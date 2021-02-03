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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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самолет (3328) санкции (10616) СНБО (4373) Козак (134) Гончаренко (516)

СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп

СНБО ввел санкции не только против "112", "NewsOne" и "ZiK", но и компании, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, включая и личный самолет Тараса Козака.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По моим данным, также заблокирована компания, на которую оформлены 7 частных бортов, включая личный самолет Козака. Они не могут взлетать и покидать воздушное пространство Украины", - написал он.

СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп ЕС Гончаренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+58
Україна і Московія. Фото для порівняння.
СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9407
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03.02.2021 02:34
+38
Ваши слова Байдену в уши.
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03.02.2021 02:08
+35
Оставляйте жалобу на ютубе на каналы "112", "NewsOne" и "ZiK" :

Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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03.02.2021 02:16
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Та почекай. Маю підозру що тут має місце чергова багатоходівочка Кремля. Насторожує як синхронно провайдери припинили трансляцію.
І не забуваємо що Медведчук співвласник ;1+1;.
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03.02.2021 08:33 Ответить
Якщо на перший погляд усе вийшло так просто, значить не усе так просто. Зараз десь тріщить дамба з гівном.
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03.02.2021 09:15 Ответить
Четыри рашиста и ленка Клоака экипаж машины ********.
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03.02.2021 09:42 Ответить
Не понял, Гончаренко вылитеть не смог ?
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03.02.2021 08:34 Ответить
sulima ivan Злюка вы Иван , ну разве так можно , может вам передать Киев вечерний ,коробочку ?🙄🤔🤫😊
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03.02.2021 08:34 Ответить
З бабахою? Я солодке не люблю))
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03.02.2021 08:59 Ответить
з "новичком " "старичком" "новичкюлей" РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 525
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04.02.2021 00:38 Ответить
Байден став президентом США і зразу пішли санкції проти посібників російських окупантів.
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03.02.2021 08:40 Ответить
Підготувати ракетну установочку і при взльоті тих літаків, хай працюють.
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03.02.2021 08:46 Ответить
От дурниці. Конфіскувати "нажиті непосильним трудом" -- літаки і пароплави у ворожих провокаторів. Вони Україні дуже пригодяться.
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03.02.2021 09:22 Ответить
не пойму...... или жаренный петух в жопу клюнул некоторых....
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03.02.2021 08:55 Ответить
к чему такая спешка с блокированием врагов ???
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03.02.2021 08:55 Ответить
падлянку какую то готовят для всех РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9953
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04.02.2021 00:39 Ответить
Так, что теперь получается - ГНИДА Мертвецчук будет на доклады к Х#ЙЛУ на ПАРОВОЗЕ ездить???
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03.02.2021 09:22 Ответить
Не хвилюйся, кум йому подарує літак.
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03.02.2021 09:24 Ответить
На дрезине .У него есть своя подземная особая ветка для экстренных случаев, построенная "патриотически" настроенными карманычами для быстрого отхода прямо в кремль к *****.
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03.02.2021 09:47 Ответить
На дрезине ДОЛГО, пока доедешь - глядишь, а ХЙЛА ногами вперед к МАВЗОЛЕЮ несут.
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03.02.2021 09:53 Ответить
РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4697
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03.02.2021 10:05 Ответить
Эти АНАЛЫ пропоГАНДОНивали касапсский ФАШИЗМ и ПУКинсскую ПЕДОФИЛИЮ ! . -
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РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2751 РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4553РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1721РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 93РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1403
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03.02.2021 11:53 Ответить
Значит Гончаренко никуда не полетит в ближайшее время.
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03.02.2021 12:17 Ответить
Ну и хитровычурность у вас.
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03.02.2021 13:38 Ответить
Бубочку уже не трогают инвестиции из Омана?
Значит, с тех пор Патрушев этим осликом через Ермака без проблем рулит.
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03.02.2021 13:37 Ответить
Прекрасно!
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03.02.2021 14:18 Ответить
странно что холокост не вспомнил! РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 8058 цирк уродов
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03.02.2021 15:14 Ответить
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