране гарант конституции вводит санкции против своих граждан? И каким образом это можно сделать без решения суда в единоличном порядке? Зеленский перешел красные линии. Обратного пути для него нет".
"Закрытие трех телеканалов без решения суда Указом Президента - это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис", - уверяет Портнов в Telegram.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
Это руцкое гамно давно надо было прикрыть. Любите ********? чимодан вакзал магадан (мацква не резиновая)
А по "защитниках" давно тюрьма плачет. Начиная от ублюдка мертветчука (чтоб сдох) и заканчивая типичной ватой (за сралина и жукава). уже один сдох. земля ему стекловатой. недоумок кернес тоже хотел переименовать улицу имени кровавого тупня жукава.
И вообще за "ватников" и прочих сепаров давно пора было взяться.
Теперь в США пришел президент, который прикрутит ******** кислород, в отличи от трампа-па-пама. говорящая жопа каломойши уже под санкциями. это гумно намалотило немало бабла.
Пусть Навальному мозги засерают