За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек
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По состоянию на среду, 3 февраля, выявлены еще 3 285 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 159 человек;
летальных случаев - 165;
выздоровел - 10 101 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 227 164 человека;
выздоровели - 1 045 473 человека;
летальных случаев - 23 089;
проведено ПЦР-тестов - 6 299 699.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях", - рассказал Степанов.
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Достал я из мягких штанин
Толстую маску с мою хлеборезку
С помощью коей бегу в магазин
И вна метро совершу две поездки
Логика в том что всем с короновирус ставлять причина смерти от короновируса тем же сердечникам которые и без вируса шага без задышки сделать не могут
Якщо ви не мєнт чи лікар) Або вам дууууже треба, для гостпіталізації, наприклад)
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."