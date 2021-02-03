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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Портнов (629) Рабинович (245) санкции (10616) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович и экс-замглавы ОП времен Януковича Андрей Портнов среагировали на санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и использовали одинаковые посылы о президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Рабинович пишет в Facebook: "Друзья, нет слов. Телеканалы прекратили вещание, а наш президент окончательно превратился в диктатора. Это не громкие слова ради заголовка, а суровая реальность. Человек действует вне своих полномочий, нарушает законы и плюет на судебную систему. В какой вообще стране гарант конституции вводит санкции против своих граждан? И каким образом это можно сделать без решения суда в единоличном порядке? Зеленский перешел красные линии. Обратного пути для него нет".

Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

"Закрытие трех телеканалов без решения суда Указом Президента - это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис", - уверяет Портнов в Telegram.

Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором 02

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Также читайте: Бутусов: Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине лишится информационного поля

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
А рабинович и портнов должны висеть на сосне!!
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03.02.2021 00:14
+35
Ты гляди как начпли подгорать прокацапские пуканы!! )
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03.02.2021 00:12
+33
у Портнова истерика?.. это гуд
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03.02.2021 00:13
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Рабинович! Поехали дальше... !))
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03.02.2021 01:20 Ответить
Вообще то во время войны предателей расстреливают.
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03.02.2021 01:51 Ответить
Зєля зрадив Рабіка і Портянку? Нема пробачення перекінчику Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 2923
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03.02.2021 06:35 Ответить
зебилушки! перебегайте в лагерь пороха, это - бесплатно, будем объединяться с США против сепаратистов и колаборантов, и называться будем бандеро-байденцы ! пора мочить русню и возвращать отжатое !
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03.02.2021 01:57 Ответить
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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03.02.2021 09:59 Ответить
КАК ПРИЯТНО КОГДА КРЕМЛЕВСКИЕ СВИНЬИ ВЕРЕЩАТ ))) ЕСЛИ Б ИМ НОЖ ЕЩЁ ПОГЛУБЖЕ ЗАСУНУТЬ !)
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03.02.2021 02:48 Ответить
Неужели на зе снизошла благодать?
Это руцкое гамно давно надо было прикрыть. Любите ********? чимодан вакзал магадан (мацква не резиновая)
А по "защитниках" давно тюрьма плачет. Начиная от ублюдка мертветчука (чтоб сдох) и заканчивая типичной ватой (за сралина и жукава). уже один сдох. земля ему стекловатой. недоумок кернес тоже хотел переименовать улицу имени кровавого тупня жукава.
И вообще за "ватников" и прочих сепаров давно пора было взяться.
Теперь в США пришел президент, который прикрутит ******** кислород, в отличи от трампа-па-пама. говорящая жопа каломойши уже под санкциями. это гумно намалотило немало бабла.
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03.02.2021 04:41 Ответить
У этих господ чартер ждётс..с 2014, но посмотрите как они цепляются всеми лапками за Украинскую землю, чуют, что в Московии жизнь будет нелегка ...
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03.02.2021 05:08 Ответить
Рабік! Портянка! Це не Зєля - диктатор! Це все Байда! Ви перевірте свої мільони на офшорах, дебіли! І спробуйте зняти хочаб лімон. Ротенбергу фінрозвідка Штатів заблокувала цідий ярд і він потужно заскиглив зі шмарклями, що від нього старі друзі шарахатись стали Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 5495
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03.02.2021 06:32 Ответить
Молодец, Зеленский. Ваши последние решения возвращают надежду, а то все уже пали духом от чувства безнадежности. Это Байден повлиял? Впрочем, не важны догадки, а важны конкретные действия. Давно пора было. Это замечательная новость среди целой массы негатива. У меня теперь отличное настроение! Ждем, когда вы начнете разбираться с олигархами. Удачи!
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03.02.2021 06:47 Ответить
Рецепт благополучия страны не в борьбе в богатством, а в борьбе с бедностью, но увы, идеи коммунистов в лице Шарикова живут и процветают.
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03.02.2021 07:00 Ответить
Ты это у себя на лента.ру вещай.
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03.02.2021 08:42 Ответить
Ага, разберется. Особенно с г+г примени Штаты санкции против этого каломойского-медведчуковского испражнения
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03.02.2021 08:18 Ответить
СЛАВА БОГУ!!! На конецто.
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03.02.2021 07:04 Ответить
Приветствую ту волю и решительность, с которой приняты последние решения Президента. Это послужит на благо всего народа Украины. Давно пора было разбираться с предателями родины и коллаборационистами, совсем одуревшими и потерявшими чувство реальности от коррупции судьями, а также олигархами, у которых все предприятия в Украине, по бумагам убыточные, и которые почти не платят налогов. А еще нужно дать возможность народу зарабатывать, чтобы выволочь себя из нищеты, нужно серьезно заниматься экономикой.
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03.02.2021 07:07 Ответить
Возможно вы и правы - возможно. Один только вопрос - а что СНБО это новый судебный орган? И если нет, то все его решения не имеют правовой основы. Это больше похоже на революционный трибунал, когда без суда и следствия, а это прямиком в 30-е годы совка - вы этого хотите?
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03.02.2021 07:12 Ответить
"...все его решения не имеют правовой основы...", - це пан росіянин про міський суд Мацькви? Про вчорашнє рішення? Хм. Пан росіянин має рацію.
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03.02.2021 07:46 Ответить
Во время Национально-Освободительной войны СНБО вполне может заменить собой суд. Пятая колонна должна быть ликвидирована - все равно, по суду, или во внесудебном порядке.
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03.02.2021 08:11 Ответить
Да. В отношении кацапни мы этого хотим.
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03.02.2021 08:31 Ответить
Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 4449
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03.02.2021 07:13 Ответить
За поребрик!Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 5502Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 6326
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03.02.2021 07:15 Ответить
Опущенный на зоне Рабинович... Портнов... Выдворить, нахер, из Украины! С Саакашвили так быстро справились, а тут такое терпение.
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03.02.2021 08:18 Ответить
Таких как рабинович и портнов можно к стенке ставить вообще без указов..без суда..без следствия.
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03.02.2021 08:30 Ответить
Какими "революционерами" стали вдруг те, которые прячутся за никами...
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03.02.2021 08:35 Ответить
А что тебе не нравится,амёба? И тебя туда же?
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03.02.2021 08:40 Ответить
Які ви наші громадяни - ви запроданці,ви непотріб,ви внутрішній ворог України.Слідуючий крок - заборонити діяльністьОПЗЖ і За майбутне і виставити всіх їх із країни.
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03.02.2021 08:35 Ответить
Українською - "наступний крок.. Не вивчили рідну мову, чи свідомо відмовляєтесь та користуєтесь гуглом, чи ви московит, якому, ну просто, не дано природою?..
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03.02.2021 08:40 Ответить
Кстате когда этого Портнова поставят на место? Его место везде токо не в Украине...Ну или в тюрьме на территории Украины.....
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03.02.2021 08:52 Ответить
Идут лесом, желательно к москалям,
Пусть Навальному мозги засерают
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03.02.2021 08:55 Ответить
Когда выбирали Зелю, даже не думал, что будет означать фраза "ну хоть поржем". Это было реально неожиданно и реально смешно. Иду за попкорном...)
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03.02.2021 09:43 Ответить
Якби Зе був диктатором то рабіновича і портнова розстріляли б із зенітки.
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03.02.2021 09:57 Ответить
на нари кремлівських чортів
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03.02.2021 12:44 Ответить
Ото ще два "патріота"!!!:- тільки якої держави???
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03.02.2021 13:48 Ответить
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