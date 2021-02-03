СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

СНБО ввел санкции не только против "112", "NewsOne" и "ZiK", но и компании, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, включая и личный самолет Тараса Козака.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По моим данным, также заблокирована компания, на которую оформлены 7 частных бортов, включая личный самолет Козака. Они не могут взлетать и покидать воздушное пространство Украины", - написал он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".