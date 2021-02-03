Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Шумов. За сутки - 8 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

"Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возле Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Павлополя, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а неподалеку от Водяного, что на Приазовье - защитники заметили работу вражеского снайпера.

Кроме того, неподалеку от Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в штабе.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Вместе с тем, с начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.



