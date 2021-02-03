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За неделю из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей - более 96 тысяч, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За неделю из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей - более 96 тысяч, - ВОЗ

За минувшую неделю от коронавируса в мире умерли более 96 тысяч человек. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина, это следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения.

Так, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исходов из-за коронавируса. Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку (47 277), в Европе за прошедшую неделю умерли 36 674 заболевших.

С начала пандемии число выявленных случаев заболевания выросло до 102 942 987, жертвами стали 2 232 233 пациентов.

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Ранее стало известно, что Европейская комиссия выделила 14 млрд евро девяти странам ЕС в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это первая выплата в этом году по программе SURE.

Также напомним, что команда ВОЗ, которая проводит расследование происхождения коронавируса, 2 февраля посетила центр борьбы с заболеваниями животных. Там могли б предоставить информацию о том, как COVID-19 передался от летучих мышей к человеку.
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Тільки в Украіні : "Все хорошо, прекрасная маркиза" Бо Стебанов "переміг" ковід без тестів та вакцінаціі. Браво, Стебанов!
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03.02.2021 07:12 Ответить
"Также напомним, что команда ВОЗ, которая проводит расследование происхождения коронавируса, 2 февраля посетила центр борьбы с заболеваниями животных. Там могли б предоставить информацию о том, как COVID-19 передался от летучих мышей к человеку."
Источник: https://censor.net/ru/n3245659

Могли б, это точно.
Теперь докажут, что Кетай не виноват, а то все мыши летучие, пакостники, всем так подгадили.

Что, ВОЗ, не вакцинируется население?
А вы им денег заплатите, укололся - получил 100 баксов. За неделю из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей - более 96 тысяч, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5400
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03.02.2021 07:15 Ответить
Меня больше интересует сколько умерло от других болезней ! Почему не пишут ?
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03.02.2021 07:36 Ответить
а ты с какой целью интересуешься? планируешь умереть от другой болезни?
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03.02.2021 07:44 Ответить
Бо це ніяк не вплине на збільшення зиску від продажу вакцини.
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03.02.2021 07:44 Ответить
 
 