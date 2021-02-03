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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Данилов (1057) Медведчук (1754) санкции (10616) СНБО (4373) Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) Разумков Дмитрий (1521) ZIK (121)

Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ

Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Об этом сообщили УП члены СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Опрошенные изданием утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека, при этом один из них был в командировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK

"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - заявил он.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+49
Видно было что этот Разумков с ватною гнильцей, вот и подтвердилось.
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03.02.2021 01:08
+38
@Нет, я на такое пойти не могу, мне нужно позвонить шефу
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03.02.2021 01:06
+35
Байден включил Перестройку Украины... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6069 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 8063Госсекретарь США Блинкэн беседовал с Кулебой...надеюсь плодотворно...
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03.02.2021 01:10
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@Нет, я на такое пойти не могу, мне нужно позвонить шефу
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03.02.2021 01:06 Ответить
Вот что Байден животворящий делает....
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03.02.2021 05:32 Ответить
Спалился
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03.02.2021 01:06 Ответить
Оборотень с кистенём.Нож в спину всадит.Заколотник.
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03.02.2021 01:06 Ответить
Видно было что этот Разумков с ватною гнильцей, вот и подтвердилось.
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03.02.2021 01:08 Ответить
Политическую карьеру Разумков начинал в "Партии регионов" - в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло "Молодые регионы"
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03.02.2021 02:44 Ответить
Разумков соратник Порошенко
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03.02.2021 05:46 Ответить
Прослушка Нескоромного дает неплохой результат...,заказывал киллеров из РАБссии...,ПОЧАЛОСЯ.....
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03.02.2021 01:08 Ответить
Нельзя было спикеру Рады голосовать За. Нельзя было и всё. Всё правильно сделали.
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03.02.2021 01:08 Ответить
Это схера ли? А ты часом не рашист?!
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03.02.2021 01:22 Ответить
да не
он имел в виду,
что у спикера авторитет
чтоб после не кричали
что он им надавил
авторитетом
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03.02.2021 02:21 Ответить
Нафіга тоді він в РНБО? Авторитет сраний!
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03.02.2021 07:20 Ответить
а хз, они ж везде лезут если не уследишь
что авторитет у него сраный - согласен
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03.02.2021 10:29 Ответить
Байден включил Перестройку Украины... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6069 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 8063Госсекретарь США Блинкэн беседовал с Кулебой...надеюсь плодотворно...
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03.02.2021 01:10 Ответить
Может кто-нибудь объяснить, что такое произошло 2 февраля, что собрался СНБО да еще с такой повесткой ?В новостной ленте в течении дня о том, что состоится заседание СНБО не было
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03.02.2021 01:11 Ответить
Полностью поддерживаю данный вопрос
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03.02.2021 01:14 Ответить
Московиты нагло убивают бойцов ВСУ
Этого достаточно ?
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03.02.2021 08:50 Ответить
Поки на мокшанських болотах стоїть вий про Навального випала добра нагода для антипутінського маневру.
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03.02.2021 01:15 Ответить
Кое-кто решил задать вопрос Байдену ... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 406 - вот теперь приходиться самим отвечать на глупые вопросы Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5803 .
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03.02.2021 01:19 Ответить
_Ну в общем пораскинул тут... И вот что выходит:
1. Хремль продвигает в Украине медведчука на след. выборы, это их кандидатура.
2. И медведчукас попытались пропиарить через вручение именно ему лично каких-то людей как пленников оккупантов.
3. Зеленюк намылился на второй срок (такая кормушка... грабить и грабить!) и ему это поперёк шерсти!
4. Кравчук с гневом выступает против. Это ведь наивеличайшего со сцены за кулисы пинком прогоняют.
5. Зеленюк окончательно осознаёт что медведчук - его противник и конкурент.
6. Начинает действовать против своего врага, лишать его голоса и рупора.
Фффух... херасе букв. Писать это дольше, чем думать. В общем на данный момент я так думаю. (с)Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 2791
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03.02.2021 01:24 Ответить
Нехило думаешь... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 1415 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 7167
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03.02.2021 01:27 Ответить
А це значить що ? Що через деякий час будуть закривати рота і проукраїнський опозиції у лиці Порошенко.
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03.02.2021 01:43 Ответить
_А это - уже. Наезды на Прямой, критиков наивеличайшего, Федына и Звиробий... список далеко не полон.
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03.02.2021 01:46 Ответить
Так, але я б назвав це залякуванням та шантажем, ніж закриванням рота.
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03.02.2021 01:59 Ответить
Запугиванием с целью? Правильно! Чтобы заткнуть рот.
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03.02.2021 02:05 Ответить
А Порошенко это проукраинская оппозиция?ему Байбен будет рот закрывать?Как по мне Зеленский лучший из всего того говна,которое было президента ми
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03.02.2021 05:49 Ответить
Я навіть за участь мертветчука у виборах. Він може лише цапнути частину відсотків у Бойка. Не даремно ж його у замовлений опзж рейтинг від кміс включили намалювавши 8%.. Щоб тримати Бойко на коротокому ланцюжку. Але як окремий кандидат - це дно навіть для кремля
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03.02.2021 01:55 Ответить
_В общем да... Если вдуматься сам медведчук как кандидат - шляпа полная! Если только не бросить что-то очень весомое на их чашу весов... например, "я принёс вам мир" (чемберлен. На самом деле то будет не мир, разумеется) Ну или пропиаренный кремлем через "обмены" медведчук своей поддержкой добавил бы голосов бойке.
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03.02.2021 02:04 Ответить
В Латвии закрыли росийские пропагондиские каналы. Ветерок дует от Байдена
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03.02.2021 02:48 Ответить
_Это Латвия годамии ждала Байдена чтобы у себя информационное оружие кремля обезвредить?
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03.02.2021 02:52 Ответить
у них свои клоуны , у нас свои.
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03.02.2021 02:54 Ответить
Это враги, а не какие-то сраные клоуны.
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03.02.2021 03:02 Ответить
Непогані висновки цілком тверезі, з огляду на останні події.
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03.02.2021 07:21 Ответить
танки, грады кацапские стоят на линии разграничения, хлопцев убивают снайперы головы не высунешь- это шо мир???
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03.02.2021 01:40 Ответить
В 2019 году Зеленский обещал закрыть телеканалы Ведмедчука...Зеля выполнил обещание....
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03.02.2021 01:12 Ответить
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 9609
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03.02.2021 01:12 Ответить
Разумков снял маску.
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03.02.2021 01:12 Ответить
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 1114
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03.02.2021 01:14 Ответить
Разумкова в топку !!! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 7886 .... А второй что не голосовал оказался самым хитрым - в командировку ***** поехало .. мол и вашим и нашим...тоже - клиент в прорубь !!!
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03.02.2021 01:17 Ответить
а кто второй, кто не голосовал?!.. не ужели Аваков?!
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03.02.2021 01:15 Ответить
Здається мені що це зрада ) А де кобзарі що співають чергову пісню про 73 % ЗЕбілів ?) Щось не бачу
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03.02.2021 01:15 Ответить
Нема вже 73%, забудь...., якщо з них 23% залишилось то і все ...а більшість на ходу перевзулась. Зараз можеш хоч голки їм під нігті заганять, вони ніколи не зізнаються що голосували за Зельцмана Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3080
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03.02.2021 04:53 Ответить
Вкотре змінили свої вподобання, - тепер вже з Зельцмана на Вальцмана ))
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03.02.2021 06:47 Ответить
Та я це все розумію , відсоток зелених думаю меньше ніж 20 % , але я про інше , тут пхають ці 73 % де тре і не тре , якщо навіть новина за монгольскй театр опери та балета все рівно хтось з упоротих промукає за 73 % ЗЕбів )
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03.02.2021 08:22 Ответить
Цей павлік морозов вкотре не здивував
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03.02.2021 01:16 Ответить
Секретарь РНБО Данилов правильно сделал..нефиг Мавзолейному быдлу лить грязь на мою страну... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3091
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03.02.2021 01:18 Ответить
Что, Разумков, ватника в себе не утаишь?
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03.02.2021 01:18 Ответить
Мне пох на эти русофильские, а скорее, ************* каналы! Шоб ви всі, падлюки, повиздихали! НАСМЄРТЬ! НАСОВСЄМ!!!! УКРАЇНА - є ВІЛЬНА! НАЗАВЖДИ! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 9328 Рашка здохла, хвост облез. мертвєччук із зєлєю здох та й в гімно влєз! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3039 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6136
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03.02.2021 01:26 Ответить
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 224
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03.02.2021 02:18 Ответить
Сейчас судья Вовк этот указ отменит, а судья Тупицкий признает его неконституционным.
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03.02.2021 01:29 Ответить
Не факт, такие действия всё же означают полную конфронтацию с властью, стопроцентную войну.
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03.02.2021 01:35 Ответить
Решение РНБО не подлежит пересмотру...
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03.02.2021 01:31 Ответить
Разве в РНБО нет одного представителя из "попзж", забыл как ее зовут, как интересно она проголосовала
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03.02.2021 01:35 Ответить
Ольга ********* оспорит указ Зели... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5653
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03.02.2021 01:33 Ответить
Кибернападение на правительственные учреждения США в конце прошлого года финансировал миллиардер Путлера Виктор Вексельберг...,попал под санкции США вместе с семьей....и его шестерками..,счета заблокированы по всему Миру...
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03.02.2021 01:37 Ответить
Не шутите с Омерикой чуваки...плохо закончите.... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5326
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03.02.2021 01:38 Ответить
Разумков крыса оллигархическая и пропутинская!
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03.02.2021 01:46 Ответить
вот ано как Михалычь, бац и крыса сама проявилась.
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03.02.2021 01:51 Ответить
разумков запроданец мацковский ну фамилия там и все такое ...
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03.02.2021 01:52 Ответить
разумков-проиграл войну пора тебе в опзж
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03.02.2021 01:57 Ответить
Оно и было ГАВНО
просто бабло помогло
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03.02.2021 08:46 Ответить
Димону подсказка - хитрожелтость порождает двуличность, а двуличность является предвестием предательства
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03.02.2021 05:14 Ответить
Разумков - кАзёл!
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03.02.2021 05:31 Ответить
Разумков похоронил себя как политика.
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03.02.2021 05:42 Ответить
Спалилась Московская консерва, думала при всех раскладах быть нейтральной, но не учла, что вонь Медведчука проходит сквозь ватнтик аж до КОСТЕЙ, не отмоешься !
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03.02.2021 05:55 Ответить
кто-то пророчил разумкова в президенты...
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03.02.2021 06:53 Ответить
Как бы не повторился эффект с решением о роспуске Конституционного Суда - "шуму много шерсти мало, сказал чёрт, обдирая кошку".
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03.02.2021 06:55 Ответить
Одно слово - вонючий гнилой рыг, который такой же как и зелепукин, сдаст Украину с потрохами пуйлу в один момент
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03.02.2021 07:27 Ответить
димка не мог. его мертвячуковские рублики связали по рукам и ногам.
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03.02.2021 08:13 Ответить
Разумков "********" відробляє.
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03.02.2021 08:24 Ответить
Начинаеца международное чмурилово Рассейской *********. США дало отмашку. Пора бы и на фронте епануть, разок, по сепарам, а то борзеть начали.
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03.02.2021 08:36 Ответить
Как ******** разумков попал в Раду ?
Гнойный ублюдок
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03.02.2021 08:45 Ответить
Кріт виявляється не тільки прописаний в ОПУ, він і в ВР жирує. Мабуть Розумкову його куратор з ФСБ порадив - дружок не голосуй, не відрізай шлях домой до Ростова.
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03.02.2021 08:55 Ответить
Розумова це проросійська гнида, нічого дивного.
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03.02.2021 08:56 Ответить
разумков гнида еще та
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03.02.2021 09:03 Ответить
Поки що санкцій проти говорящої ж...., хватило нашій еліті яка розраховувала на халявні гроші з двох корів.. Одна корова сказала що грошей не буде, більше того те що є заберемо а ні то везіть за поребрик.. Походу еліти рішили що тримати гроші краще в швейцарії чим в общаку ху...ла.. Як дальше буде побачимо, головне щоб Байден з Х... не договорився про якесь рішення... Тому що вже звучать ідеї зняття санкції з Північного потоку, при гарантії ху...ла не трогати нас.
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03.02.2021 10:13 Ответить
Разумков напоминает хитрожопого Литвина.
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03.02.2021 10:30 Ответить
А,как мог курсант ФСБ, сын полка"ПР"Разумков голосовать за санкции против резидента ФСБ в Украине Медведчука?
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03.02.2021 10:31 Ответить
А НАЩАДОК на що рораховує???- на девіденди?
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03.02.2021 13:44 Ответить
 
 