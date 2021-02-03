Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Как информирует Цензор.НЕТ, свое мнение Томиленко выразил на своей странице в Facebook.

"Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона;

Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова", - написал он.

Также Томиленко подчеркнул, что "политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление": "Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова".

"Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

НСЖУ последовательна в защите прав украинских журналистов: мы защищали и защищаем коллег, которых бросали в тюрьмы в России (Роман Сущенко), в оккупированном Донбассе (Станислав Асеев, Валерий Макеев, Мария Варфоломеева и другие) и аннексированном Крыму (Николай Семена, крымско-татарские гражданские журналисты)", - отметил он.

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"Мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на "правильных" и "неправильных". В дискуссиях журналист или чиновник - мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными.

Поэтому этот пост - не о политической поддержке украинских политиков. А о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности - по закону, а не получить внезапную блокировку - по указу ....", - резюмировал Томиленко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".