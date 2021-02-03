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Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Как информирует Цензор.НЕТ, свое мнение Томиленко выразил на своей странице в Facebook.

"Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона;

Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова", - написал он.

Также Томиленко подчеркнул, что "политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление": "Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова".

"Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

НСЖУ последовательна в защите прав украинских журналистов: мы защищали и защищаем коллег, которых бросали в тюрьмы в России (Роман Сущенко), в оккупированном Донбассе (Станислав Асеев, Валерий Макеев, Мария Варфоломеева и другие) и аннексированном Крыму (Николай Семена, крымско-татарские гражданские журналисты)", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ

"Мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на "правильных" и "неправильных". В дискуссиях журналист или чиновник - мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными.

Поэтому этот пост - не о политической поддержке украинских политиков. А о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности - по закону, а не получить внезапную блокировку - по указу ....", - резюмировал Томиленко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов 112, NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв 01
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Топ комментарии
+56
Та *****. Вони вороги.
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03.02.2021 08:12
+44
Чрезвычайная ситуация, таварисч, - это война России против Украины.
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03.02.2021 08:12
+34
Який ще суд, ідійот? Рішення про закриття приймає РНБО якщо вбачає в цьому загрозу нацбезпеці держави.
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03.02.2021 08:14
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Зеленский доказал, что он тоже патриот. Почти как Порошенко.
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03.02.2021 09:03 Ответить
Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8924 Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8217
Ладно, проїхали
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03.02.2021 09:39 Ответить
Главный посыл - кремлевские пердаки))) Реально кто-то верит, что в Раше, это кого-то сильно интересует... Хотя после рекламы, пойдут позырить, что это))) Промониторил инет каналы санкционированных. Количество зрителей растет, и достаточно активно. Тут принцип (ссылка).
А вообще неприятно, когда указами, пытаются доказать свою правоту, не так должно быть. Тем более Зеленский принимал это решение. не совсем лично. ИМХО
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03.02.2021 09:04 Ответить
Других то каналов нет, кому тв вообще на сегодня интересно, кроме древних пенсов, смотреть рекламу
За свои деньги - дураков всё меньше ...
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03.02.2021 09:08 Ответить
Всякая демократия должна быть зубастой (в определенных случаях). Так, что, браво, пане Презиенте!
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03.02.2021 09:05 Ответить
это не украинским СМИ-это параша тв
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03.02.2021 09:07 Ответить
Нарешті зроблено щось на користь українських інтересів.
І так, висловлюю глибоке занепокоєння з приводу утисків свободи сліва:

Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 6952
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03.02.2021 09:08 Ответить
Как мало надо украинскому народу, а дальше что? УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСВОМ! Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 9629
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03.02.2021 09:11 Ответить
Я не кажу, що цього достатньо. Але погодьтеся, новина цілком єнотогенеруюча )))
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03.02.2021 09:21 Ответить
Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8264

О, уже Єнот при справі.
Приєднуюсь до Вас, колего, і разом з глибоким занепокоєнням висловлюю свою космічних масштабів стурбованість з приводу інтенсивного цеглоутворення у вати.
(Стільки цегли! Стільки цегли! І що з тим робити?..).
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03.02.2021 11:55 Ответить
..Как то неправильно что в Украине еврейские общины руководят украинскими громадами, В годы Крепостного права крепостные в Украине были в подчинении барина с Петербурга и в подчинении исполнительного еврея приказчика ну и московский поп крепостным вправлял мозги, сейчас ничего не поменялось, возьмём СМИ ,кому они относятся правильно еврейской общине и московской Орде, крепостные 73% посмотрели кино про Голобородько и потом выбрали себе Атамана, ну кто скажет что нарид Украины 73% не вышли с Крепостного права. И о блокировке каналов московской Орды Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 2702 У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою"
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03.02.2021 09:08 Ответить
"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова". О каких конкретно институтах идет речь? Кого именно это решение шокирует? Кроме пуйла и его пропагандонов пока ни кого не увидел. Меня например шокирует , что такие мрази как Бондаренко на этих каналах поливаю грязью украинскую армию, и обвиняют в преступлениях наших солдат, в то время как они гибнут на фронте от пуль снайперов и осколков мин и снарядов. Вот это меня действительно шокирует. Меня действительно шокирует, когда на этих каналах встают на защиту тик-токерши, которая по примеру Бондаренко открывает свою грязную, вонючую пасть на наших боевых офицеров. Все это мы уже видели и проходили в 2014 году. И меня шокирует, что эти помойки не прикрыли гораздо раньше, еще в зародыше.
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03.02.2021 09:10 Ответить
Ще одна "ватна консерва" - Сер-гей Томіленко вскрилась.
Да не просто,- а з вибухом!
Однозначно-позитив!👏👏👏
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03.02.2021 09:14 Ответить
Чувак наверное кредитов набрал, а тут "БАХ" Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 9507
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03.02.2021 09:32 Ответить
А на параше есть каналы засланых агентов сбу?
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03.02.2021 09:20 Ответить
Та отож.
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03.02.2021 09:22 Ответить
на парашу рівнятись то не вихід.
треба було дійсно приймати закон про колаборантів і на підставі нього закривати канали.
Бо так на черзі опиниться і П'ятий і Прямий і Цензор.
І спробуйте потім щось довести.
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03.02.2021 10:07 Ответить
А навіщо, є закон України "Про санкції", який діє з 2014 року. Згідно якого й наклали санції на нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака, відповідно і на активи. Все по закону.
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03.02.2021 12:47 Ответить
Томиленко переизбрать на Томенко !
Правильный будет шаг
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03.02.2021 09:24 Ответить
Томенку ніколи. Він гроші рахує. Микола власник київського каналу ТБ.
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03.02.2021 09:45 Ответить
ПНХ
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03.02.2021 10:02 Ответить
Томиленко- сволочь и защитник пятой колоны кремля. Ты хоть слово в защиту наших военных сказал? В то время, когда они по колени в воде и в холоде сидят в окопах, такие как герман ,лукаш,или бондаренко бегают с канала на канал и поливают их грязью,называя преступниками.
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03.02.2021 10:21 Ответить
Несут ответственность?!
Да ни хрена они не несут. За бабло готовы и мать родную помоями облить.
Что это за жертва аборта? Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 2825
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03.02.2021 10:43 Ответить
голова спілки журналістів сидить на пляшці.
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03.02.2021 10:47 Ответить
Как-то через жопу всё сделано. Обычно сначала садят преступника и на основании этого конфисковывают его имущество. А у нас имущество конфисковали, а преступники пусть гуляют, судятся, создают новые каналы... Ведь не имущество создаёт угрозу нацбезопасности страны, а те твари, которые им управляют! Как-то так...
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03.02.2021 11:13 Ответить
Про який суд він меле? Про Вовчий?
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03.02.2021 11:56 Ответить
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