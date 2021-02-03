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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Медведчук (1754) санкции (10616) СМИ (3782) СНБО (4373)

Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в завлении.

Попавшие под санкции СНБО каналы призвали Зеленского "заняться делом, а не тем, чем вы занимаетесь". 

"Если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся", подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине лишится информационного поля

Отмечается, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+56
включил Ньюз Ван на ютубчике и наслаждаюсь паникой и истерикой ватанов Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK - Цензор.НЕТ 3700
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03.02.2021 00:18
+48
В данном случае все правильно!! Вашим визгом удовлетворен!!
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03.02.2021 00:18
+47
Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK - Цензор.НЕТ 6390
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03.02.2021 00:34
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Страница 3 из 3
У вас розцінки у рублях,а тут Україна. Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 4577
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03.02.2021 08:49 Ответить
Как то пох...
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03.02.2021 08:53 Ответить
Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор!


Все на ЮТюб, там эти каналы работают!
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03.02.2021 09:02 Ответить
Позор таким как ты. Не нравится Украина,вали на россию. Там тебе может омон,резиновой дубинкой, мозги вправит.
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03.02.2021 10:08 Ответить
Украина сегодня апвторитарно-тоталитарнаое государство
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03.02.2021 09:04 Ответить
Надо жаловаться в амерское посольства. США не допустят притеснения журналистов и масс-медиа!
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03.02.2021 09:06 Ответить
ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!! ПОРА СМЫВАТЬ ДЕРЬМО!!! Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 4003
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03.02.2021 09:15 Ответить
яка сумна новина Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 09:17 Ответить
Учитывая то что на этих каналах постоянно давали вещать сепаратистам и российским ватникам, то все верно.
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03.02.2021 09:31 Ответить
За політичну-треба дякувати! Бо як дійде до фізичної...Не встигнете подякувати!
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03.02.2021 09:32 Ответить
Каналам ху#ла не місце а Україні.
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03.02.2021 09:58 Ответить
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 5190
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03.02.2021 10:00 Ответить
гвардия не первой молодости и не первой свежести
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03.02.2021 11:17 Ответить
В ответ приходит на ум только одно - ниипет.
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03.02.2021 10:02 Ответить
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 10:16 Ответить
Це добре ,що нарешті ввели в дію рішення ,яке було ще прийнято за часів Пороха і заблокували ці кремлівські канали .Але є ще одне питання ,коли заблокують "Г+Г"? Він нічим не краще ,ніж ці канали .
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03.02.2021 10:18 Ответить
А "Прямий" чим краще? Там теж брехня і маніпуляція. Дивитися наше ТБ гидко - скрізь одна пропаганда за "потрібних" людей.
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03.02.2021 10:31 Ответить
Я так розумію у вас підгорає від Прямого,бо там показують,в яке лайно ЗЕ зробив з країни і як вони зараз крадуть ?
Це мабуть на Прямому розказували кремлівську байку ,як Порошенко вбив начебто свого брата ,та іншу маячню ?
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03.02.2021 11:12 Ответить
Тут правда лише в тім, що підстави для заборони були ще при Баризі.
Який, навпаки, дав "зелену вулицю" мертветчуківському бізнесу і телеканалам.
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03.02.2021 11:21 Ответить
Ту прикол у тому ,що це рішення було прийнято,ще при так званому "баризі" у 2018 році ,а не вводили тоді ,бо починалась виборча компанія і ці помийки тоді во всю підтримували ЗЕ ,то воно була би тоді щей яка і від самого ЗЕ.
Питання чому ЗЕ два роки соплі жував і ввів тоді ,коли президентом в США став Байден?
Да і ще .Само при ЗЕ кремлівська пропаганда почала литися з ціх помийок на повну ,а при Порошенко вони сіділи смирно на дупі .
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03.02.2021 11:44 Ответить
Безчинство радікалов? Ми ще навіть його не починали Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 565
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03.02.2021 10:21 Ответить
то тобі так здається. Почитай коментарі навіть тут, в США половина "патріотів" ха те що вони пишуть вже або сиділа за розпалювання ворожнечі або платила би компенсації.
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03.02.2021 10:46 Ответить
а я що написав?
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03.02.2021 10:56 Ответить
"Безчинство радикалів" має місце. Поки зо в інформаційному просторі, у вигляді образ та цькування людей чиї погляди або навіть мова не співпадають.
Хоча, це суто українська традиція - люди які насправді з одного боку фронта, гризуться між собою на тему хто більший патріот, замість того щоб спільним фронтом виступити проти ворога. Саме так власне і було всю історію України, тому і маємо те що маємо.
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03.02.2021 11:03 Ответить
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 9218
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03.02.2021 10:21 Ответить
нужно добиваться санкций Штатов на меРтвечуцкую силиконовую подстилку марченко, этот полицаевский выродок через эту Марамойку имеет выход на Европейские рынки!!!!
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03.02.2021 10:31 Ответить
Швидше за все в "судах", які 5-колона контролює через юстицьку Портянку, санкції будуть скасовані. Грошви у Йухла, щоб купити ВСІХ продажних "суддів"-проститутів, вистачить.

Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 2115
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03.02.2021 10:37 Ответить
У тому то й справа, що протягнути таке рішення через суди через Портянку було неможливо.
А от рішення РНБО скасувати через суд НЕМОЖЛИВО.
Питання оцінки Безпеки не належить до прерогатив судового влади!
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03.02.2021 11:24 Ответить
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 10:41 Ответить
Нарешті. Ура!! Молодець. Головне не на словах , а на ділі це зробити.
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03.02.2021 11:05 Ответить
Байден прийде - порядок наведе!
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03.02.2021 11:22 Ответить
Таки Клоун з яйцями?
Ще як би закрили порохомедведчуківські канали 5ий та прямий 👍
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03.02.2021 11:27 Ответить
Эти каналы ( с переходом их под Медведчука) нужно было прикрыть еще при попередниках. При нынешних зеленых к ним добавился только "зик". 7 лет войны а рашен агентура чувствует себя в Украине как в собственной квартире. И это касается не только телеканалов ( хватило бы им и Интера и 1+1( Бени) для " трансляции своих идей" и то с ограничениями, а то 80% телеэфира в руках московитов и их посипак. Позор для воюющей страны. Но к этому нужно было бы еще добавить арест, суд и посадка верхушки рашен агентуры Медведчук, Рабинович, Шуфрич и еще пару десятков фамилий ( как минимум)., и арест их активов. Но это не было сделано ни до Зели, не тем более при нем. Нет в Украине " методов против Кости Сапрыкина" НЕТУ... А для воюющей страны, с многократно более мощным врагом, без принципов , границ и "красных линий" это по сути приговор.
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03.02.2021 11:44 Ответить
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 8196
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03.02.2021 11:46 Ответить
Мавры сделали свое дело - мавры могут уходить. Скорей всего у кремля деньги закончились на содержание этих своих помоек.
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03.02.2021 11:47 Ответить
Боже , рашистські помийки закрили . Нарешті . Потік лайна стане меншим .
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03.02.2021 13:27 Ответить
Бздіть далі - серуни!!!
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03.02.2021 13:46 Ответить
Ne byt' UK в EU s censuroy. RT bel'mo na glazu no ego ne kto ne zakravaet potomu chto zakon. V UK ne rabotayut zakoni.
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18.02.2021 05:31 Ответить
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