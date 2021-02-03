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Новости Политика Украины
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Минюст (1699) партия (555)

В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 365 зарегистрированных политических партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"В течение 2020 года территориальными органами Министерства юстиции Украины зарегистрированы 4285 общественных объединений, проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3672 общественных объединений и зарегистрированы 14 всеукраинских общественных организаций. Также за отчетный период Министерством юстиции Украины проведена государственная регистрация создания 16 политических партий (по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе) и проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 228 политических партий", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что развитие сети структурных образований политических партий в регионах - это "долгосрочная стратегия политических партий для наращивания и сохранения электоральной поддержки", а также - "своеобразная "заявка" на долгосрочное присутствие в регионе и способ быть ближе к проблемам и запросам граждан на местах".

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В частности, сообщается, что в 2020 году территориальными органами Минюста зарегистрированы 1185 структурных образований политических партий и проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3494 структурных образований политических партий.

"Целесообразно указать, что рост показателей зарегистрированных структурных образований политических партий на местах, в первую очередь, объясняется проведением местных выборов, а именно выборов депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что не теряют своей актуальности и печатные средства массовой информации.

Так, по данным Минюста, в 2020 году зарегистрированы 247 печатных средств массовой информации местной сферы распространения, 390 печатных средств массовой информации общегосударственной, региональной и зарубежной сферы распространения и 108 информационных агентств.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
достаточно двух как в США, но проукраинских
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03.02.2021 00:34
+1
одна партия на каждый день . как в сказке 12 месяцев . и принцесса дура.
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03.02.2021 00:31
+1
Це клуби за інтересами, а не партії. У них нема ідеології.
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03.02.2021 00:34
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одна партия на каждый день . как в сказке 12 месяцев . и принцесса дура.
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03.02.2021 00:31 Ответить
Це клуби за інтересами, а не партії. У них нема ідеології.
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03.02.2021 00:34 Ответить
Взагалі то "ідеологія" у тих партій, що були та є в ВР одна - "розділяй та кради!"
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03.02.2021 00:48 Ответить
достаточно двух как в США, но проукраинских
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03.02.2021 00:34 Ответить
И никто не удивляется, что это все карманные, ничего не значащие "партии" никого и ничего не представляющие.
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03.02.2021 00:38 Ответить
пздц... в нормальных странах 2-3 партии, ну в худшем случае до 10-ти. В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст - Цензор.НЕТ 239 .. и прикол в том что с этого меню в 365 партий презервативов - некого и выбрать!!! На ум только Юля пришла.. В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст - Цензор.НЕТ 2335
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03.02.2021 00:44 Ответить
Странно, что вы не замечаете абсолютную беспринципность, брехливость и продажность Тимошенко.
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03.02.2021 06:19 Ответить
а поподробней можно ! только не нужно говорить тот бред что в методичке - " она ВСЕ украла", и если вы в один ряд ставите Ее и тех тварей что у власти (были и сейчас) и не видите разницу - то у меня вопросов к вам больше нет..
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03.02.2021 12:55 Ответить
юля коломойша?
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03.02.2021 06:20 Ответить
умнее ничего не придумал !?
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03.02.2021 12:56 Ответить
И к большому сожалению среди этих 365 политических партий в Украине пока нет ни одной, которая бы предложила адекватную, понятную и приемлемую для большинства программу выхода из этого глубокого социально-экономического кризиса. Нет лидера, который не запятнал бы себе ложью, беспринципностью и предательством интересов украинского народа, который бы смог организовать граждан на борьбу с абсолютно прогнившей, полностью деградировавшей античеловеческой системой власти в Украине. На сегодняшний день востребованность такой партии и такого лидера колоссальна...
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03.02.2021 06:15 Ответить
Насправді в Україні є лише дві партії - ті що встигли щось хапнути, і ті що не встигли, але дуже хочуть.
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03.02.2021 07:55 Ответить
Как по мне в Украине нету ни одной "Политической" партии....Все фикция( сбор своих) для захвата власти и организация "партий" для дальнейшей из продажи....
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03.02.2021 08:11 Ответить
 
 