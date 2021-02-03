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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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санкции (10616) Сенцов (1151) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сенцов о введенных против

Ввести санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" - хорошее решение, но не факт, что оно будет выполняться.

Такое мнение в Facebook высказал режиссер, активист и бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Закрыть телепомойки Медведчука - это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинским прихвостнями хоть здесь", - написал он.

Сенцов о введенных против 112, NewsOne и Zik санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Кидайте страйки, это уже за народом, убрать этих разжигателей с Ютуба.
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03.02.2021 01:30
+20
Канал НАШ еще надо закрить.
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03.02.2021 02:03
+18
мертвечук идиНАКУЙ ******** Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время - Цензор.НЕТ 865
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03.02.2021 01:35
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От шо пендель Байдена животворящий делает! Так и из Осла сделает президента!
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03.02.2021 07:39 Ответить
Шеф, все пропало, всё пропало! А кто у них ШЕФ! https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI
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03.02.2021 07:53 Ответить
Почему продолжает бздеть мураевский Наш?
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03.02.2021 08:05 Ответить
Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время - Цензор.НЕТ 4499
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03.02.2021 08:34 Ответить
У Олега кожен меседж , реакція на подіі , адекватна , сподіваюсь так і буде далі
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03.02.2021 08:40 Ответить
100%прав, поддерживаю
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03.02.2021 08:59 Ответить
так ще є плюси, теж власність медведчука
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03.02.2021 09:51 Ответить
Сенцов млодчина. Поддерживаю.
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03.02.2021 10:32 Ответить
Хай визрівають далі, але ЧАС НЕ ЖДЕ!!!
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03.02.2021 13:42 Ответить
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