Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович и экс-замглавы ОП времен Януковича Андрей Портнов среагировали на санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и использовали одинаковые посылы о президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Рабинович пишет в Facebook: "Друзья, нет слов. Телеканалы прекратили вещание, а наш президент окончательно превратился в диктатора. Это не громкие слова ради заголовка, а суровая реальность. Человек действует вне своих полномочий, нарушает законы и плюет на судебную систему. В какой вообще стране гарант конституции вводит санкции против своих граждан? И каким образом это можно сделать без решения суда в единоличном порядке? Зеленский перешел красные линии. Обратного пути для него нет".

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"Закрытие трех телеканалов без решения суда Указом Президента - это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис", - уверяет Портнов в Telegram.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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