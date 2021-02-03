Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в завлении.
Попавшие под санкции СНБО каналы призвали Зеленского "заняться делом, а не тем, чем вы занимаетесь".
"Если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся", подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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Все на ЮТюб, там эти каналы работают!
Це мабуть на Прямому розказували кремлівську байку ,як Порошенко вбив начебто свого брата ,та іншу маячню ?
Який, навпаки, дав "зелену вулицю" мертветчуківському бізнесу і телеканалам.
Питання чому ЗЕ два роки соплі жував і ввів тоді ,коли президентом в США став Байден?
Да і ще .Само при ЗЕ кремлівська пропаганда почала литися з ціх помийок на повну ,а при Порошенко вони сіділи смирно на дупі .
Хоча, це суто українська традиція - люди які насправді з одного боку фронта, гризуться між собою на тему хто більший патріот, замість того щоб спільним фронтом виступити проти ворога. Саме так власне і було всю історію України, тому і маємо те що маємо.
А от рішення РНБО скасувати через суд НЕМОЖЛИВО.
Питання оцінки Безпеки не належить до прерогатив судового влади!
Ще як би закрили порохомедведчуківські канали 5ий та прямий 👍