Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Об этом сообщили УП члены СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Опрошенные изданием утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека, при этом один из них был в командировке.
"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - заявил он.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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он имел в виду,
что у спикера авторитет
чтоб после не кричали
что он им надавил
авторитетом
что авторитет у него сраный - согласен
Этого достаточно ?
1. Хремль продвигает в Украине медведчука на след. выборы, это их кандидатура.
2. И медведчукас попытались пропиарить через вручение именно ему лично каких-то людей как пленников оккупантов.
3. Зеленюк намылился на второй срок (такая кормушка... грабить и грабить!) и ему это поперёк шерсти!
4. Кравчук с гневом выступает против. Это ведь наивеличайшего со сцены за кулисы пинком прогоняют.
5. Зеленюк окончательно осознаёт что медведчук - его противник и конкурент.
6. Начинает действовать против своего врага, лишать его голоса и рупора.
Фффух... херасе букв. Писать это дольше, чем думать. В общем на данный момент я так думаю. (с)
АСМЄРТЬ! НАСОВСЄМ!!!! УКРАЇНА - є ВІЛЬНА! НАЗАВЖДИ! Рашка здохла, хвост облез. мертвєччук із зєлєю здох та й в гімно влєз!
просто бабло помогло
Гнойный ублюдок