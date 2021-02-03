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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек

По состоянию на среду, 3 февраля, выявлены еще 3 285 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 03госпитализированы - 2 159 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 03летальных случаев - 165;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 03выздоровел - 10 101 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей - более 96 тысяч, - ВОЗ

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 08заболели - 1 227 164 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 08выздоровели - 1 045 473 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 08летальных случаев - 23 089;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 299 699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек 13
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ВНЕЗАПНО!
Достал я из мягких штанин
Толстую маску с мою хлеборезку
С помощью коей бегу в магазин
И вна метро совершу две поездки
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03.02.2021 08:19 Ответить
Дива та й годі... Кількість тестів роблять не велику, статистику показують, що хворих меншає, а людей щодня вмирає майже по 200 чоловік... І це тільки офіційно... Де логіка?
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03.02.2021 08:25 Ответить
Это не лично к Вам, но логику нужно искать когда выбирали последнего президента с его зелёный партией, большинство хотели новых не профессиональных лиц - получите
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03.02.2021 08:29 Ответить
а толку от того теста для легкой формы болезни врачи все равно ничего что и так известно для лечения не скажут, вот люди и перестали его делать обращаются только при тяжёлой форме.
Логика в том что всем с короновирус ставлять причина смерти от короновируса тем же сердечникам которые и без вируса шага без задышки сделать не могут
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03.02.2021 09:40 Ответить
А ви спробуйте тест зробіть))
Якщо ви не мєнт чи лікар) Або вам дууууже треба, для гостпіталізації, наприклад)
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03.02.2021 08:44 Ответить
За кількістю тестів ми на 112 місці (пропорційно населенню).
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03.02.2021 08:45 Ответить
На сегодняшний день COVID-19 болеют 158 602 человека. Это 0,4% от всего населения Украины посчитанного Дубилетом.

"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
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03.02.2021 09:34 Ответить
А де логика госпіталізации 70% від виявленних?
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03.02.2021 13:04 Ответить
 
 